الكويت ترحب بالجهود الدولية لتعزيز ثقافة التسامح والتعايش بين الشعوب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 مارس 2025 09:31 صباحاً - رحبت الكويت، اليوم السبت، بالجهود الدولية التي تسعى الى تعزيز ثقافة التسامح والتعايش بين الشعوب.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا) الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة كافة أشكال التمييز والتعصب ضد المسلمين.

كما دعت الكويت إلى مواصلة العمل لدعم لغة الحوار والتعايش السلمي والمشترك بين الأديان والثقافات ونشر قيم الاحترام المتبادل لضمان عالم يسوده الامن والاستقرار.