بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 06:55 مساءً - قصة لا تصدق عن سرقة فاشلة

استيقظ سكان مدينة صغيرة على أخبار حادثة سرقة غير عادية، بطلتها شخصية غير مؤهلة على الإطلاق لعالم الجريمة. لم يتوقع أحد أن يتحول سارق الليلة إلى مادة ضحك للسكان، وحتى السلطات لم تستطع إخفاء دهشتها من غباء هذا اللص.

أحداث الليلة التي لن تُنسى

قرر الرجل الذي يُطلق عليه الآن “أغبى لص في العالم” اقتحام متجر في وسط المدينة في وقت متأخر من الليل. وبينما كانت خطته تتضمن الدخول والخروج بسرعة، إلا أن الأمور لم تسر كما كان يتوقع.

نسيان القناع: دخل اللص المحل وهو غير مغطى الوجه، مما سهل التعرف عليه في كاميرات المراقبة.

دخل اللص المحل وهو غير مغطى الوجه، مما سهل التعرف عليه في كاميرات المراقبة. تركيز الكاميرا: لم ينتبه إلى الكاميرات على الإطلاق، وواصل عمله وكأنه في تصوير فيلم سينمائي.

لم ينتبه إلى الكاميرات على الإطلاق، وواصل عمله وكأنه في تصوير فيلم سينمائي. الهروب الفاشل: لم يجد طريقًا للهروب بعد أن أغلق الموظفون الأبواب تلقائيًا.

لم يجد طريقًا للهروب بعد أن أغلق الموظفون الأبواب تلقائيًا. التخلي عن الغنيمة: في محاولة يائسة للهروب، ترك كل المسروقات وراءه وقام بالركض خالي الوفاض.

ردود أفعال السكان والشرطة

بعد الحادثة، انتشرت أخبار اللص في جميع أنحاء المدينة، وسرعان ما أصبحت حديث الجميع. ضحك الناس من غباءه، بينما أثنى آخرون على الحظ الجيد الذي منع حدوث سرقة فعلية. وعلى الرغم من فشله، إلا أن اللص تسبب في حالة من الفوضى لبعض الوقت.

ما زالت السلطات تبحث في كيفية وصول هذا اللص إلى هذه الدرجة من الغباء، حيث يدرس العديد من المحللين الشخصية دوافعه وأفعاله الغير منطقية. ربما كانت مغامرته هذه أكثر خطراً عليه من أي شيء آخر، لكنها أيضاً أصبحت تحذيراً للآخرين حول قوة الحذر والاستعداد.