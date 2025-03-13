حبس المتهم بالتعدى على سائق مدينة الفردوس وسيارته 4 أيام وإخلاء سبيل زوجته

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 07:29 مساءً - قررت النيابة العامة في مدينة 6 أكتوبر، حبس المتهم في ارتكاب واقعة الفردوس 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين، ملاكي وفان ميكروباص، أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص، كما أمرت بإخلاء سبيل زوجته.

استمعت النيابة إلى أقوال طرفى المشاجرة التي وقعت فى منطقة الفردوس بسبب حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص صغير "فان"، وتم تصويرها بالفيديو وإذاعته على السوشيال ميديا.

وطالبت النيابة العامة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وجمع الكاميرات الموجودة بمحيط الواقعة وتفريغها وإعداد تقرير بها، وتستجوب النيابة طرفى المشاجرة للوقوف على ملابسات الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة.

كما قررت النيابة عرض السائق على الطب الشرعي لبيان ما لحق به من إصابات بعدما اتهم الطرف الآخر بضربه وإصابته، كما قررت التحفظ على السيارتين محل الواقعة لعرضهما على لجنة فنية من المرور لبيان ما بهما من تلفيات.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه بالنسبة لمقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعى متضمنين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين "ملاكي، وفان ميكروباص"، أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص، نتيجة تعدى أحد الأشخاص عليها بمنطقة الفردوس بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى، حدثت مشاجرة نتيجة تصادم سيارتين، بين سائق سيارة "فان ميكروباص"، وسيدة حال قيادتها سيارة "ملاكى"، بمدينة الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وأسفر ذلك عن حدوث بعض التلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك قامت السيدة بالاستعانة بزوجها "بالمعاش"، الذى قام بالتعدى على السائق، وإحداث تلفيات بالسيارة "الميكروباص"، مستخدماً " آله حديدية".

تم ضبط طرفى المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وعرضهما على النيابة العامة لتولى التحقيق.