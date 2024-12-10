نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة الانتفاخ تحت العين بسرعة في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

يعاني العديد من الأفراد من مشكلة الانتفاخ تحت العينين، التي تنجم عن مجموعة متنوعة من الأسباب، بدءًا من العوامل الوراثية وصولاً إلى نمط الحياة،يُعتبر الانتفاخ تحت العينين من العوامل التي تؤثر على المظهر العام، لذلك فإن العناية المناسبة به تُعَدّ ضرورية،يُستعرض في هذا المقال مجموعة من طرق العلاج، تشمل العلاجات المنزلية الطبيعية والمستحضرات الطبية، بالإضافة إلى نصائح لتفادي تلك المشكلة والحفاظ على صحة العينين.

طرق إزالة الانتفاخ تحت العين منزليًا



1،شرب المياه بكثرة



يُعَدّ شرب المياه أحد أبرز وأبسط الوسائل للتخفيف من الانتفاخ تحت العينين، حيث أن الجفاف يُعتبر من العوامل الرئيسية المسؤولة عن احتباس السوائل في الجسم، مما يؤدي إلى ظهور الانتفاخ،الحفاظ على ترطيب الجسم من خلال تناول كميات كافية من الماء يوميًا يُعدّ وسيلة فعالة.

يُنصح بتناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا.

تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الأملاح، حيث إنها تُسهم في احتباس السوائل.

ينبغي تجنب المشروبات الغنية بالكافيين مثل الشاي والقهوة التي قد تزيد من جفاف الجسم.

2،الكمادات الباردة



تُعتبر الكمادات الباردة من العلاجات الفعّالة لتخفيف الانتفاخ تحت العينين،تعمل البرودة على تقليص الأوعية الدموية وبالتالي تقليل التورم.

يُنصح بوضع قطع صغيرة من الثلج في قطعة قماش نظيفة.

قم بلف القماش حول الثلج، ثم ضع الكمادة على المنطقة المنتفخة تحت العين.

اضغط برفق لمدة 10-15 دقيقة.

يمكن تكرار العملية عدة مرات في اليوم لتقليل الانتفاخ بسرعة.

3،استخدام المعالق الباردة



تعدّ المعالق الباردة وسيلة بسيطة وفعالة لتقليل الانتفاخ،حيث تعمل على تهدئة الأوعية الدموية حول العينين، مما يساهم في تقليل التورم.

ضع عدد من المعالق المعدنية في الثلاجة لمدة 15 دقيقة.

ضع ملعقة واحدة على كل عين وانتظر حتى تدفأ، ثم استبدلها بملعقة أخرى.

كرر العملية حتى تشعر بتقليل الانتفاخ.

4،أكياس الشاي



تحتوي أكياس الشاي على الكافيين، والذي يُسهم في تقليل الانتفاخ من خلال تأثيره القابض على الأوعية الدموية.

يُنصح بوضع أكياس الشاي المستعملة في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

استلقِ على ظهرك وضع أكياس الشاي على المنطقة المنتفخة لمدة 15 دقيقة.

يمكن تكرار الطريقة عدة مرات في اليوم للحصول على أفضل النتائج.

5،قطع الخيار



يُعَدّ الخيار إحدى العلاجات الطبيعية الشائعة لعلاج الانتفاخ تحت العينين، حيث يحتوي على إنزيمات ومواد فعالة تُساعد في تقليل الانتفاخ وتحسين مظهر الجلد.

قم بقطع الخيار إلى شرائح سميكة.

ضع الشرائح في الثلاجة لمدة 10 دقائق.

استلقِ وضع الشرائح على العينين لمدة 10 دقائق.

كرّر هذه الطريقة عدة مرات في اليوم لتحسين مظهر العينين.

6،بياض البيض



يحتوي بياض البيض على خصائص تُساعد في شد الجلد وتقليل الانتفاخات تحت العينين.

افصل بياض البيض عن الصفار واخفقه حتى يتماسك.

استخدم فرشاة لوضع بياض البيض على المنطقة المنتفخة واتركه ليجف لمدة 15 دقيقة.

اشطفه بالماء البارد.

كرّر العملية يوميًا لتحقيق أفضل النتائج.

7،البطاطا



تُعتبر البطاطا من العلاجات الطبيعية الفعّالة لتقليل التهابات الجلد والانتفاخات تحت العينين.

قم بتقشير البطاطا وغسلها جيدًا، ثم جففها.

اعصر البطاطا وضع العصير في قطعة قماش قطنية.

ضع القماشة على المنطقة المنتفخة لبضع دقائق.

يمكن تكرار هذه الطريقة بانتظام لتقليل الانتفاخ.

طرق إزالة الانتفاخ تحت العين بالأدوية



في بعض الأحيان، قد لا تكون العلاجات المنزلية كافية للتخفيف من الانتفاخ تحت العين، مما يستدعي استشارة الطبيب.

1،علاج الحساسية



إذا كان الانتفاخ ناتجًا عن حساسية، فقد يصف الطبيب أدوية مضادة للحساسية أو مضادات الهيستامين للحد من التورم.

2،تحسين الدورة الدموية



في بعض الحالات، قد يحتاج الطبيب إلى وصف أدوية تُسهم في تحسين الدورة الدموية حول العينين لتقليل التورم والانتفاخ.

3،العلاج الجراحي



في حالة انتفاخ العين بسبب تراكم الدهون أو السوائل تحت العين، قد يكون الخيار الجراحي هو الأنسب للتخلص من المشكلة.

نصائح لتقليل انتفاخ أسفل العين



للمحافظة على عيون مشرقة وخالية من الانتفاخ، يُنصح باتباع بعض النصائح البسيطة

تناول المياه بانتظام على مدار اليوم.

تجنب تناول الأطعمة المالحة، فهي تُسهم في احتباس السوائل.

احرص على الحصول على نوم كافٍ ليلاً وتجنب قلة النوم.

تجنّب التدخين والمدخنات بشكل عام.

إذا كانت لديك حساسية تجاه طعام معين، حاول تجنبه بقدر الإمكان.

أسباب انتفاخ تحت العين



تتعدد أسباب الانتفاخ تحت العينين بين الأفراد، وقد تتراوح الأسباب من تغييرات نمط الحياة إلى ظروف مرضية،من بين الأسباب الشائعة

1،التقدم في العمر



مع تقدم العمر، يفقد الجلد مرونته ويضعف، مما يؤدي إلى تجمع السوائل تحت العينين وظهور الانتفاخ.

2،العوامل الوراثية



تلعب العوامل الوراثية دورًا مهمًا في ظهور الانتفاخات تحت العين، إذ قد يكون لدى البعض استعداد طبيعي لها بسبب جيناتهم.

3،احتباس السوائل



يمكن أن تسبب تغييرات المناخ أو الاضطرابات الهرمونية أو تناول الأطعمة المالحة احتباس السوائل في الجسم، مما يظهر على شكل انتفاخ تحت العينين.

4،الحساسية أو التهابات الجلد



إذا كان الانتفاخ مصحوبًا بالحكة أو احمرار الجلد، قد يكون السبب حساسية أو التهاب جلدي ناتج عن التعرض لمسببات حساسية.

5،التعرض لأشعة الشمس



التعرض المفرط لأشعة الشمس يمكن أن يؤدي إلى تلف الجلد حول العينين، مما يجعلها أكثر عرضة للتورم والانتفاخ.

6،قلة النوم



عدم الحصول على كفاية من النوم يؤدي إلى ظهور الانتفاخات تحت العينين، إذ يُساعد النوم الجيد على تجديد البشرة والمحافظة على نضارتها.

7،الأمراض المزمنة



بعض الأمراض المزمنة مثل اضطرابات الكلى أو القلب قد تؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، مما يظهر على شكل انتفاخ تحت العينين.

باتباع هذه العلاجات المنزلية والاحتياطات، يمكن التخفيف من الانتفاخ تحت العينين بسرعة والحفاظ على مظهر صحي ومنتعش.