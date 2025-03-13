موسكو: سنشكل فريقا تفاوضيا خاصا لبحث الملف الأوكراني مع واشنطن

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 05:26 مساءً - أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن روسيا ستشكل فريقا تفاوضيا خاصا لبحث التسوية في أوكرانيا مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أن قبول الهدنة 30 يوما من عدمه يقرره الرئيس بوتين.

وقال أوشاكوف للصحفيين: "سنكلف مفاوضين مباشرين لبحث الملف الأوكراني مع الأمريكيين... على الأقل هذا ما تم الاتفاق عليه حاليا".

وأضاف: "تزامنا مع ذلك سنواصل بحث قضية أوكرانيا مع ممثلي الولايات المتحدة عبر قنوات الاتصال المتاحة الآن".

وأكد أوشاكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين هو من سيحدد موقف روسيا النهائي والرسمي تجاه وقف إطلاق النار الذي اقترحته الولايات المتحدة.

وأضاف أنه يتم الحفاظ على اتصالات منتظمة مع مايك والتز مستشار الأمن القومي الأمريكي الذي تم إخطاره بأهمية التسوية الدائمة في أوكرانيا.

ولفت إلى وجود "تبادل طبيعي للآراء وبطريقة هادئة بين روسيا والولايات المتحدة" حول أزمة أوكرانيا وغيرها من القضايا.

وعقدت في السعودية مؤخرا اجتماعات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا أعلن في ختامها عن استعداد كييف لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما وتوقيعها اتفاق الثروات الطبيعية مع الولايات المتحدة، مقابل استئناف الأخيرة المساعدات العسكرية وتقديم المعلومات الاستخباراتية لنظام كييف.

ويسعى الجانب الأمريكي حسب مصادر متفرقة لإقناع روسيا بقبول الهدنة والشروع في التفاوض، متعهدا بضمان التزام نظام كييف بأي اتفاق.