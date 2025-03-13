المشاط: إدراج مشروعات جديدة لشركتي “سكاتك”…

دبي - احمد فتحي في الخميس 13 مارس 2025 07:11 مساءً - يارا الجنايني _ أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن التوسع في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، وإطلاق مبادرة إقليمية جديدة بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، تستهدف نقل تجربة البرنامج إلى ثلاث دول أفريقية، هي كينيا والسنغال وزامبيا، كمرحلة أولى.

مصر تتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية لنقل تجربة “نُوَفِّي” إلى 3 دول أفريقية

جاء ذلك خلال فعالية “نوفي” برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وبمشاركة عدد من الوزراء وممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص، لاستعراض تقرير المتابعة الثاني للبرنامج بعد عامين من إطلاقه.

1.3 مليار دولار تمويل من صندوق المرونة والاستدامة لدعم التحول الأخضر

وأكدت المشاط أن التوسع في مشروعات البرنامج يعزز فرص حصول مصر على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، كما يدعم التحول الأخضر الذي يمثل محورًا رئيسيًا في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

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وأضافت أن توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة ساهم في تقدم مصر إلى المرتبة الثانية كأكبر منتج للطاقة النظيفة في أفريقيا، وفقًا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة.

وأعلنت الوزيرة عن إضافة أربعة مشروعات جديدة للبرنامج، تشمل مشروعات للطاقة المتجددة وتحلية المياه، من بينها مشروعات لشركتي “سكاتك” النرويجية و”طاقة عربية”، بالإضافة إلى محطة الزعفرانة لتحلية مياه البحر، بما يعزز من جهود مصر في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الخضراء.

وأكدت المشاط على التكامل بين الجهود الوطنية، حيث ساهم توجه الدولة نحو حوكمة الاستثمارات العامة في توجيه الاستثمارات للقطاعات ذات الأولوية، فضلًا عن الجهود المبذولة لزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 50% بنهاية العام المالي الجاري، بالتوازي مع الإجراءات المحققة في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».