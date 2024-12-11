نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل أماكن قضاء شهر العسل في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - تُعتبر تجربة قضاء شهر العسل واحدة من أكثر اللحظات أهمية التي ينتظرها الزوجان بعد إتمام مراسم الزواج،حيث يتطلع كل منهما إلى قضاء فترة من الاسترخاء والرومانسية بعيدًا عن روتين الحياة اليومية،تختلف أساليب قضاء شهر العسل بين الأزواج بناءً على تفضيلاتهم الشخصية، وتتوفر خيارات متنوعة سواء داخل مصر أو خارجها، تتناسب مع مختلف الأذواق والميزانيات.

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أهم أماكن قضاء شهر العسل داخل مصر

أهم أماكن قضاء شهر العسل داخل مصر

مرسى علم

تُعتبر مرسى علم وجهة مثالية للأزواج الذين يبحثون عن الهدوء والراحة بجانب الطبيعة الساحرة،تقع المدينة في جنوب مصر على ضفاف البحر الأحمر، وتبعد حوالي 740 كيلومترًا عن العاصمة القاهرة،يمكن الوصول إلى مرسى علم في فترة تقدر بحوالي 7 ساعات بالسيارة،تتميز مرسى علم بشواطئها الجميلة وأنشطتها المائية المتعددة، مثل الغوص لمشاهدة الشعاب المرجانية والحيوانات البحرية النادرة،كما يمكن للأزواج الاستمتاع بزيارة جبل حماطة وجزر شهاب و الفستون والزبرجد،تتوفر في مرسى علم العديد من المنتجعات الفاخرة مثل لاجونا بيتش وبلوريف وماجيك توليب بيتش، حيث تبدأ أسعار الغرف من 1000 جنيه مصري.

دهب

تقع دهب على خليج العقبة في جنوب سيناء، وتعد وجهة عالمية لمحبي الغطس،تُعتبر دهب واحدة من أفضل الأماكن التي تُقدّم تجربة غطس مميزة في مناطق مثل البلو هول وأبو جالو وكانيون،بالإضافة إلى الغطس، توفر دهب أنشطة السفاري والهايكنج،تتوفر العديد من المنتجعات في دهب مثل جاز دهبيه، أوريكا، سويس إن، تروبيتل دهب أوازيس ريزورت، وبلو بيتش كلوب،يمكن قضاء أسبوع في دهب بتكلفة تتراوح بين 2000 إلى 7000 جنيه مصري، مما يجعلها وجهة مثالية للأزواج بميزانيات مختلفة.

واحة سيوة

تعتبر واحة سيوة واحدة من الوجهات الفريدة لقضاء شهر العسل في مصر،تقع الواحة في الصحراء الغربية وتُعرف بجمالها الطبيعي الخلاب،تُشتهر سيوة بالينابيع الحارة، البحيرات، وأشجار الزيتون والنخيل،يمكن للأزواج الاستمتاع بأنشطة متنوعة مثل السفاري، ركوب الدراجات، والتزحلق على الرمال، وزيارة معالم سياحية مثل حمام كليوباترا، جبل الموتى، وقلعة شالي،تتوفر في سيوة منتجعات وفنادق مثل سيوة سفاري بارادايس، سيوة سفاري جاردنز، وسيوة شالي ريزورت،تتراوح تكلفة الإقامة لمدة أسبوع في سيوة بين 7000 و10000 جنيه مصري.

أهم أماكن قضاء شهر العسل خارج مصر

أهم أماكن قضاء شهر العسل خارج مصر

تركيا

تُعتبر تركيا وجهة شهيرة ومحبوبة لقضاء شهر العسل بفضل تنوعها الثقافي والجغرافي،من بين أشهر الأماكن السياحية في تركيا

إسطنبول معمارها العريق، وأسواقها التقليدية، ومراكز التسوق الحديثة.

باموكالي حيث تقع الأحواض الطبيعية للمياه الحارة.

أنطاليا تُعرف بشواطئها الجميلة والجزر المحيطة بها.

كابادوكيا تتميز بكهوفها الجبلية ورحلات المنطاد الساحرة.

متوسط سعر تذكرة الطيران إلى تركيا حوالي 6500 جنيه مصري، وتستغرق الرحلة حوالي ساعتين ونصف،تتراوح أسعار الوجبات في تركيا بين 57-100 جنيه مصري، وتبدأ أسعار المواصلات العامة من 7.5 جنيه.

اليونان

تُعد اليونان من الوجهات المثالية لشهر العسل بفضل جمالها الطبيعي وتاريخها العريق،من بين الأماكن البارزة في اليونان

أثينا تحتوي على مناطق أثرية مثل أكروبوليس أثينا، معبد زيوس، والمتاحف.

الجزر اليونانية مثل سانتوريني، ميكونوس، وكريت، التي تشتهر بشواطئها الخلابة.

المناظر الطبيعية مثل بحيرة بلاستيرا وجبل أوليمبوس.

سعر تذكرة الطيران إلى اليونان حوالي 5000 جنيه مصري، وتستغرق الرحلة حوالي ساعتين،تتراوح تكلفة الوجبات في المطاعم بين 150-280 جنيه مصري.

ماليزيا

تجمع ماليزيا بين الحداثة والطبيعة الساحرة، وهي من الوجهات المحبوبة للأزواج،من الأماكن السياحية في ماليزيا

الجزر مثل جزيرة تيومان وجزيرة سيلينجان.

المرتفعات الطبيعية مثل مرتفعات الكاميرون.

الغابات مثل تامان نيجارا، حيث يمكن القيام برحلات سفاري.

يبلغ متوسط سعر تذكرة الطيران إلى ماليزيا حوالي 10000 جنيه مصري، وتستغرق الرحلة حوالي 12 ساعة.

جزر المالديف

تعتبر المالديف وجهة مثالية للأزواج الباحثين عن الرومانسية والاسترخاء،تضم المالديف منتجعات فاخرة وجزرًا خاصة توفر تجربة إقامة لا تُنسى،يمكن للأزواج الاستمتاع بالفلل المبنية على المياه والأنشطة المائية مثل الغوص وركوب الزوارق،متوسط سعر تذكرة الطيران إلى المالديف حوالي 10000 جنيه مصري، وتستغرق الرحلة حوالي 10 ساعات.

أفضل جزر العالم لقضاء شهر العسل

أفضل جزر العالم لقضاء شهر العسل

جزر المالديف

تُعرف جزر المالديف بفللها الفاخرة فوق الماء وشواطئها الرملية البيضاء، مما يجعلها واحدة من أفضل الوجهات لشهر العسل.

بورا بورا، تاهيتي

تمتاز جزيرة بورا بورا في بولينيزيا الفرنسية بمياهها الصافية وشواطئها الساحرة، مما يجعلها وجهة مثالية للرومانسية والاسترخاء.

سيشل

مجموعة من الجزر في المحيط الهندي تشتهر بشواطئها الجميلة والمياه الفيروزية، وهي مثالية للأزواج الباحثين عن العزلة والرومانسية.

ماوي، هاواي

توفر ماوي مزيجًا من الشواطئ الرائعة والتضاريس الطبيعية المتنوعة، مما يجعلها وجهة مميزة لقضاء شهر العسل.

سبب تسمية شهر العسل

سبب تسمية شهر العسل

تعود تسمية “شهر العسل” إلى تقاليد قديمة في الثقافات الأوروبية، حيث كان الزوجان يتناولان مشروبًا ممزوجًا بالعسل لمدة 30 يومًا بعد الزواج، اعتقادًا بأن ذلك يُساعد في زيادة الخصوبة،تطورت هذه الفكرة لتصبح رمزًا للفترة الأولى من الزواج، والتي يُنصح فيها الزوجان بالاستمتاع بأول أيام حياتهم المشتركة بعيدًا عن ضغوط الحياة اليومية.

طريقة قضاء شهر العسل

طريقة قضاء شهر العسل

يمكن قضاء شهر العسل بطرق متعددة، وفقًا لرغبات واهتمامات الزوجين،يميل بعض الأزواج إلى الاسترخاء في أماكن هادئة بعيدة عن الضوضاء، بينما يفضل آخرون القيام بمغامرات واستكشاف أماكن جديدة،من الضروري التخطيط المسبق واختيار وجهة تناسب تفضيلات الطرفين والميزانية المتوفرة،يمكن أن تشمل الرحلة أنشطة متنوعة مثل الاستجمام على الشواطئ، التمتع بالطبيعة، أو استكشاف المدن الثقافية والتاريخية.

أسئلة شائعة حول أماكن قضاء شهر العسل

أسئلة شائعة حول أماكن قضاء شهر العسل