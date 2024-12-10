نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أين تقع جزيرة كابري في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

تعتبر جزيرة كابري واحدة من أجمل الجزر الإيطالية، تتميز بجمالها الطبيعي الخلاب وتاريخها العريق الذي يمتد عبر العصور،تمتد الجزيرة على مساحة قدرها 10.4 كيلومتر مربع، وتعرض تضاريس جبلية مدهشة، وهي تتكون بشكل رئيسي من الحجر الجيري،يبلغ طول الجزيرة حوالي 6.25 كيلومترًا وعرضها 2.9 كيلومترًا، وتعد موطنًا لحوالي 14,162 نسمة وفقًا لإحصائيات عام 2025.

أصل التسمية



تتواجد نظريتان رئيسيتان حول أصل تسمية جزيرة كابري،تشير النظرية الأولى إلى أن اسم الجزيرة مشتق من الكلمة الإيطالية “Capra”، والتي تعني الماعز، حيث كانت الجزيرة معروفة بتربية الماعز،أما النظرية الثانية، فتقول إن اسم كابري يعود إلى الكلمة اللاتينية “Capros”، والتي تعني الخنزير البري.

التقسيم الإداري



تنقسم جزيرة كابري إلى بلدتين رئيسيتين هما

مدينة كابري تعتبر بمثابة مركز الجزيرة، حيث تستقطب الجزء الأكبر من السكان، إذ يعيش بها حوالي 71.144% من سكان الجزيرة.

مدينة أناكابري تقع هذه المدينة على ارتفاع أعلى من مدينة كابري وتضم بقية السكان.

بالإضافة إلى هاتين المدينتين، تبرز قرية صغيرة تعرف باسم مارينا غراندي، حيث تعد ميناءً رئيسيًا يستقبل السياح والزوار.

المعالم الطبيعية



تشتهر جزيرة كابري بمناظرها الطبيعية الساحرة، والتي تشمل الشواطئ الخلابة ذات المياه الصافية، والكهوف الشهيرة مثل الكهف الأزرق (Grotta Azzurra)،كما يوجد بالجزيرة جبل مونتي سولارو الذي يبلغ ارتفاعه 589 مترًا، وهو يعد أعلى قمة في الجزيرة.

تاريخ جزيرة كابري



تم استيطان جزيرة كابري من قِبل البشر في عصور ما قبل التاريخ، وتاريخها يمتد عبر الحقبة اليونانية قبل أن تتحول الجزيرة إلى مستعمرة رومانية،في القرن العاشر الميلادي، هاجمت القراصنة الجزيرة، مما دفع سكانها للهجرة إلى الداخل وبناء مدينتي كابري وأناكابري،خلال العصور الوسطى، كانت الجزيرة تحت مظلة جمهورية أمالفي ودير مونتي كاسينو،في الحرب العالمية، شهدت الجزيرة تذبذبات في تبعيتها بين فرنسا وبريطانيا حتى سقطت تحت سيطرة مملكة الصقليتين عام 1813،وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أصبحت كابري وجهة مشهورة للسياحة في إيطاليا.

مدن جزيرة كابري



كابري (Capri)



تعتبر المدينة الرئيسية والأكبر في الجزيرة، وتشتهر بشوارعها الضيقة والمتعرجة، بالإضافة إلى المتاجر الفاخرة والمطاعم الرائعة،من المعالم السياحية البارزة في كابري برج تيبريوس وحدائق فيلا سان ميشيل.

أناكابري (Anacapri)



تقع في الجزء العلوي من الجزيرة، حيث توفر إطلالات خلابة على البحر الأبيض المتوسط،جبل مونتي سولارو، الذي يُعد أعلى قمة في الجزيرة، يمكن الوصول إليه عبر التلفريك.

مارينا غراندي (Marina Grande)



تعمل كميناء رئيسي يستقبل الزوار من نابولي، ويحتوي على عدة مطاعم ومقاهي.

المناخ



تمتاز جزيرة كابري بمناخ متوسطي معتدل طوال العام.

الصيف (يونيو أغسطس)



يتميز الصيف في كابري بالحرارة والجفاف، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 28 و34 درجة مئوية،يُعتبر الصيف موسم السياحة الرئيسي في الجزيرة.

الخريف (سبتمبر نوفمبر)



يكون الخريف معتدلًا ولطيفًا، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 20 و27 درجة مئوية، مما يجعله فصلًا مثاليًا لاستكشاف الجزيرة بعيدًا عن الزحام السياحي.

الشتاء (ديسمبر فبراير)



الشتاء لطيف ورطب نسبياً، مع درجات حرارة تتراوح بين 9 و15 درجة مئوية، مما يجذب السياح الباحثين عن أجواء هادئة.

الربيع (مارس مايو)



يعد الربيع من أجمل الفصول في كابري، حيث تزدهر الطبيعة ويكون الطقس لطيفًا، مع درجات حرارة تتراوح بين 14 و22 درجة مئوية.

الحياة الحيوانية والنباتية



تتميز جزيرة كابري بتنوعها البيئي والنباتي.

الحياة الحيوانية



العصافير البحرية تضم العديد من أنواع العصافير البحرية مثل طيور النورس.

الثدييات تشمل الأرانب والخنازير البرية.

الزواحف تضم السحلية الخضراء والسحالي العادية.

الحياة النباتية



النباتات البحرية تزخر السواحل الصخرية بالنباتات والأعشاب البحرية.

الغابات تشمل أشجار الصنوبر والبلوط والزيزفون.

النباتات النادرة تضم الجزيرة بعض الأنواع النباتية النادرة.

معالم جزيرة كابري السياحية



فيلا سان ميشيل (Villa San Michele)



تأسست في القرن التاسع عشر، وتحولت إلى متحف، وتقع في أناكابري وتوفر إطلالات رائعة على البحر.

فيلا جوفيرو (Villa Jovis)



أثرية تعود لعهد الإمبراطور تيبريوس، وتتميز بإطلالات مذهلة على البحر.

مشروع فيليولا (Fiorito)



يتميز بحدائقه الجميلة والنوافير والمناظر الخلابة.

البلدة القديمة لكابري (Capri Town)



تشتهر بشوارعها الضيقة والمتعرجة، والمحلات التجارية، والمطاعم الراقية.

كاستيلو (Castello)



قلعة تاريخية تقدم إطلالات رائعة وجولات تاريخية.

الجبال الزرقاء (Faraglioni)



تعتبر صخور بحرية عملاقة من الرموز البارزة للجزيرة.

شاطئ مارينا بيككولا (Marina Piccola Beach)



شاطئ جميل يقع بالقرب من فيلا جوفيرو.

محمية البلانو (La Certosa)



تعتبر مكانًا مثاليًا للاستمتاع بالطبيعة والمشي وممارسة الرياضات البحرية.

الفنادق في جزيرة كابري



فندق Capri Tiberio Palace



يقع في قلب كابري، ويتسم بتصميم فريد وأنيق، ويوفر إطلالات رائعة على البحر.

فندق JK Place Capri



يعتبر من بين أفضل فنادق كابري، ويتميز بأجواء فاخرة وأنيقة.

فندق Punta Tragara



يوفر إطلالات مذهلة على Faraglioni Rocks وحديقة رائعة.

فندق La Scalinatella



يقدم تجربة هادئة ومريحة بعيدًا عن صخب المدينة.

فندق Caesar Augustus



يقع على قمة جبل تيبريو، ويوفر إطلالات خلابة على البحر والساحل.

فندق Grand Hotel Quisisana



أقدم فندق في كابري، يمتاز بموقعه المركزي ومستوى عالي من الرفاهية.

فندق Capri Palace Jumeirah



يتصف بتصميم فاخر وفنون معاصرة رائعة، ويضم مجموعة متنوعة من المطاعم ومنتجعًا صحيًا.

المطاعم في جزيرة كابري



Ristorante Aurora



يعتبر من أقدم المطاعم في كابري، ويقدم أجواء رائعة ومأكولات إيطالية تقليدية.

Da Paolino Lemon Trees



يشتهر بوجباته التي تعتمد على الليمون الطازج، حيث يمكن تناول الطعام في واحة من أشجار الليمون.

L’Olivo



يقع في فندق Capri Palace Jumeirah، ويمتاز بنجوم ميشلان ويقدم أطباقًا فاخرة.

Il Riccio



يُعتبر من أفضل مطاعم الأسماك في كابري، ويوفر إطلالات رائعة على البحر.

Mamma



مطعم يقدم المأكولات الإيطالية التقليدية في أجواء دافئة ومريحة.

Terrazza Brunella



يقدم إطلالات رائعة على Faraglioni Rocks، ويقدم مأكولات بحرية وإيطالية فاخرة.

La Capannina



يعد من أقدم المطاعم في كابري، ويمتاز بأطباق إيطالية تقليدية.

Ristorante Michel’angelo



يقدم تجربة طهي فاخرة ويشتهر بأطباق الأسماك والمأكولات الإيطالية اللذيذة.

الأسئلة الشائعة حول جزيرة كابري



ما هي جزيرة كابري



جزيرة إيطالية تقع في البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل نابولي، وتعتبر واحدة من أشهر الوجهات السياحية في إيطاليا، حيث تجذب الزوار بمناطرها الخلابة وتاريخها الغني.