نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسماء أشهر محلات ملابس واكسسوارات في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

دراسة حول أسماء محلات الأزياء والموضة في القاهرة



تعتبر محلات الأزياء في القاهرة وجهات متنوعة تقدم خيارات تتناسب مع مختلف الأذواق ومتطلبات المستهلكين، سواء كانت ملابس للسهرة، ملابس كاجوال، أم ملابس للمناسبات الخاصة،يستعرض هذا البحث أهم المحلات المميزة التي توفر أحدث صيحات الموضة.

1،محلات الأزياء والكاجوال



ليدي ستايل يوجد في جنينة مول، محل رقم 181.

ليدي بلاتنيوم يقع في المهندسين، شارع شهاب، محل رقم 107.

لمسات يقع في 111 مكرر، شارع فريد سميكة، أركيد سنتر، الدور الأرضي.

ملسمة كجوال في 13 شارع مصطفى مشرفة، من شارع المرغني، مصر الجديدة.

جانسيل 37 شارع عباس العقاد، مدينة نصر.

كات ووك 4 شارع سوريا، المهندسين.

jb يقع في جنينة مول.

بيريوني متواجد في الهرم وجنينة مول.

كابللو يقع في سفير.

أسطورة بجوار بيروني، الهرم.

2،محلات السواريه والعبايات



المتحجبة يقع في الفريدة في كايرو مول، شارع الهرم.

الروميساء للمحجبات موجود في مول النيل بشارع البحر، أول شارع العباسي، الدور الثاني.

حبيبة في عباس العقاد.

ست الحسن مصطفى النحاس، بجوار محل لابوار للحلويات.

ريساش أمام محل السلام شوبينج سنتر بميدان الإسماعيلية، وأيضاً في صلاح الدين.

ديور شارع 26 يوليو، أمام دار القضاء العالي.

فري مدينة نصر، 35 شارع محمد حسنين هيكل.

أم سو في سيتي سنتر.

أم تو في جنينة مول.

كارينا موجودة في سيتي سنتر ولها فروع متعددة.

سونة ستايل 3 شارع علي الروبي بروكسي، بجوار كوستا كافيه.

آمنة في جراند مول المعادي، الدور الأول.

حجابي في جراند مول المعادي.

دولما في منتصف شارع عباس العقاد.

لوراج في عباس العقاد، بجوار شيخ البلد.

قصر الأميرات في النيل مول، المعادي.

بونيتا جهة سور نادي الزمالك، المهندسين.

3،محلات متخصصة في الإيشاربات والعبايات



ممر كونتيننتال وسط البلد، مكان ملائم لإيجاد أجمل الإيشاربات.

روكسي في بطرس غالي.

شبرا وممر الراعي الصالح أماكن مشهورة لشراء الإيشاربات.

ظاظا في مصر الجديدة، متخصصة في العبايات.

veil تقدم المقاسات الكبيرة، فرع في المهندسين وآخر في سيتي ستارز.

الشناوي عند نادي الصيد وعند مجلس الدولة بالدقي.

حشمة للعبايات في الدقي، 20 شارع عمر بن الخطاب من محي أبو العز.

مدينة نصر، شارع مكرم عبيد قطعة 4 بلوك 17.

أركيديا مول محل نورا لملابس المحجبات والعبايات، آخر شارع طلعت حرب.

ملابس الهدي للمحجبات في الدقي، 45 شارع جدة محي الدين أبو العز.

ميس دنيا في شارع مصطفى النحاس، قريب من التوحيد والنور للمحجبات.

الأخوة بجوار سيتي سنتر مدينة نصر.

اليشمك في جسر السويس، بجوار حسني، بالقرب من ميدان المحكمة في المحمل بجسر السويس.

جرافيل في السراج مول وجنينة مول.

بيت العبايات في السادس من أكتوبر، بجوار جامعة مصر على المحور.

ملامح شرقية وهاجر في المحلة، شارع شكري القوتلي.

ملاحظات



التنوع في المنتجات تقدم المحلات المذكورة تنوعاً كبيراً في الملابس لتناسب جميع الأذواق والمناسبات، من الملابس اليومية إلى الفاخرة والمناسبات الخاصة.

الفروع العديد من المحلات لديها فروع في مناطق مختلفة، مما يجعلها أكثر وصولاً لعدد كبير من الزوار.

تعتبر هذه المحلات نقاطاً رئيسية للتسوق في القاهرة، حيث توفر مجموعة واسعة من الملابس والإكسسوارات التي تناسب مختلف الفئات العمرية والأذواق.

الدليل المعاصر لأسماء محلات ملابس المحجبات في الإسكندرية



الإسكندرية



بالداون تاون محل إم سو

المتحجبة جرين بلازا الفريدة

إتش إتش

المتحجبة

بسملة للشابات (الدور الأول) رشدي المحتشمة (شارع أبو قير)

عبايتي (شارع أبو قير بجوار المحتشمة) أبو قير المحتشمة بريوني المحتشمة زيزينيا سوزانا (على الترام) سان ستيفانو مول سكارفا

محل بجوار عبايتي (الدور الثاني) مصطفى كامل سبايسي (بعد كيروسيز) زهران مول الفريدة سوق بوكلة محل في بوكلة (شارع أبو قير) سموحة محل في سموحة (طريق 14 مايو) الإبراهيمية مول مينا (في اللاجتية) شارع خلوصي بشبرا شبرا هوت برايس سان استيفانو محل بجوار عبايتي (الدور الثاني)

مدن أخرى



الزقازيق محل السلام شوبينج سنتر السويس محلات السلام (في الأربعين) المنصورة محلات الملكة (في السكة الجديدة) المشاية محل الفريدة (سنتر الهدي)

محل جومانا شارع الجمهورية محل أسطورة (بجوار كلية الطب) ميس ريم محل ميس ريم

محل السفير 2000 شارع بلير محل بسملة

يقدم هذا الدليل معلومات شاملة حول مجموعة متنوعة من محلات ملابس المحجبات في الإسكندرية ومدن أخرى مجاورة.

نصائح لاختيار الملابس بشكل صحيح



يعد اختيار الملابس المناسبة جزءاً أساسياً من التعبير عن أسلوبك الشخصي وتعزيز شعورك بالراحة والأناقة،إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في تحسين خيارات ملابسك

1،اختيار حمالة الصدر المناسبة



إذا كنت تشعرين أن ملابسك لم تعد تناسبك كما في السابق، تحقق من مقاسات حمالة الصدر،تأكدي من أن الحمالة تناسب حجمك الحالي لتجنب أي عدم راحة أو تأثير سلبي على مظهرك.

2،تجديد ألوان دولابك



عند ترتيب ألوان دولابك، قومي بفرز الألوان المكررة وأدخلي ألوان جديدة وجريئة لم تجربيها من قبل،متابعة أحدث ألوان الموضة في الحقائب والأحذية والقطع الأساسية سيساعد في تجديد مظهرك ويجعلك تبدين متألقة دائماً.

3،تنويع ألوان الأحذية والحقائب



لا تقتصري على ارتداء الأحذية والحقائب بلون واحد،حاولي التنويع بين الألوان المحايدة مثل الوردي، البينك، الكافيه، الرمادي، والبيج،هذه الألوان تتناسب مع معظم الملابس وتساعدك في التجدد والتميز.

4،غسل الملابس الجديدة



قبل ارتداء أي قطعة ملابس جديدة، قومي أولاً بغسلها،هذا يضمن عدم تغير لونها أو حجم القماش بعد الغسيل، مما يحافظ عليها كما كانت عند الشراء.

5،اختيار الحجم المناسب



تجنبي ارتداء ملابس أقل أو أكبر من حجمك،يجب أن تكون الملابس مناسبة ومتناسقة مع طولك ووزنك ولون بشرتك،الملابس المناسبة تساعد في إبراز جمالك الطبيعي وتزيد من ثقتك بنفسك.

6،ارتداء ملابس مريحة عند التسوق



عند التسوق، ارتدي ملابس مريحة تناسبك أثناء تجربة الملابس،هذا سيساعدك على تقييم القطع بشكل أفضل وكيفية تناسبها مع جسمك.

7،إعداد قائمة احتياجات



قبل الشراء، قومي بإعداد ورقة وقلم واكتبي احتياجاتك المطلوبة والناقصة،هذا سيساعدك على تنظيم مشترياتك وضمان أنك تحصلين على كل ما تحتاجين إليه.

8،استخدام الإكسسوارات



تلعب الإكسسوارات دورًا كبيرًا في إكمال مظهرك، سواء كانت ملابس سهرات أو كاجوال أو للعمل،اختاري الإكسسوارات التي تضيف لمسة من الأناقة إلى ملابسك.

9،اختيار بلوزات تناسب عنقك



إذا كنت من صاحبات العنق الطويل، اختاري البلوزات والقمصان التي تأتي على شكل حرف “V”،هذا التصميم يبرز أناقتك ويعزز من مظهرك.

10،الاهتمام بالحقائب



تعد الحقائب عنصرًا مهمًا في إكمال إطلالتك،اختاري حقائب تتناسب مع ملابسك وتكمل مظهرك العام.

11،تنسيق المكياج مع الملابس



اختاري المكياج الذي يتناغم مع طبيعة ملابسك وشكل وملامح وجهك،المكياج المتناسق يعزز من مظهرك ويجعل إطلالتك أكثر تميزاً.

12،اختيار لفة حجاب متناسقة



إذا كنت ترتدين الحجاب، تأكدي من اختيار لفة تتناسب مع حجم وجهك،هذا يساعد في تحسين مظهرك ويعزز من أناقتك.

13،تأثير لون الإيشارب



يلعب لون الإيشارب دورًا مهمًا في تحديد ملامح وجهك،اختاري الألوان التي تبرز جمال وجهك وتتناسب مع لون بشرتك.

14،اختيار خامة القماش



يعزز اختيار الخامة المناسبة للقماش من قيمة وأناقة ملابسك،تأكدي من اختيار الأقمشة التي تناسب الموسم وتوفر الراحة والأناقة.

من خلال اتباع هذه النصائح، يمكنك تحسين اختياراتك للملابس وجعل إطلالتك أكثر تألقاً وتميزاً.

أسئلة شائعة حول أسماء أشهر محلات الملابس



س ما هي أشهر محلات الملابس في منطقة المهندسين

ج من بين أشهر محلات الملابس في المهندسين نجد “ليدي بلاتنيوم” و”كات ووك”، حيث يتميزان بتنوع الأزياء والجودة العالية.

س أين يقع محل (المتحجبة) وما يقدم

ج يقع محل “المتحجبة” في كايرو مول بشارع الهرم، ويقدم ملابس محتشمة للمحجبات، مما يجعله وجهة مفضلة للنساء الباحثات عن أزياء مناسبة.

س ما هي بعض المحلات في جنينة مول

ج في جنينة مول، يمكن العثور على عدة محلات مثل “jb” و”بيريوني”، حيث تقدم هذه المحلات مجموعة متنوعة من الأزياء والتصاميم.

س أين يمكن العثور على محل (حبيبة) وما هو نوع الملابس الذي يقدمه

ج يقع محل “حبيبة” في شارع عباس العقاد، ويقدم ملابس متنوعة تناسب جميع الأذواق، من الملابس اليومية إلى الأزياء الرسمية.

س هل هناك محلات للملابس النسائية في مصر الجديدة

ج نعم، في مصر الجديدة يمكن العثور على محلات ملابس نسائية مثل “لمسات” الموجود في شارع فريد سميكة، حيث يقدم تشكيلات متنوعة من الأزياء النسائية.

س أين يقع محل (السلام شوبنج سنتر) وما هي التجارية التي يقدمها

ج يقع “السلام شوبنج سنتر” في ميدان الإسماعيلية، ويقدم المركز مجموعة من التجارية المتنوعة، بما في ذلك الملابس والإكسسوارات من مختلف الماركات العالمية والمحلية.