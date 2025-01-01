السعودية تدين ”الاعتداءات الغاشمة” على حرمة المسجد الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 10:30 مساءً - ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت الأربعاء في العاصمة الرياض، وأدانت "الاعتداءات الغاشمة على حرمة المسجد الأقصى".

وفي مستهل الجلسة اطلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة بهذا الخصوص، ومن ذلك الرسالة التي تلقاها الملك سلمان من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين.

وتناول المجلس مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والمساعي التي تبذلها المملكة من خلال علاقاتها الثنائية وعضويتها في المنظمات والمجموعات المتعددة الأطراف لتعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات، ومواصلة العمل من أجل إحلال الأمن والازدهار بالمنطقة والعالم.

أوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه عقب الجلسة أن "المجلس أعرب عن إدانته الشديدة لاستمرار الاعتداءات الغاشمة على حرمة المسجد الأقصى، والرفض القاطع للمساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس"، مطالبا "المجتمع الدولي بمحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الخطيرة بحق المدنيين الأبرياء والمقدسات الإسلامية في فلسطين".

وشدد المجلس على ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي لدول الخليج العربية من الوقوف الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، والتطلع إلى نجاح جهود وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها.