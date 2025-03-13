وزير الخارجية الإيراني: نتعاون مع وكالة الطاقة الذرية وندعو واشنطن لرفع العقوبات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 01:32 مساءً - أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، "مواصلة المفاوضات غير المباشرة وقنوات الاتصال مع الترويكا الأوروبية".

وأضاف عراقجي، في تصريحات صحفية، إنه "إذا تفاوضت إيران تحت الضغوط القصوى فستكون قد تفاوضت من موقع ضعف ولن تحقق أي مكاسب"، مشددًا على ضرورة إثبات أن "سياسة الضغوط القصوى ليست فعالة مع إيران ويمكنها التفاوض من موقع متكافئ".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "صبرنا ليس سلبيًا ونقرّ بالمبادرة"، مؤكدًا أن لدى بلاده استراتيجية واضحة لأي مفاوضات نووية محتملة.

وأوضح عراقجي أن "طهران تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهناك مقترح لحل القضايا العالقة"، داعيًا واشنطن إلى رفع العقوبات.

وذكر: "التفاوض غير المباشر ممكن والأهم توفر الإرادة للتفاوض والتوصل لاتفاق عادل في ظروف متكافئة"، مضيفًا: "لن ندخل بمفاوضات مباشرة إلا من موقع متكافئ دون ضغوط وتهديدات".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليقًا على المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي: "لقد أرسلت رسالة… وأرغب في إبرام اتفاق معهم يكون فعالًا بقدر الحل العسكري، ولكن الحقيقة هي أن الوقت ينفد

يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.

وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ولاية ترامب الأولى، من الاتفاق النووي في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص، عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.