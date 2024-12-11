نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعراض مرض نقص الكالسيوم عند الأطفال في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

أسباب نقص الكالسيوم عند الأطفال



يُعتبر نقص الكالسيوم عند الأطفال مشكلة صحية قد تنجم عن عدة عوامل صحية وغذائية،فالكالسيوم يلعب دورًا حيويًا في نمو العظام والأسنان، بالإضافة إلى تأثيره على العديد من وظائف الجسم الأخرى،لذا، فإن فهم الأسباب الشائعة لنقص الكالسيوم يُعد أمرًا أساسيًا،وفيما يلي أهم الأسباب المحتملة لنقص الكالسيوم عند الأطفال

1،خمول الغدة الدرقية



تأثير خمول الغدة الدرقية تلعب الغدة الدرقية دورًا محوريًا في تنظيم مستوى الكالسيوم في الجسم من خلال إفراز هرمونات مثل الثيروكسين،في حالة عدم نشاط الغدة، يمكن أن يتأثر امتصاص الكالسيوم من الأمعاء، مما يؤدي إلى نقص مستويات الكالسيوم في الدم.

2،الولادة المبكرة



الأطفال المولودون قبل الأوان غالبًا ما يفتقر الأطفال المولودون قبل الأوان إلى احتياطات كافية من الكالسيوم، لأن أنسجتهم وعظامهم لم تتطور بشكل كامل بعد، مما يجعل من الصعب عليهم الحصول على الكميات اللازمة من الكالسيوم من خلال مصادر غذائية محدودة.

3،مرض السكري من النوع الأول



تأثير مرض السكري الأطفال المصابون بمرض السكري من النوع الأول قد يواجهون صعوبات في امتصاص الكالسيوم أو في تنظيم مستوياته بسبب تأثير المرض على وظائف الجسم المختلفة،كذلك، فإن ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى فقدان الكالسيوم من الجسم.

4،الاعتماد الكامل على الحليب الصناعي



حليب الرضاعة الصناعية بعض أنواع الحليب الصناعي قد لا تحتوي على كميات كافية من الكالسيوم والفيتامينات الأخرى اللازمة لنمو الطفل،لذلك، من الواجب اختيار الحليب الصناعي الذي يضمن توفير الكميات المناسبة من العناصر الغذائية، أو اللجوء إلى مكملات الكالسيوم عند اللزوم.

5،نقص فيتامين د



أهمية فيتامين د يُعتبر فيتامين د أساسيًا لعملية امتصاص الكالسيوم من الأمعاء،ونقص فيتامين د قد يؤدي إلى نقص في مستوى الكالسيوم في الدم، مما يؤثر سلبًا على صحة العظام، ويزيد من احتمالية الإصابة بمرض الكساح.

6،نقص الأكسجين أثناء الولادة



التأثيرات على الأطفال حديثي الولادة نقص الأكسجين أثناء الولادة يمكن أن يؤثر على العديد من العمليات البيولوجية في الجسم، بما في ذلك امتصاص الكالسيوم، مما قد يؤدي إلى مشاكل في نمو وتطور العظام لدى الطفل.

التأثيرات المحتملة لنقص الكالسيوم



يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية في الأطفال، ومنها

تأخر نمو العظام نقص الكالسيوم قد يتسبب في ضعف نمو العظام، مما يؤدي إلى مشكلات مثل الكساح.

مشاكل في الأسنان نقص الكالسيوم قد ينتج عنه مشكلات في نمو الأسنان، مثل تسوس الأسنان أو تأخر ظهورها.

تقلصات العضلات يلعب الكالسيوم دورًا في تنظيم تقلصات العضلات، لذا فإن نقصه قد يؤدي إلى تقلصات غير طبيعية.

مشاكل في القلب يعتبر الكالسيوم مهمًا لوظائف القلب الطبيعية، وبالتالي فإن نقصه قد يؤثر على انتظام ضربات القلب.

الوقاية والعلاج



للوقاية من نقص الكالسيوم وعلاجه، يُمكن اتباع الإجراءات التالية

التغذية السليمة التأكد من أن الطفل يحصل على كمية كافية من الكالسيوم من خلال الغذاء، مثل منتجات الألبان، الخضروات الورقية الداكنة، والمكملات الغذائية إذا لزم الأمر.

التعرض لأشعة الشمس يساعد التعرض لأشعة الشمس على تكوين فيتامين د بشكل طبيعي، لذا يُفضل تشجيع الأطفال على قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق.

مراقبة الحالة الصحية ينبغي إجراء فحوصات طبية دورية لمراقبة مستويات الكالسيوم والفيتامينات الأخرى في جسم الطفل.

كما أن استشارة الطبيب بشكل دوري ومعالجة أي مشاكل صحية بشكل مبكر يمكن أن يسهم في تجنب أو علاج نقص الكالسيوم بشكل فعال.

أعراض نقص الكالسيوم عند الأطفال



انخفاض ضغط الدم.

زيادة العصبية والتهيج.

آلام في العضلات.

بطء في ضربات القلب.

تأخر في مراحل النمو الحركي مثل الزحف أو الوقوف أو المشي.

ضعف وتسوس الأسنان.

هشاشة الأسنان وسهولة كسرها.

تقوس الساقين أو اعوجاج القدمين.

نوبات فقدان الوعي أو اضطرابات في الوعي.

حدوث رعشة في الجسم.

مشكلات وصعوبة في النوم.

طرق علاج مشكلة نقص الكالسيوم عند الأطفال



علاج نقص الكالسيوم عند الأطفال يتطلب اتخاذ عدة خطوات لضمان توفير الكالسيوم اللازم لنموهم الصحي،وفيما يلي بعض طرق العلاج

تناول مكملات الكالسيوم في الحالات التي تشير فيها الفحوصات الطبية إلى نقص حاد في الكالسيوم، يمكن إضافة مكملات الكالسيوم إلى النظام الغذائي للطفل وفقًا لإرشادات الطبيب. الرضاعة الطبيعية يُفضل تشجيع الرضاعة الطبيعية قدر الإمكان، حيث يُعتبر حليب الأم مصدرًا غنيًا بالكالسيوم الذي يلبي احتياجات الطفل الغذائية. التعرض لأشعة الشمس من المهم التأكد من تعريض الطفل لأشعة الشمس لمدة قصيرة يوميًا، خاصة في الصباح الباكر أو بعد الظهر، مما يُساعد في تعزيز إنتاج فيتامين د في الجسم، الذي يلعب دورًا مهمًا في تحسين امتصاص الكالسيوم. الحليب الصناعي المدعم بالكالسيوم في حال الاعتماد على الرضاعة الصناعية، يُفضّل اختيار نوع من الحليب الصناعي المدعم بالكالسيوم وفيتامين د لضمان حصول الطفل على الكميات اللازمة،كما يُفضل تجنب الحليب البقري للأطفال الرضع إلا بناءً على نصيحة الطبيب. الأطعمة الغنية بالكالسيوم يُمكن تضمين الأطعمة الغنية بالكالسيوم في نظام الطفل الغذائي بمجرد أن يبدأ في تناول الطعام الصلب، مثل منتجات الألبان (الزبادي والجبن) والخضروات الورقية مثل السبانخ والأسماك مثل السردين والسلمون.

باتباع هذه الخطوات، يمكن الحد من مشكلة نقص الكالسيوم لدى الأطفال وضمان نمو صحي وسليم،ومن المهم أيضًا متابعة تطور الطفل واستشارة الطبيب بانتظام للتأكد من تلبية جميع احتياجاته الغذائية.

الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم الضرورية للطفل



لضمان حصول الطفل على كمية كافية من الكالسيوم، يُنصح بتضمين الأطعمة التالية في نظامه الغذائي

نصف كوب من الحليب يُعتبر الحليب مصدرًا رئيسيًا للكالسيوم ويحتوي على كمية كبيرة من هذا المعدن الهام لصحة العظام. نصف كوب من الزبادي يحتوي الزبادي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين، ويعد وجبة خفيفة مغذية ومناسبة للأطفال. نصف كوب من البودنج المصنوع في المنزل تحضير بودنج الحليب في المنزل باستخدام الحليب كامل الدسم يمكن أن تكون وسيلة لذيذة لتزويد الطفل بالكالسيوم. سمك السلمون يُعد السلمون مصدرًا جيدًا للكالسيوم، خصوصًا الأنواع التي تحتوي على العظام، مثل السلمون المعلب،كما أنه غني بالأوميجا 3 المفيدة لصحة القلب والدماغ. ربع كوب من الكرنب يُعتبر الكرنب (الملفوف) من الخضروات الورقية الغنية بالكالسيوم والفيتامينات الضرورية لصحة الطفل. ربع كوب من السبانخ المطبوخة تحتوي السبانخ على كمية جيدة من الكالسيوم، ولكن ينبغي تناولها مع أطعمة أخرى غنية بالكالسيوم لتحسين امتصاصه. ربع كوب من اللفت الأخضر يُعتبر اللفت الأخضر من الخضروات الغنية بالكالسيوم ويعد إضافة مفيدة لنظام غذائي صحي للأطفال. الجبن بمختلف أنواعه يُعد الجبن، وخاصة الأنواع مثل الشيدر والموزاريلا، مصدرًا غنيًا بالكالسيوم ويُحبها الأطفال عادة. ملعقة طعام من العسل الأسود العسل الأسود غني بالكالسيوم والمعادن الأخرى مثل الحديد، ويُعتبر إضافة مغذية لنظام الطفل الغذائي. صفار البيض يحتوي صفار البيض على كمية صغيرة من الكالسيوم، بالإضافة إلى فيتامين D الذي يُساعد على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل. التمر والتين المجفف تُعتبر هذه الفواكه المجففة مصادر جيدة للكالسيوم، كما أنها غنية بالألياف والفيتامينات. ملعقة طعام من الطحينة الطحينة (عجينة السمسم) غنية بالكالسيوم والدهون الصحية، ويمكن إضافتها إلى الأطعمة المختلفة مثل الخبز أو السلطات.

توفير هذه الأطعمة الغنية بالكالسيوم ضمن النظام الغذائي للطفل يساعد في ضمان نمو صحي للعظام والأسنان، كما يعزز مناعته وصحته العامة،من المهم التنويع في تقديم هذه الأطعمة لجعلها جزءًا منتظمًا من وجبات الطفل اليومية.

طرق تعويض نقص الكالسيوم بشكل عام



تناول العصائر الطازجة يُنصح بشرب عصير طازج من الفواكه مثل الخيار، الليمون، أو الزنجبيل، دون إضافة السكر،يمكن تحليته بالعسل الطبيعي للحصول على مشروب صحي يعزز امتصاص الكالسيوم.

التعرض لأشعة الشمس بالإضافة إلى أهمية التعرض اليومي لأشعة الشمس، فإنه يُساهم في تعزيز إنتاج فيتامين د، الذي يُعتبر ضروريًا لامتصاص الكالسيوم من الأطعمة والمكملات.

تناول مكملات الكالسيوم يمكن استخدام مكملات الكالسيوم المتوفرة على شكل أقراص أو كبسولات لتعويض النقص، خاصةً إذا كان من الصعب الحصول على الكالسيوم الكافي من الغذاء بمفرده.

تجنب الكافيين والمشروبات الغازية ينبغي تقليل استهلاك الكافيين والمشروبات الغازية، حيث يمكن أن يعيقا امتصاص الكالسيوم ويزيدا من فقدانه عن طريق البول.

تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم يُنصح بزيادة استهلاك الألبان قليلة الدسم والخضروات ذات اللون الأخضر الداكن مثل السبانخ واللفت، إذ تُعتبر مصادر طبيعية غنية بالكالسيوم وتساعد في تعويض النقص.

أهم الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم



يُعتبر السردين من أبرز الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، على الرغم من عدم انتشاره بشكل واسع في النظام الغذائي اليومي لدى الكثيرين،يُعد السردين مصدرًا مهمًا للكالسيوم والعديد من المعادن الأخرى، ويمكن تناوله كحساء أو كجزء من وجبة جانبية،بفضل احتوائه على الأوميغا 3، يلعب السردين دورًا مهمًا في تعزيز صحة العظام والوقاية من بعض أنواع السرطان، بالإضافة إلى إضفاء شعور بالامتلاء.

الكُرنب الأخضر يُعتبر من أهم الخضروات الورقية التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، إلى جانب أنواع أخرى مثل اللفت والسبانخ، اللذين يحتويان أيضًا على الألياف وفيتامين أ وفيتامين سي،يُساعد الكرنب في التخلص من السموم الضارة في الجسم، ويُفضل تناوله خلال فصلي الربيع والصيف كجزء من السلطات.

يُعتبر اللوز من أغنى المكسرات بالكالسيوم، إذ يُساهم بشكل كبير في تزويد الجسم بهذه المادة الضرورية،بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الألياف والدهون الصحية المفيدة، يُمكن تناوله يوميًا كوجبة خفيفة بين الوجبات، خاصة عند الشعور بالجوع.

التين يُعتبر مصدرًا غنيًا بالكالسيوم والبوتاسيوم، فضلاً عن الألياف والسكريات بنسبة كبيرة،يُساعد التين في خفض ضغط الدم المرتفع وتحسين عملية الهضم، إلى جانب الحفاظ على وزن صحي،كما يُعد التين المجفف خيارًا جيدًا لزيادة نسبة الكالسيوم في الجسم، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة.

طرق علاج نقص الكالسيوم عند الرضع



لعلاج نقص الكالسيوم عند الرضع، من الضروري إجراء تحاليل دورية لقياس مستوى الكالسيوم في جسم الطفل كل أسبوعين أو 15 يومًا،في حال تم الكشف عن انخفاض مستويات الكالسيوم، يمكن تعويضه من خلال إعطاء الطفل حقن وريدية، التي تُساعد على تخفيف التشنجات الناتجة عن نقص الكالسيوم.

يرتبط نقص الكالسيوم بشكل وثيق بنقص فيتامين د في الجسم،لذلك، تُعتبر واحدة من أكثر الطرق فعالية لعلاج هذا النقص هي تعريض الطفل لأشعة الشمس، التي تُعتبر مصدراً غنياً بفيتامين د،يُوصى بتعريض الطفل لأشعة الشمس لمدة نصف ساعة يومياً، مما يُعزز نمو العظام بشكل سليم.

من المهم أيضًا متابعة تحاليل الكالسيوم بشكل دوري لضمان استقرار مستوياته في جسم الرضيع،إذا لزم الأمر، يمكن إعطاء الطفل الكالسيوم على شكل شراب، خاصة لتفادي المضاعفات،بعد بلوغ الطفل الشهر السادس، يُمكن إدخال مصادر غذائية غنية بالكالسيوم، مثل صفار البيض، لضمان حصوله على الكميات اللازمة من هذا المعدن الأساسي.