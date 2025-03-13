” مسام ” يتلف 2427 قطعة من مخلفات الحرب غير المنفجرة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 01:32 مساءً - نفذ مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، اليوم الخميس، عملية نوعية أسفرت عن إتلاف 2427 قطعة من مخلفات الحرب غير المنفجرة في وادي دوفس بمديرية زنجبار، محافظة أبين.

وجاءت عملية الإتلاف، التي قام بتنفيذها فريق المهمات الخاصة الأول، لتشمل على 204 قذائف غير منفجرة، و521 فيوزًا منوعًا، و7 ألغام مضادة للدبابات، و16 لغمًا مضادًا للأفراد، بالإضافة إلى 1522 طلقة متنوعة، و116 سهمًا خارقًا للدروع، و41 قنبلة يدوية.

وأُجريت العملية ، بحسب بيان صحفى ل " مسام " في موقع آمن وبعيد عن التجمعات السكانية والمناطق الزراعية، وذلك تماشيًا مع المعايير الدولية المعتمدة للتخلص الآمن من الألغام ومخلفات الحرب، مما يعكس التزام المشروع بضمان سلامة المدنيين والحفاظ على البيئة.

من جانبه، أكد المهندس منذر قاسم، قائد فريق المهمات الخاصة الأول في مشروع مسام، أن الفريق نفذ المهمة بنجاح خلال نهار شهر رمضان المبارك، رغم ارتفاع درجات الحرارة، مما يعكس مستوى الإلتزام العالي والتفاني الذي يتمتع به أفراد الفريق.

وقال قاسم في تصريح صحفى اليوم "عمل فرق المهمات الخاصة لا يتوقف طوال العام، نظرًا لأهمية مهامنا في حماية حياة المواطنين الأبرياء ، حيث لا يمكن تأخير أي عمل يتعلق بإزالة المخاطر التي تهدد حياتهم".