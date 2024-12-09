نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسم مضاد حيوي للسخونة للكبار في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

مقدمة



تعتبر السخونة من الأعراض الشائعة التي قد تشير إلى وجود حالة صحية أساسية،يعتمد استخدام المضاد الحيوي في مواجهة السخونة على السبب الكامن وراء ارتفاع درجة الحرارة، حيث أن المضادات الحيوية تستعمل بشكل رئيسي لمعالجة العدوى البكتيرية.

أسباب السخونة



1،عدوى بكتيرية



تتطلب العدوى البكتيرية عادةً استخدام المضاد الحيوي،من بين الحالات التي تتطلب العلاج بالمضادات الحيوية

التهاب الحلق عندما يكون ناتجًا عن عدوى بكتيرية مثل التهاب اللوزتين.

الالتهاب الرئوي الذي يمكن أن يسبب ارتفاع درجة الحرارة.

جدري الماء في بعض الحالات، قد يتطلب التدخل الطبي.

التهاب المفاصل إذا كان سببه عدوى بكتيرية.

التهاب المعدة والأمعاء الناتج عن عدوى بكتيرية.

النقرس في حالات معينة.

مرض الذئبة يمكن أن يترافق مع السخونة.

التهابات الجلد مثل العدوى البكتيرية في الجروح.

التهابات المسالك البولية والتي تعتبر سببًا شائعًا للسخونة.

2،عدوى فيروسية



تعتبر معظم حالات السخونة ناتجةً عن عدوى فيروسية، مثل

الإنفلونزا التي تتطلب علاجًا داعمًا وليس مضادًا حيويًا.

الحمو الفموي أيضًا فيروسية ولا تستدعي استخدام المضادات الحيوية.

3،أسباب أخرى



يمكن أن ترتفع درجة الحرارة أيضًا نتيجة لـ

خراج الأسنان الذي يتطلب تدخلاً طبيًا.

التعرض لحرارة الشمس لفترات طويلة مما يتطلب الراحة واستخدام الكمادات الباردة.

تمرينات شاقة يمكن أن تسبب أيضًا السخونة.

أسماء مضادات حيوية للسخونة للكبار



عند تشخيص السخونة، يقوم الطبيب بوصف المضاد الحيوي بناءً على الحالة الصحية للمريض،ومن أبرز الأدوية المستخدمة

الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية الإيبوبروفين

الأسبرين مضادات حيوية شهيرة الجونال يستخدم لعلاج العديد من الالتهابات.

ديبيرون يُستخدم لتخفيف الألم والسخونة.

تيلينول مضاد حيوي معروف.

ادبرين لعلاج الالتهابات.

ادول يُستخدم لتخفيف السخونة.

جوسبرين مضاد حيوي فعال.

دولومول يُستخدم لعلاج السخونة.

ديسبرين فعّال في خفض الحرارة.

ريفانين مُستخدم في حالات معينة.

سيفامول مضاد حيوي فعال.

نوفاسين يُستخدم في تخفيف السخونة.

كيديبرين فعّال في حالات الالتهابات.

كيفية عمل المضادات الحيوية



1،البنسلين



يعتبر البنسلين من الأدوية المضادة الحيوية الفعّالة في محاربة البكتيريا التي تسبب التهابات متنوعة.

يعمل عن طريق تحليل الجدار الخارجي للبكتيريا، مما يؤدي إلى قتلها.

2،أوجمنتين



يُستخدم أوجمنتين في حالات الالتهابات مثل التهاب الجيوب الأنفية، الالتهاب الرئوي، والتهابات المسالك البولية.

يعمل على القضاء على البكتيريا المسببة للالتهاب، مما يساعد في خفض السخونة تدريجيًا.

نصائح عند استخدام المضادات الحيوية



يجب استشارة الطبيب قبل البدء في تناول أي مضاد حيوي.

تناول الدواء حسب الجرعة الموصوفة والمدة المحددة من قبل الطبيب.

من المهم عدم استخدام المضادات الحيوية لعلاج العدوى الفيروسية، حيث لن تكون فعالة.

في حالة عدم تحسن الحالة بعد تناول المضاد الحيوي، يجب ة الطبيب.

لماذا ترتفع درجة حرارة الجسم عند الإصابة بالبكتيريا



عندما يتعرض جسم الإنسان لهجوم بكتيري، يبدأ نظام المناعة في العمل لمحاربتها،أحد الأساليب التي يعتمدها الجسم لمكافحة هذه البكتيريا هي رفع درجة حرارة الجسم، وهذا ما يعرف بالحمى،إليك كيفية حدوث ذلك

استجابة الجهاز المناعي يقوم الجهاز المناعي بإطلاق كريات الدم البيضاء لمكافحة البكتيريا،هذه الخلايا تلعب دورًا حيويًا في تحديد موقع البكتيريا وتدميرها. إفراز السيتوكينات عند التعرض للبكتيريا، تفرز كريات الدم البيضاء مجموعة من المواد الكيميائية المعروفة بالسيتوكينات،هذه المواد تؤثر على مركز الحرارة في الدماغ، مما يحفز رفع درجة الحرارة. البكتيريا الميتة عندما تموت البكتيريا نتيجة لهجوم الجهاز المناعي، تتجمع المواد السامة الناتجة عن تحلل هذه البكتيريا في الجسم،تعتبر هذه المواد أيضًا مهيجة لجهاز المناعة، مما يؤدي إلى رفع درجة الحرارة. التأثير على الجسم نتيجة لارتفاع درجة الحرارة، قد يشعر الفرد بالتعب والإعياء،الجسم يكون في حالة حرب ضد العدوى، مما يستهلك الطاقة ويؤدي إلى شعور عام بالضعف.

الأسباب الأخرى لارتفاع درجة الحرارة



التهاب تعتبر الحمى علامة على الالتهاب، والذي قد يكون ناتجًا عن عدوى بكتيرية، فيروسية، أو حتى فطرية.

استجابة للعدوى يمكن أن تحدث الحمى أيضًا كاستجابة لأي نوع من العدوى، وليس فقط البكتيريا.

ضرورة استشارة الطبيب



إذا استمرت الحمى لفترة طويلة أو كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل القيء أو الإسهال، فيجب استشارة الطبيب على الفور،من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج العدوى، بما في ذلك تناول المضادات الحيوية إذا دعت الحاجة.

أفضل حبوب خافضة للحرارة للكبار



توجد العديد من الأدوية الفعالة التي يمكن استخدامها لخفض الحرارة، ومن أبرزها

حبوب ابيمول اكسترا

حبوب بنادول اكسترا

حبوب كتافلام

حبوب فاستفلام

حبوب بارامول

حبوب باراسيتامول

حبوب سيتافين بلس

حبوب بنادول

الحقن الخافضة للحرارة للكبار



في بعض الأحيان، قد يكون استخدام الحقن أكثر فعالية، خاصة عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة بشكل ملحوظ،من الحقن التي تستخدم لخفض الحرارة

حقن كتافلام

حقن ديكلوفين

حقن نوفالجين

حقن ابيفيناك

حقن فولتارين

حقن كيتولاك

علاج السخونة في المنزل



يمكن اتباع عدة طرق لعلاج ارتفاع درجة الحرارة في المنزل، مثل

الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم يساعد الراحة على تعزيز قدرة الجسم في محاربة العدوى.

تناول الكثير من السوائل للحفاظ على رطوبة الجسم وتجنب الجفاف.

الاستحمام بماء فاتر يمكن أن يساعد في خفض درجة الحرارة.

تناول الأدوية المناسبة مثل الأسيتامينوفين أو الأيبوبروفين.

ارتداء ملابس خفيفة لتجنب ارتفاع درجة الحرارة.

تبريد الغرفة من خلال فتح النوافذ أو استخدام المروحة.

عمل الكمادات باستخدام ماء بارد على الجبهة والمعصمين.

تناول الأعشاب مثل النعناع والبابونج، التي يمكن أن تساعد في تخفيف السخونة.

أدوات قياس درجة الحرارة



تتوفر العديد من الأدوات لقياس درجة حرارة الجسم، منها

الترمومتر الزئبقي يُستخدم لقياس درجة الحرارة عن طريق وضعه في الفم،يجب الحذر من الزئبق السام في حال كسره. الشريط الحساس يُستخدم لقياس درجة الحرارة عن طريق وضعه على الجبهة لبضع دقائق ثم إزالته.

أعراض ارتفاع درجة حرارة الجسم



عند ارتفاع درجة الحرارة، تظهر عدة أعراض تشمل