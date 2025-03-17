للمرة الثانية.. الحوثيون يستهدفون حاملة الطائرات الأمريكية ”ترومان”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 10:27 صباحاً - أعلن الحوثيون عن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وأوضح الحوثيون في بيان صادر عنهم، اليوم الاثنين، "أنه وردًا على استمرار العدوان الأمريكي وفي مواجهة الطغيان والاستكبار، تم استهداف حاملة الطائرات "ترومان" شمال البحر الأحمر للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المُسيرة في اشتباك استمر لعدة ساعات".

وأكد الحوثيون أنهم نجحوا في إفشال هجوم معادٍ كان يُحضِّر لشنه على اليمن، واضطرت طائراته الحربية المحلقة إلى العودة من حيث انطلقت بعد إطلاق عدد من الصواريخ والمُسيَّرات على حاملة الطائرات وعدد من القطع الحربية التابعة لها.

وأضاف البيان أنَّ الجماعة الحوثية تتصدى لهذا الهجوم الأمريكي وتواجه التصعيد بالتصعيد، وستمضي قدمًا في تنفيذ ما ورد في كلمة عبدالملك الحوثي بشأن الخيارات التصعيدية الإضافية في حال استمر العدوان.

وأكدت جماعة الحوثي أنها مستمرة في حظر مرور السفن الإسرائيلية من منطقة العمليات حتى رفع الحصار عن قطاع غزة.

في المقابل، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، أنَّ "الولايات المتحدة ستشن ضربات "لا هوادة فيها" على الحوثيين في اليمن لحين وقف عملياتهم العسكرية التي تستهدف الأصول الأمريكية والشحن العالمي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر يوم السبت أوامر للجيش بشن عمليات عسكرية "حاسمة وقوية" ضد الحوثيين في اليمن، متهمًا إياهم بتنفيذ هجمات إرهابية وعمليات قرصنة ضد السفن والطائرات الأمريكية في المنطقة.