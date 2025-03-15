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سفارة الكويت بواشنطن تدعو المواطنين إلى الحذر من الحرائق في جنوب الولايات...

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سفارة الكويت بواشنطن تدعو المواطنين إلى الحذر من الحرائق في جنوب الولايات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 مارس 2025 09:31 صباحاً - دعت سفارة الكويت في واشنطن المواطنين الموجودين في جنوب الولايات المتحدة إلى ضرورة اخذ الحيطة والحذر نظرا للحرائق المنتشرة في عدد من الولايات الجنوبية.

وذكرت السفارة في بيان مساء أمس السبت أنها تهيب المواطنين الموجودين في عدد من ولايات جنوب الولايات المتحدة الأميركية وبالأخص أوكلاهوما وأركنساس وميزوري وميسيسيبي وتينيسي والينوي وكنتاكي توخي الحذر من الحرائق.

وأكد البيان ضرورة الابتعاد عن المناطق المعرضة للحرائق واتباع توجيهات السلطات المحلية، داعيا إلى التواصل مع السفارة والقنصليات والمكاتب الملحقة عند الضرورة على هواتف الطوارئ التالية:

السفارة في واشنطن 2022620758، القنصلية العامة في لوس انجلوس 3102793644، القنصلية في نيويورك 9172426688، المكتب الثقافي 2023642106، المكتب الصحي 2023202415.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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