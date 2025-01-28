لليوم الثامن.. الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يناير 2025 10:28 صباحاً - يُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثامن على التوالي، مخلّفًا 16 شهيدًا وعشرات الإصابات والاعتقالات، وحالات الإخلاء القسري للعائلات، عدا عن تدمير 100 منزل، وإحراقها داخل المخيم، في ظل استمرار عمليات التدمير الممنهج للبنية التحتية، ومنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الدخول.

ويوم أمس، أخطرت قوات الاحتلال عائلة الشهيد نضال العامر بهدم منزلها في مخيم جنين، والمكون من عدة طوابق، وتعمل حاليًا على تقسيم المخيم إلى أربعة أجزاء، عبر تدمير الشوارع، وتفجير المنازل، وإحراقها.

وكانت قوات الاحتلال انسحبت من الأطراف الغربية لمخيم جنين، ثم أعادت انتشارها بعد وقت قصير، ومنعت الأهالي من تفقد منازلهم، واحتجزت مجموعة منهم، فيما أُصيب طفل برصاص الاحتلال في محيط دوار السينما، وسط مواجهات عنيفة.

وكانت قوات الاحتلال احتجزت مركبة على شارع الناصرة، واستجوبت من بداخلها، وتمركزت في شارع الناصرة، والصناعية، ومحيط دوار الزايد، ودوار يحيى عشان، وشارع نابلس.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من الفلسطينيين في مخيم جنين، وعدة أحياء من المدينة.

ويُواصل جيش الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية مدعومة بالجرافات إلى مدينة جنين، مع تمركز الآليات العسكرية أمام مستشفى جنين الحكومي، وسط تحليق الطيران الحربي والمُسير في سماء المدينة والمخيم.

وبدأ جيش الاحتلال عدوانًا غير مسبوق على مدينة ومخيم جنين منذ مساء الثلاثاء الماضي.