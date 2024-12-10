نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكبر مدينة في العالم العربي في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

تُعد مدينة القاهرة أكبر مدينة في العالم العربي من حيث المساحة والسكان،حيث تحتفل محافظة القاهرة بعيدها القومي في السادس من يوليو، والذي يُمثل تاريخ تأسيسها على يد جوهر الصقلي في 6 يوليو من العام 969 ميلادي،وتمتاز القاهرة بتاريخها العريق، حيث يزيد عمرها عن 1051 عاماً، وقد تأثرت بالعديد من الأحداث التاريخية عبر العصور،

القاهرة، المعروفة أيضاً بعدة أسماء مثل “مدينة الألف مئذنة” و”مصر المحروسة” و”قاهرة المعز”، تُعتبر مدينة تاريخية وثقافية غنية،يُفضل زيارة معالمها بين شهري أكتوبر ومارس، حيث تكون درجات الحرارة معتدلة،ويتصدر الجامع الأزهر الشريف المعالم البارزة في المدينة، ويُعتبر من أقدم الجامعات الإسلامية في العالم،وفقاً لبيانات تقديرية لعام 2025، يُقدر عدد سكان القاهرة بحوالي 9.84 مليون نسمة،

موقع مدينة القاهرة



تتميز القاهرة بموقع جغرافي استراتيجي، إذ تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل،يحدها من الغرب محافظة الجيزة ونهر النيل، ومن الشمال محافظة القليوبية، بينما يحدها من الجنوب الظهير الصحراوي،وقد جعل هذا الموقع الفريد القاهرة مركزاً حضرياً هاماً ليس فقط في مصر، بل في المنطقة بأسرها،

مناخ مدينة القاهرة



يميل مناخ القاهرة إلى كونه صحراوياً شبه استوائي، مما يعني شتاءً معتدلاً وصيفًا حارًا ومشمسًا،تتجاوز درجات الحرارة بين شهري مايو وسبتمبر 40 درجة مئوية، بينما تتراوح من 37 إلى 38 درجة مئوية في الفترة بين أبريل وأكتوبر،في فصل الشتاء، تتراوح درجات الحرارة بين 20 درجة مئوية في شهري ديسمبر وفبراير،

معلومات حول مدينة القاهرة



تشكل مدينة القاهرة محافظة القاهرة وتبلغ مساحتها الإجمالية 3084.676 كيلومتر مربع، بينما تبلغ المساحة المأهولة بالسكان 188.982 كيلومتر مربع،وتنقسم القاهرة إلى أربع مناطق رئيسية، تحتوي كل منها على عدة أحياء

المنطقة الشرقية



تشمل حي السلام أول، حي السلام ثاني، حي المرج، حي المطرية، حي النزهة، حي عين شمس، ومدينة نصر شرق وغرب، وحي مصر الجديدة،

المنطقة الشمالية



تشمل حي الأميرية، حي الزاوية الحمراء، حي الشرابية، حي الزيتون، حي الساحل، حي روض الفرج، وحي حدائق القبة،

المنطقة الغربية



تشمل حي الموسكي، حي الأزبكية، حي الوايلي، حي بولاق، حي باب الشعرية، حي عابدين، حي وسط البلد، وحي منشأة ناصر،

المنطقة الجنوبية



تشمل حي البساتين، حي الخليفة، حي السيدة زينب، حي المعادي، حي المعصرة، حي 15 مايو، حي حلوان، حي طرة، حي مصر القديمة، حي دار السلام، وحي التبين،

أهم متاحف القاهرة



المتحف المصري



يُعتبر المتحف المصري من أكبر المتاحف في مصر، حيث يحتضن مجموعة ضخمة من الآثار التي تعود لمختلف الحضارات، بما في ذلك التماثيل الفرعونية والآثار الرومانية واليونانية،ويتميز المتحف بتصميم معماري فريد يجعله وجهة سياحية رئيسية في القاهرة،

المتحف القبطي



يقع المتحف القبطي بجوار حصن بابليون، وهو أكبر متحف للآثار القبطية في العالم، ويحتوي على حوالي 16 ألف قطعة أثرية،ويُبرز المتحف تصميمه المعماري المميز الذي يشبه واجهة جامع الأقمر،تم تأسيس المتحف عام 1910 على يد مرقص سميكة باشا،

متحف الفن الإسلامي



يُعتبر متحف الفن الإسلامي من أكبر المتاحف الإسلامية في العالم، ويقع في منطقة باب الخلق،يضم المتحف آلاف القطع الأثرية من العصر الإسلامي في مصر، كما يحتوي على ركن مخصص للأطفال ومعلومات مترجمة باللغة الإنجليزية،

قصر عابدين



يُعد قصر عابدين من أشهر الوجهات السياحية في القاهرة، وقد بُني في أواخر القرن التاسع عشر،ويحتوي القصر على مقتنيات الأسرة المالكة والأسلحة المستخدمة في تلك الفترة، كما يبرز بوجود متاحف متنوعة ومساحات خضراء،

الأماكن الدينية في القاهرة



مسجد عمرو بن العاص



يقع في مصر القديمة ويُعتبر أول مسجد بُني في القاهرة عام 641 ميلادي،يمتاز بتصميم معماري فريد ويُعتبر من أهم المعالم الدينية في المدينة،

الكنيسة المعلقة



تُعد الكنيسة المعلقة أقدم كنيسة في القاهرة، وتقع أعلى حصن بابليون،تتميز بتصميمها الفريد الذي يفتقر إلى الأعمدة، مما يجعلها وجهة سياحية مميزة،

أهم حدائق القاهرة



حديقة الأزهر



تغطي حديقة الأزهر مساحة 80 فدان من المساحات الخضراء، وتوفر للزوار تجربة فريدة بفضل تصميمها المميز والخدمات المتنوعة التي تقدمها،

حديقة الفسطاط



تقع حديقة الفسطاط على مساحة 250 فدان من المساحات الخضراء، وتُعتبر من أكبر حدائق القاهرة،تقع بالقرب من سوق الفسطاط ومركز الحرف اليدوية،

الحديقة الدولية



تقع الحديقة الدولية في مدينة نصر بالقاهرة، وتضم مجموعة كبيرة من الزهور والنباتات النادرة،يمكن للزوار رؤية الحيوانات المحنطة والاستمتاع بتجربة فريدة لجميع أفراد الأسرة،

الأماكن الترفيهية في القاهرة



الرحلات النيلية



توفر الرحلات النيلية تجربة ممتعة للسياح، سواء عبر استقلال الأوتوبيس النهري أو استئجار قارب للتنزه،وتقدم البواخر العائمة والثابتة أمسيات ترفيهية متنوعة،

جزيرة المعادي



تقع على كورنيش النيل في منطقة المعادي، وتتميز بطبيعتها الساحرة والمساحات الخضراء،وتوفر الجزيرة أماكن ترفيهية للأطفال وخدمات متنوعة للسياح،

كيدزانيا



تقع كيدزانيا داخل مول كايرو فيستيفال سيتي في القاهرة الجديدة، وهي مخصصة للأطفال من سن 4 إلى 14 عاماً،

كي أكشن سبورتس الرحاب



تُعتبر كي أكشن سبورتس الرحاب من أفضل الأماكن الترفيهية للشباب في مدينة الرحاب، حيث يمكنهم تجربة الحرب الحقيقية باستخدام طلقات ملونة،

الملاهي في القاهرة



تضم القاهرة عدة ملاهي شهيرة مثل ملاهي السندباد بالقرب من مطار القاهرة الدولي، وندر لاند في مدينة نصر، فاميلي لاند في المعادي، وجيرولاند في العبور،

أسواق مدينة القاهرة



خان الخليلي



يُعتبر خان الخليلي من أشهر الأسواق في القاهرة، ويمتاز بالمشغولات اليدوية من النحاس والفضة والخشب،يتميز بتصميم معماري يعود للعصر الفاطمي، ويُعتبر وجهة رئيسية للسياح لشراء الهدايا التذكارية،

أكبر مدينة في قارة إفريقيا



تُعتبر القاهرة أكبر مدينة في قارة إفريقيا من حيث عدد السكان، وهي عاصمة جمهورية مصر العربية،تقع في شمال شرق إفريقيا على ضفاف نهر النيل،يُقدر عدد سكانها بملايين، ويزداد باستمرار،تُعد القاهرة مركزًا حضريًا واقتصاديًا وثقافيًا مهمًا في الشرق الأوسط وإفريقيا،

أكبر 10 مدن في العالم العربي



في الجدول التالي، نعرض أكبر المدن في العالم العربي من حيث تعداد السكان

المدينة الدولة عدد السكان (مليون) طوكيو اليابان 37.8 دلهي الهند 30.4 شنغهاي الصين 27.9 ساو باولو البرازيل 22.6 مومباي الهند 22.0 بكين الصين 21.8 القاهرة مصر 20.4 مكسيكو سيتي المكسيك 20.1 أوساكا اليابان 19.3 كراتشي باكستان 18.7

أسئلة شائعة حول العالم العربي



ما هي أكبر مدينة في العالم العربي



أكبر مدينة في العالم العربي هي مدينة القاهرة،

ما هي القاهرة



القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر العربية وأكبر مدينة في العالم العربي من حيث عدد السكان،

ما هو الموقع الجغرافي للقاهرة



تقع القاهرة في شمال شرق مصر على ضفاف نهر النيل،

ما هو العالم العربي



العالم العربي هو منطقة جغرافية تشمل البلدان التي تتحدث باللغة العربية وتشترك في الثقافة والتاريخ العربي المشترك،

ما هي اللغة الرسمية في العالم العربي



اللغة العربية هي اللغة الرسمية في معظم البلدان في العالم العربي،

ما هي البلدان التي تشكل العالم العربي



العالم العربي يضم مجموعة من البلدان التي تتحدث باللغة العربية، وتشمل بلادًا مثل مصر، السعودية، العراق، سوريا، لبنان، الإمارات العربية المتحدة، والعديد من البلدان الأخرى،