40 طنا من المساعدات إلى سورية ضمن حملة «الكويت بجانبكم»

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يناير 2025 10:28 صباحاً - أقلعت صباح اليوم الثلاثاء الطائرة الإغاثية الـ14 من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي متجهة إلى مطار دمشق الدولي وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية والإيوائية ضمن حملة (الكويت بجانبكم).

وتأتي هذه الرحلة الإغاثية بتنظيم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالتعاون والتنسيق مع وزارات الشؤون والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وأكد المدير العام للجمعية حمد العون لوكالة الأنباء الكويتية قبيل الإقلاع استمرار إرسال المواد الإغاثية المتنوعة وسط هذا الدعم والتسهيل من الجهات الرسمية الكويتية تنفيذا للتوجيهات السامية في شأن مد يد العون والمساعدة للأشقاء السوريين.

وأوضح العون أن اختيار حمولة هذه الطائرة تم بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري من مواد غذائية أساسية مثل الطحين والتمور والفول والعدس وغيرها من مواد غذائية يطول تخزينها بهدف سد حاجة الأسر هناك، مضيفا أن الحمولة تتضمن كذلك بطانيات وأقمشة ثقيلة ومستلزمات شتوية.

ولفت إلى استعداد الجمعية إرسال المزيد من المساعدات الإغاثية المتنوعة بسواعد أهل الكويت حكومة وشعبا الذين جبلوا على فعل الخير والعطاء، داعيا إلى مواصلة التكاتف من أجل استقرار البلد الشقيق والعبور به إلى منطقة الأمان.

من جانبه قال المستشار في الجمعية جاسر التمار إن دولة الكويت لا تألو جهدا في تسخير كل طاقاتها من أجل إبراز دورها الإنساني الرائد في المنطقة وسعيا لدعم الأمن والاستقرار لا سيما الدول الشقيقة والصديقة.

وأشار التمار إلى تعاون الجمعية مع المساهمين من أهل الخير في البلاد والجهات الأهلية الداعمة للأعمال الانسانية لمواصلة العطاء وبذل الجهود الرامية لسد حاجة الأسر السورية، مؤكدا أن التوجيهات السامية هي السبب الرئيسي في إيصال المساعدات الإغاثية المتنوعة في وقت قياسي عبر الجسر الجوي الكويتي وتعاون الجهات الرسمية في البلاد.