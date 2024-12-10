نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم الأنشطة السياحية في مدينة براغ في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

ما هي أهم الأنشطة السياحية في مدينة براغ



تُعد مدينة براغ، عاصمة جمهورية التشيك، من الوجهات السياحية الرائجة التي تقدم تجربة ثقافية غنية وأنشطة متنوعة،في هذا السياق، نستعرض أبرز الأنشطة التي ينبغي على الزوار استكشافها وتجربتها

جسر تشارلز (Charles Bridge) يُعتبر جسر تشارلز من الرموز التاريخية البارزة في براغ، حيث يمتد فوق نهر فلتافا،يُمكن للزوار الاستمتاع بالمشي عليه والتقاط الصور للمناظر الخلابة، خاصة عند غروب الشمس أو في ساعات الليل حيث يكون المشهد سحريًا،وينبغي زيارة الأبراج الثلاثة المتواجدة فيه لتوفير إطلالات رائعة على المدينة. قلعة براغ (Prague Castle) تُعد قلعة براغ من أكبر القلاع القديمة عالميًا، حيث تتيح للزوار فرصة زيارة كاتدرائية سانت فيتوس، وقصر الملك، بالإضافة إلى العديد من المعالم الهامة الأخرى،توفر القلعة مشهدًا بانوراميًا رائعًا للمدينة. ساحة المدينة القديمة (Old Town Square) تعتبر هذه الساحة قلب المدينة القديمة وتحتوي على العديد من المعالم الشهيرة مثل الساعة الفلكية (Astronomical Clock)، التي تقدم عرضًا مذهلاً كل ساعة. كنيسة سانت نيكولاس (St،Nicholas Church) تُعد هذه الكنيسة الباروكية من أجمل الكنائس في براغ، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة سقفها المزخرف وأعمالها الفنية. ساحة وينسيسلاس (Wenceslas Square) تُعد هذه الساحة مركزًا تجاريًا وثقافيًا مهمًا في قلب براغ، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام. الحي اليهودي (Jewish Quarter Josefov) يُمثل هذا الحي التاريخي فرصة للزوار لاستكشاف معالم مثل المقابر اليهودية القديمة ومتحف تاريخ اليهود. حديقة فاتسلاف (Wenceslas Square Garden) تُعد هذه الحديقة مكانًا مثاليًا للاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة وسط المدينة. جولات نهرية على نهر فلتافا توفر هذه الجولات فرصة لرؤية المدينة من منظور مختلف، والاستمتاع بجمال جسر تشارلز وقلعة براغ من النهر. متحف التاريخ الوطني (National Museum) يُقدم هذا المتحف مجموعة واسعة من المعروضات التي تعكس تاريخ وثقافة جمهورية التشيك.

تتميز براغ بتاريخها الغني وثقافتها المتنوعة، مما يضمن للزوار تجربة سياحية لا تُنسى.

استكشاف الحي اليهودي القديم (Josefov)



موقع الحي يقع الحي اليهودي المعروف أيضًا باسم “جوزيفوف” بين البلدة القديمة ونهر فلتافا، وهو يُعتبر من أقدم الأحياء اليهودية في أوروبا. تاريخ الحي يعود تاريخ الحي إلى القرن الثالث عشر، حيث تم فرض نقل اليهود من قبل السلطات إلى هذا الحي،وكان الملاذ لليهود المنفيين من دول أوروبية أخرى. المباني التاريخية رغم تدمير العديد من المباني في أواخر القرن التاسع عشر، لا يزال الحي يحتفظ بالعديد من المعالم التاريخية،ومن أبرزها كنيس بيهودوف (Pinkas Synagogue) يُعتبر أقدم المعابد اليهودية في براغ، ويحتوي على قائمة بأسماء الضحايا اليهود الذين قتلوا في المحرقة.

كنيس ستارنوف (Old-New Synagogue) يُعد أقدم معبد يهودي نشط في أوروبا، ويجذب الزوار بكثرة.

كنيس ميوسيف (Maisel Synagogue) يعرض تاريخ الحي اليهودي والمجتمع اليهودي في براغ. مقبرة يهودية تضم المقبرة اليهودية القديمة أكثر من 12,000 قبر، وهي واحدة من أقدم المقابر اليهودية في أوروبا، مما يجعل زيارتها تجربة غنية بالتاريخ والثقافة.

زيارة ساحة المدينة القديمة



موقع الساحة تُعتبر ساحة البلدة القديمة من أكثر الساحات جمالًا في أوروبا، وهي وسط المدينة التاريخية. تاريخ الساحة تمتاز الساحة بمباني قوطية تعود إلى القرن الرابع عشر، مما يعكس تاريخها الطويل والمعقد. بقاء الساحة لقد نجت ساحة البلدة القديمة من الأضرار الكبيرة خلال الحرب العالمية الثانية، وهو أمر نادر في العديد من المدن الأوروبية. الأجواء خلال موسم الذروة والعطلات الشتوية، تتألق الساحة بالحيوية والاحتفالات، مما يجعلها وجهة مثالية للاستمتاع بالهندسة المعمارية الرائعة. الخيارات الغذائية يُفضل الزوار تجنب تناول الطعام في المطاعم داخل الساحة بسبب الأسعار المرتفعة، وفيمكن الاستمتاع بمشروبات من الأماكن المجاورة مع استكشاف المعمار والأجواء الرائعة.

تقدم مدينة براغ تجربة ثقافية ثرية، وتُعتبر هذه المواقع جزءًا حيويًا من تجربة زيارة المدينة.

زيارة الساعة الفلكية في ساحة البلدة القديمة



موقع البرج يقع برج “Old Town Hall” في قلب ساحة البلدة القديمة، وهو من بين أعلى الأبراج في المدينة القديمة. الساعة الفلكية تُعتبر الساعة الفلكية في البرج من أبرز المعالم في براغ، حيث تم تشييدها في أوائل القرن الخامس عشر، وتُعد واحدة من أقدم وأجمل الساعات الفلكية عالميًا. التجربة السياحية يستقطب البرج السياح لمشاهدة الساعة الفلكية وسحرها الفريد، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدتها من زوايا مختلفة في الساحة. الصعود إلى القمة يمكن للزوار الصعود إلى قمة “Old Town Hall” مقابل رسوم تُقدر بحوالي 250 كرونة تشيكية، مما يوفر مناظر ساحرة للمدينة. المناظر من الأعلى يوفر البرج مصاعد، مما يجعل الوصول إلى القمة سهلًا، حيث يُمكن للزوار رؤية مشاهد مذهلة لمدينة براغ القديمة.

ساحة وينسيسلاس (Wenceslas Square)



التسمية سُميت ساحة وينسيسلاس على اسم القديس الراعي لبوهيميا، “Saint Wenceslas”، وتُعتبر واحدة من المواقع الهامة في مدينة براغ الجديدة. أهمية تاريخية تُعتبر ساحة وينسيسلاس من مواقع التراث العالمي، وقد كانت تاريخيًا مدعاة للعديد من المظاهرات والاحتجاجات والاحتفالات. المتحف الوطني تحتضن الساحة المتحف الوطني، الذي أعيد افتتاحه مؤخرًا، ويُعتبر أقدم متحف في براغ، حيث يُعرض فيه مجموعة كبيرة من المعروضات الثقافية والتاريخية. الأنشطة الحالية اليوم، تُعد ساحة وينسيسلاس مركزًا نشطًا للأعمال والتجزئة، مما يجعلها وجهة مميزة للزوار.

تشكل هذه المواقع جزءًا من الثروة الثقافية والتاريخية التي تتمتع بها مدينة براغ، وتوفر تجارب متنوعة للزوار.

استكشاف قلعة براغ



تعتبر قلعة براغ من أهم المعالم التاريخية وتُعد أكبر قلعة قديمة في العالم، حيث تتميز بما يلي

الموقع والتصميم تقع القلعة على قمة التلال المطلة على نهر فلتافا.

تصميمها المعماري المذهل يعكس تاريخها العريق. كاتدرائية سانت فيتوس تعد كاتدرائية سانت فيتوس من أبرز معالم القلعة، حيث تتميز بأقواسها وأبراجها القوطية الضخمة.

توفر هذه الكاتدرائية مناظر رائعة للزوار. الحدائق المحيطة تحيط بالقلعة حديقة هادئة وجميلة، مما يتيح للزوار الاستمتاع بجمال الطبيعة.

المشي في هذه الحديقة في يوم مشمس يُعد تجربة مريحة.

استكشاف حي مالا سترانا في مدينة براغ



بعد زيارة قلعة براغ، يُمكن للزوار استكشاف حي مالا سترانا، الذي يُعد من الأحياء التاريخية الجذابة

الأنشطة التمتع بالمشي على التل نحو حي مالا سترانا واستكشاف الشوارع المرصوفة بالحجارة والواجهات التاريخية.

تعتبر الزيارة تجربة رائعة في جميع فصول السنة. المعالم البارزة في مالا سترانا كنيسة القديس نيكولاس تُعتبر كنيسة باروكية رائعة وأحد أبرز معالم الحي.

النصب التذكاري لضحايا الشيوعية نصب تذكاري يخلد ذكرى الضحايا.

حديقة والينشتاين حديقة مصممة بشكل جميل تضم نوافير ونباتات.

حديقة كامبا حديقة هادئة تقع على ضفاف نهر فلتافا.

برج بيترين يُتيح الصعود إلى قمة البرج مناظر بانورامية مذهلة لمدينة براغ.

متحف فرانز كافكا يُكرم هذا المتحف الكاتب الشهير فرانز كافكا ويعرض أعماله وحياته. الطعام والتسوق يمكن أن تكون أسعار الطعام في مالا سترانا مرتفعة، ولذلك يفضل استكشاف الخيارات بعناية.

يمكنك العثور على هدايا تذكارية بأسعار معقولة، مما يجعله مكانًا جيدًا للتسوق.

تضمن زيارة قلعة براغ وحي مالا سترانا للزوار تجارب سياحية غنية تجمع بين التاريخ والمعمار والجمال الطبيعي.

زيارة حديقة فالنشتاين (Wallenstein Garden)



تُعتبر حديقة فالنشتاين واحدة من أبرز المعالم في منطقة مالا سترانا، وهي تُعد تجربة ممتعة للزوار

الحديقة الموقع تقع الحديقة بالقرب من قاعدة قلعة براغ.

التصميم تتميز بتصميم باروكي رائع، مع بركة هادئة وواقعها من التماثيل الجميلة.

الطاووس الأبيض تضم الحديقة طائفيين من الطاووس الأبيض الذين يتجولون بحرية. مواعيد الزيارة الإغلاق تُغلق الحديقة بين منتصف أكتوبر وأوائل أبريل.

أفضل الأوقات للزيارة يُعد الربيع والصيف وأوائل الخريف هي العصور المثلى للزيارة.

رحلة بحرية في نهر فلتافا



توفر الرحلات البحرية على نهر فلتافا تجربة فريدة لرؤية مدينة براغ من منظور جديد

التجربة المناظر تُتيح لك الرحلات البحرية رؤية المعالم التاريخية من نهر فلتافا.

الهدوء تُعتبر فرصة للاسترخاء بعيدًا عن صخب المدينة.

الخيارات توفر العديد من الرحلات البحرية وجبات غداء أو عشاء، حسب التوقيت. مدة الرحلة المدة تعتبر الرحلات البحرية التي تستغرق ساعتين أو أكثر خيارًا مثاليًا للاسترخاء والتمتع بالمناظر.

أماكن الإقامة في مدينة براغ



فيما يلي قائمة بأفضل أماكن الإقامة التي توفر تجربة مريحة وفاخرة في مدينة براغ

فندق وسبا ألكيميست جراند براغ (The Alchymist Grand Hotel & Spa Prague) الوصف فندق فاخر يقدم خدمات سبا متكاملة وتجربة إقامة مميزة. فندق فينتاج ديزاين ساكس (Vintage Design Hotel Sax) الوصف فندق عصري يتميز بتصميمه الفريد والخدمات الراقية. منتجع تشيك إن (Czech Inn, Prague) الوصف منتجع اقتصادي يوفر إقامة مريحة بأسعار معقولة. فندق ثياترينو (Hotel Theatrino) الوصف فندق يقدم إقامة مريحة بالقرب من المعالم السياحية. بيت براغ القديم (Old Prague House) الوصف بيت ضيافة يعكس الطابع التاريخي للمدينة. فندق أستوريا براغ (ASTORIA HOTEL PRAGUE) الوصف فندق فاخر يقع في موقع مركزي ويقدم خدمات ممتازة.

يضمن استكشاف مدينة براغ للزوار مجموعة متنوعة من الأنشطة والمعالم الرائعة، بدءًا من حدائقها الجميلة وصولاً إلى الرحلات البحرية المدهشة.