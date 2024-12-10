نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكواريا كي إل سي سي؛ لا تفوت فرصة زيارة واحد من أكبر الأحواض المائية في العالم في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

نبذة عن أكواريا كي إل سي سي



موقع الأكواريوم

العنوان يقع أكواريا KLCC أسفل مركز المؤتمرات في كوالالمبور، وهو جزءٌ من قلب المدينة.

الموقع الجغرافي يبعد أكواريا KLCC مسافة قصيرة عن برجي بتروناس التوأم، ويمكن للزوار الوصول إليه بسهولة عبر محطة مركز المدينة KLCC على خط قطار بوترا.

تاريخ التأسيس

الافتتاح بدأ بناء أكواريا KLCC في عام 2003، وتم افتتاحه رسميًا في عام 2005.

المساحة والتصميم

المساحة يمتد الأكواريوم على مساحة واسعة تبلغ حوالي 60,000 قدم مربع، أي ما يعادل 5,600 متر مربع.

التصميم يتميز الأكواريوم بنفق تحت الماء بطول 90 مترًا (300 قدم)، مما يوفر للزوار تجربة غامرة للتجول بين الكائنات البحرية.

الميزات

المعلومات التفاعلية يحتوي الأكواريوم على مجموعات معلوماتية تفاعلية تقدم شرحًا مفصلًا عن الكائنات البحرية والبرية، بما في ذلك خصائصها وطرق حمايتها ورعايتها.

الأنشطة يقدم الأكواريوم تجربة سفر فريدة تبدأ من المرتفعات الضبابية، مرورًا بأنهر الماء، ثم عبر الغابات المطيرة وأشجار المانغروف، وصولًا إلى الأعماق الزرقاء للشعاب المرجانية.

المرافق يضم الأكواريوم أماكن لبيع الهدايا والقطع التذكارية، بالإضافة إلى قاعة طعام مميزة.

التجربة

الرحلة يمثل الأكواريوم رحلة بصرية مدهشة من البر إلى البحر، مما يجعله وجهة مثيرة لاستكشاف الكائنات البحرية وفهم بيئاتها المتنوعة.

الوصول

النقل يمكن الوصول إلى أكواريا KLCC بسهولة عن طريق خط قطار بوترا، بالنزول في محطة مركز المدينة KLCC.

تعتبر أكواريا KLCC وجهة رائعة تقدم تجربة فريدة للزوار، بفضل تصميمه المتقدم ومعارضه التفاعلية التي تتيح لهم التفاعل بشكل مباشر مع عالم البحر والغابات.

أسعار دخول أكواريا كي إل سي سي



أسعار دخول أكواريا KLCC



الأسعار للزوار الأجانب

البالغين 50 رينغيت ماليزي

الصغار (من 3 إلى 12 سنة) 40 رينغيت ماليزي

كبار السن 30 رينغيت ماليزي

الأسعار للماليزيين

البالغين 38 رينغيت ماليزي

الأطفال (من 3 إلى 12 سنة) وكبار السن 28 رينغيت ماليزي

يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة أكواريا KLCC المائية الرائعة بأسعار معقولة، مع توفير خصومات خاصة للماليزيين وكبار السن.

الأنشطة الترفيهية في أكواريا كي إل سي سي



1،التقاط الصور المميزة

فرصة لالتقاط الصور مع الأحياء البحرية يقدم أكواريا KLCC بيئة مثالية للتصوير مع أسماك القرش، البيرانا المفترسة، وكائنات بحرية أخرى، حيث يمكن للزوار التقاط صور رائعة في نفق الأكواريوم الذي يتيح لهم الشعور كأنهم يسبحون بين الأسماك.

2،شراء الهدايا التذكارية

متجر الهدايا التذكارية يحتوي الأكواريوم على مكان خاص لبيع الهدايا التذكارية الفريدة، مما يمنح الزوار فرصة الاحتفاظ بذكرى مميزة عن زيارتهم.

3،تناول الطعام مع الإطلالة البحرية

المطاعم داخل الأكواريوم يوفر أكواريا KLCC فرصة للاستمتاع بتناول أطباق لذيذة ومتنوعة أمام الإطلالات الرائعة على الكائنات البحرية والمياه الزرقاء المحيطة.

4،التعلم والتثقيف

تعلم عن البيئات المائية يتيح الأكواريوم للزوار الحصول على معلومات تفاعلية عن الكائنات البحرية وبيئاتها المختلفة، مما يسهم في إثراء معرفتهم في مجال الأحياء المائية.

5،تجربة الغوص الافتراضي

رحلة غوص دون معدات يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة رحلة غوص افتراضية، حيث يتعرفون على الكائنات البحرية في سبع مناطق مختلفة، تشمل أعلى النهر الكائنات التي تعيش في المناطق العليا. المتوسطة الكائنات التي تعيش في وسط النهر. السفلى الكائنات التي تعيش في قاع النهر. المياه العذبة الكائنات التي تعيش في المياه العذبة. المياه المالحة الكائنات التي تعيش في المياه المالحة. مستنقعات الخث الكائنات التي تعيش في مستنقعات الخث. المانجروف الكائنات التي تعيش في مناطق المانجروف.



يمكن للزوار الاستمتاع بجولة مثيرة في عالم تحت الماء بدون الحاجة إلى معدات غوص ثقيلة، مع اكتشاف تنوع الحياة البحرية في بيئات مختلفة.

مواعيد العمل في أكواريا KLCC



الأيام يوميًا

ساعات العمل من الساعة 1000 صباحًا حتى الساعة 700 مساءً

يمكنك زيارة أكواريا KLCC طوال العام خلال هذه الأوقات للاستمتاع بمشاهدة الأحياء البحرية والمشاركة في الأنشطة المتنوعة المتاحة.

الأماكن القريبة من أكواريا كي إل سي سي في كوالالمبور



ممشى بوكيت بينتانج الوصف ممشى مخصص للمشاة يربط بين مركز مؤتمرات كوالالمبور ومنطقة بوكيت بينتانج، مما يوفر بيئة آمنة ومريحة للمشاة ويصل بين عدة معالم سياحية ومراكز تسوق مثل مركز تسوق KLCC وفندق لامبيانا.

الطول حوالي 1.173 كم

الميزات يتضمن نفقًا للمشاة مع مداخل ومخارج متعددة، مما يسهل التنقل في المدينة. حديقة كوالالمبور سيتي سنتر الوصف حديقة واسعة تقع في قلب المدينة، بجوار ناطحات السحاب وبرجي بتروناس التوأم، وتوفر مساحة خضراء هادئة وسط ضوضاء المدينة.

الميزات تضم ممرات للمشي، وأماكن جلوس، وبحيرة صغيرة مع نافورة راقصة، مما يجعلها مثالية للاسترخاء والاستراحة القصيرة خلال الجولات السياحية. ديوان الأوركسترا بتروناس الوصف قاعة حفلات موسيقية شهيرة تقع في أحد أبراج بتروناس، وهي موطن الأوركسترا الفيلهارمونية الماليزية.

التأسيس 1997

الميزات تُعتبر من أهم القاعات الموسيقية في ماليزيا وتستضيف عروضًا موسيقية متنوعة، مما يوفر تجربة موسيقية فريدة للزوار.

يمكنك زيارة هذه الأماكن لتكمل تجربة زيارتك لأكواريوم KLCC واستكشاف المزيد من معالم كوالالمبور.

الفنادق القريبة من أكواريا كي إل سي سي



فندق جراند حياة كوالالمبور الوصف يقع هذا الفندق الفخم بالقرب من أكواريا كي إل سي سي، ويقدم خدمات ممتازة تشمل الإنترنت المجاني، خدمة الغرف على مدار الساعة، وصالة رياضية.

الميزات غرف أنيقة، مطاعم متنوعة، سبا ومرافق ترفيهية متميزة. فندق Impiana KLCC Hotel الوصف يتمتع هذا الفندق بموقع مركزي قريب من أكواريا كي إل سي سي، ويقدم للضيوف إقامة مريحة مع خدمات متكاملة مثل الإنترنت المجاني، مسبح، وصالة رياضية.

الميزات يحتوي على مطعمين، وخدمات سبا، وغرفة اجتماعات حديثة. هوتيل VIPOD Suites KLCC by Luxury Suites Asia الوصف يقدم هذا الفندق شققًا فاخرة مع وسائل الراحة المنزلية، ويقع بالقرب من أكواريا كي إل سي سي.

الميزات خدمة الواي فاي المجانية، حمام سباحة، ومركز للياقة البدنية. فندق ومساكن روما الوصف فندق مريح يقع على بُعد مسافة قصيرة من أكواريا كي إل سي سي، ويقدم خدمات متنوعة بما في ذلك خدمة الغرف على مدار الساعة.

الميزات غرف مجهزة بشكل كامل، مطعم، وصالة رياضية. فندق تريدرز كوالالمبور الوصف يقع هذا الفندق الفخم بجوار أكواريا كي إل سي سي، ويقدم تجربة فندقية استثنائية مع إطلالات رائعة على برجي بتروناس التوأم.

الميزات مسبح داخلي، سبا، وخدمات موجهة للعائلات.

المطاعم القريبة من أكواريا كي إل سي سي



مطعم ثيرتي إيت (Thirty Eight) الوصف مطعم راقٍ يقدم أطباقًا متنوعة من المطبخ الآسيوي والعالمي.

الميزات إطلالات بانورامية على المدينة، أجواء فاخرة، وقوائم طعام مبتكرة. مارينيز أون 57 ريستورانت (Marini’s on 57) الوصف مطعم فاخر يقع في الطابق 57 من أحد أبراج بتروناس، يقدم أطباقًا إيطالية بالإضافة إلى الأطباق من المطبخ الدولي.

الميزات إطلالات خلابة على المدينة، قائمة طعام متنوعة. مطعم Pick Me Up By Living Food الوصف مطعم يقدم أطباق صحية ومأكولات طازجة، مع أجواء مريحة وموقع مناسب بالقرب من أكواريا كي إل سي سي.

الميزات خيارات غذائية صحية، وأجواء غير رسمية. Little Penang Kafe KLCC الوصف يقدم هذا المطعم المأكولات الماليزية التقليدية في أجواء ودية.

الميزات أطباق مالايزية أصيلة، وموقع مركزي. مطعم سان فرانسيسكو ستيك هاوس (San Francisco Steakhouse) الوصف يقدم هذا المطعم وجبات لذيذة من اللحم البقري وأطباق من المطبخ الغربي.

الميزات قائمة طعام متنوعة، وأجواء مريحة.

تقدم كوالالمبور خيارات متنوعة من الفنادق والمطاعم لاستكمال تجربة زيارة أكواريا كي إل سي سي، مع تسليط الضوء على ما تتمتع به المدينة من رفاهية وتذوق.