ماكرون يستقبل نظيره اللبناني 28 مارس في باريس

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 مارس 2025 09:31 صباحاً - أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، عن استقباله نظيره اللبناني جوزيف عون في باريس في 28 مارس الجاري، في خطوة جديدة تعكس التزام فرنسا الكامل بتعافي لبنان وتعزيز سيادته.

وجاء الإعلان في منشور نشره "ماكرون" على منصة "إكس"، مُؤكدًا أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، مُعربًا عن تهانيه له على "العمل الذي يؤديه مع الحكومة لتعزيز وحدة لبنان وأمنه واستقراره".

وأكد "ماكرون" أن "التزام فرنسا تجاه لبنان لا يزال كاملًا؛ من أجل تعافيه ومن أجل سيادته".

وأوضح أنه تمت مناقشة آفاق إعادة الإعمار والإصلاحات التي يتطلبها لبنان، مُشددًا على أهمية هذا العمل "ليس للبنان فحسب، بل للمنطقة بأسرها".

يُذكر أن ماكرون كان قد زار بيروت في 17 يناير الماضي، بعد تسعة أيام من تولي قائد الجيش اللبناني رئاسة الجمهورية، وفي خطوة أخرى نحو الاستقرار السياسي في لبنان بعد نحو عامين من شغور المنصب.