في يوم الشباب الكويتي.. المطيري: دعمهم أولوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 02:29 مساءً - - الرعاية الأبوية السامية للقيادة السياسية للشباب أسهمت في تنميتهم وتطورهم ومشاركتهم الفاعلة في نهضة وطنهم الكويت

- الشباب الكويتيون قدموا أروع الأمثلة في خدمة بلدهم عبر تطوعهم في تنظيم الأحداث الرياضية والشبابية

- تحفيز المبادرين لتحقيق أفضل الإنجازات أهم دور لهيئة الشباب

أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أن دعم الدولة للشباب والاهتمام بهم يتصدران أولوياتها باعتبارهم يشكلون أكبر شريحة في المجتمع ما يسهم في جعلهم رافدا مهما لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي لقاء أجرته معه وكالة الأنباء الكويتية بمناسبة احتفال دولة الكويت بيوم الشباب الكويتي الذي يصادف الثالث عشر من مارس كل عام، ثمن الوزير المطيري عاليا الرعاية الأبوية السامية للقيادة السياسية للبلاد لأبنائهم الشباب في شتى المجالات «ما أسهم في تنميتهم وتطورهم ومشاركتهم الفاعلة في نهضة وطنهم الكويت».

وقال إن الهيئة العامة للشباب تقدم على مدار العام برامج وأنشطة متنوعة ضمن السياسة الوطنية للشباب في مراكز الشباب التابعة لها والمنتشرة في المحافظات الست بهدف تطوير قدرات الشباب ودعم المواهب المميزة منهم في مختلف المجالات الشبابية وفق خطة عمل تنفيذية واضحة.

وذكر أن هذه البرامج تتميز بالتنوع والشمول لتحقيق تطلعات الشباب من الجنسين لصقل مهاراتهم وتطويرها ما مكن العمل الشبابي الكويتي من تحقيق قفزات كبيرة شملت مختلف المجالات التنموية في القطاعات التكنولوجية والتقنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وريادة الأعمال وغيرها من المجالات.

وبين أن هذه البرامج مكنت العديد من الشباب الكويتيين من تحقيق الإنجازات في المنافسات الإقليمية والعالمية التي شاركوا بها في مختلف مجالات العمل الشبابي، مشيرا إلى أن تحفيز الشباب المبادرين ودفعهم للأمام لتحقيق أفضل الإنجازات يعتبر أهم دور للهيئة في دعم الطاقات الشبابية.

وأوضح أن الهيئة تحرص على الشراكة مع جهات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ذات الصلة بالعمل الشبابي لتنظيم البرامج والأنشطة التي تسهم في ريادة الشباب وتفوقهم، منوها بتعاون هذه الجهات لإنجاح هذه الفعاليات التي تمثل تجسيدا لاستراتيجية الهيئة في الارتقاء بالعمل الشبابي في البلاد.

وشدد الوزير المطيري على أن الشباب الكويتيين قدموا أروع الأمثلة في خدمة بلدهم عبر تطوعهم في تنظيم العديد من الأحداث الرياضية والشبابية التي تقام في الكويت منها بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26) وبطولة قدامى اللاعبين اللتان استضافتهما البلاد أخيرا، حيث قدموا جهودا مضنية على كل الأوجه التنظيمية للبطولتين ما أسهم بنجاحهما الكبير.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرياضة تقوم بدورها في رعاية الشباب الرياضيين وتوفير أفضل المنشآت لهم وإتاحة المساحات أمامهم لتقديم أفضل مستوى بالمنافسات الرياضية، معربا عن أطيب التهاني للشباب بمناسبة يوم الشباب الكويتي.