أماكن أفضل 5 مسارح برودواي في العالم

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هند السوليه - الرياض - محتويات

مقدمة عن أبرز 5 مسارح برودواي في العالم



تُعتبر مسارح برودواي، التي تشكل مجموعة من المسارح المحترفة في مدينة نيويورك، رمزًا بارزًا للإبداع الفني في عالم المسرح،يضم هذا المركز الثقافي الشهير 41 مسرحًا يتمتع كل منها بسعة تتجاوز 500 مقعد، وجميعها تقع في منطقة برودواي ومركز لينكولن،تُعتبر مسارح برودواي القمة في عالم المسرح التجاري الناطق بالإنجليزية، وهي واحدة من أكثر الوجهات السياحية جذبًا في مدينة نيويورك.

خلال موسم 2017-2025، سجلت مسارح برودواي حضوراً إجمالياً بلغ 13,792,614 زائرًا، وحققت إيرادات إجمالية تقدر بـ 1,697,458,795 دولارًا أمريكيًا،وقد شهد هذا الموسم زيادة بنسبة 3.9% في عدد الزوار، وارتفاعًا بنسبة 17.1% في الإيرادات مقارنة بالعام السابق،تُعتبر برودواي رمزًا ثقافيًا هامًا في عالم المسرح، حيث تضم معظم عروضها أعمال موسيقية شهيرة لمؤلفين بارزين مثل ريتشارد رودجرز وأوسكار هامرشتاين، مما ساهم بشكل كبير في تشكيل الثقافة الشعبية الأمريكية.

في هذا البحث، سنستعرض أبرز 5 مسارح برودواي، مع التركيز على تاريخها وتصميمها المعماري الفريد

1،مسرح هيلين هايز (نيويورك)



افتُتح مسرح هيلين هايز، المعروف سابقًا باسم “المسرح الصغير”، في عام 1912،وتم تغيير اسمه في عام 1983 بعد هدم المسرح القديم الذي كان يحمل نفس الاسم،سُمي المسرح الجديد تكريماً للنجمة هيلين هايز، التي تُلقب بـ “السيدة الأولى للمسرح الأمريكي”، والمحائزة على جوائز توني وأوسكار وإيمي وجرامي.

يتسع المسرح لـ599 مقعدًا، مما يجعله أصغر مسرح في برودواي،يتميز بتصميمه المعماري الذي يتبع الطراز الاستعماري، مع واجهة من الطوب الأحمر، ونوافذ بيضاء، وشرفات جميلة،من الداخل، يتمتع المسرح بجو ساحر بفضل سقفه البيضاوي الشكل، المزود بمخلوقات أنثوية مجنحة تعود إلى الخمسينيات والستينيات.

2،مسرح هيرشفيلد (نيويورك)



تأسس مسرح هيرشفيلد في عام 1924 على يد مارتن بيك، المصور المعروف في مجال الفودفيل،تم تسميته في البداية بمسرح بيك، ولكن تم تغيير اسمه لاحقًا إلى مسرح هيرشفيلد في عام 2003 تكريماً لرسام الكاريكاتير الشهير في نيويورك تايمز، ألدوس هيرشفيلد.

يُعتبر هذا المسرح الوحيد في برودواي الذي يتبنى الطراز البيزنطي في تصميمه، مع أقواس مغاربية على الواجهة وأبواب زجاجية ملونة،يتميز بمظهره الفريد الذي يعكس الروح الفنية لمهندس التصميم.

3،مسرح الليسيوم (نيويورك)



يُعتبر مسرح الليسيوم، الذي افتُتح في عام 1903، من أقدم مسارح برودواي،في عام 1974، حصل على مكانة بارزة كمسرح برودواي الأول الذي يُمنح هذه المكانة،يتميز بواجهته المصممة من الحجر الجيري والفنون، مع ستة أعمدة كورنثية ترتفع من سرادق ملوي غير عادي.

قام المنتج ديفيد فورمان بتصميم المسرح، حيث أدرج فيه شقة خاصة به، مما مكنه من الحصول على رؤية مثالية للمرحلة،تحتوي الشقة الآن على مجموعة من الصور الفوتوغرافية ورسومات الأزياء وموسيقى النغمات والسجلات التي تُشكل أرشيف شوبيرت.

4،مسرح أمستردام الجديد (نيويورك)



يُعتبر مسرح أمستردام الجديد، جنبًا إلى جنب مع مسرح الليسيوم، من أقدم المسارح الوظيفية المستمرة في برودواي،يتمتع المسرح بواجهة متميزة بفن الآرت نوفو، وهو واحد من أولى النماذج لهذا النمط في نيويورك.

تم تجديد المسرح في عام 1993 بعد توقيع شركة ديزني عقد إيجار لمدة 99 عامًا، وإطلاق مشروع ترميم استمر لمدة أربع سنوات،على الرغم من الشائعات التي تشير إلى وجود شبح يتجول في المسرح، لا يزال أمستردام الجديد يحتفظ بجاذبيته الفنية وتاريخه الغني.

5،مسرح بوث (نيويورك)



افتُتح مسرح بوث في عام 1913، كجزء مكمل لمسرح شوبيرت،سُمي المسرح تكريمًا للممثل الشهير في القرن التاسع عشر، إدوين بوث، الذي كان أيضًا شقيق قاتل الرئيس لينكولن، جون ويلكس بوث،يُعتبر مسرح بوث من المسارح التي تُشتهر بعروضها الرائعة والحميمة، وقد شهدت عروضًا هامة مثل “Glass Menagerie” الحالية.

أشهر مسرحيات مسارح برودواي



علاء الدين مدة العرض ساعتان و20 دقيقة، تحكي الرواية قصة الفتى الذي يمتلك روحًا غير مغلقة وسجادة سحرية، مع إضافة ملحن آلان مينكين نغمات جديدة للموسيقى الأصلية من عام 1992. الأسد الملك يُعتبر ثالث أطول عرض في برودواي، ويستند إلى فيلم الرسوم المتحركة الذي أنتجته ديزني في عام 1994،يُعدّ هذا العرض من بين الأعلى في الإيرادات والنجاح، ويستمر في تقديم عروضه في مسرح مينسكوف. شركة الشرير (Wicked) عرض برودواي الشهير الذي بدأ في عام 2003 واستمر في مسرح ذا غرشوين، وهو من بين أكبر المسارح في برودواي بقدرة استيعابية تصل إلى 1,935 مقعدًا، ويتميز بجو درامي ساحر يقدّم خلفية جديدة لساحرة أوز. الجميلة والوحش إنتاج برودواي الأصلي لجوان ماركوس، ويُعتبر أحد أفضل العروض في تاريخ برودواي،تُعد المسرحية من أهم الأعمال التي أدخلت موسيقى ديزني إلى برودواي. القطط مسرحية موسيقية بريطانية طويلة الأمد، وهي من المرشحين غير المتوقعين لتصبح أطول عرض في برودواي، واستمرت لسنوات عديدة قبل أن يتفوق عليها عرض آخر.

أسئلة شائعة حول أفضل مسارح برودواي

