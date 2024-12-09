نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضرار البرتقال على الكلى والقولون في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

محاذير الاستخدام للبرتقال



يتعلق استهلاك البرتقال بعدد من العوامل الصحية، خاصة للأفراد الذين يعانون من حالات معينة أو حساسيات،لذا، نحتاج إلى النظر في الجوانب الأهم المتعلقة بذلك

الأفراد الذين يعانون من حرقة المعدة



حمض الستريك والحمض الأسكوربيك يحتوي البرتقال على كميات مرتفعة من حمض الستريك والحمض الأسكوربيك (فيتامين C)،هذه الأحماض قد تزيد من شدة حرقة المعدة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع الحمض المعدي أو التهاب المريء.

قد يؤدي تناول البرتقال بكميات كبيرة إلى تهييج المعدة وزيادة الحموضة، مما ينجم عنه حرقة وألم. التفاعل مع الأدوية قد تتفاعل بعض الأدوية المستخدمة لعلاج حرقة المعدة مع البرتقال أو عصيره،ومن الممكن أن يؤدي تناولهم معًا إلى زيادة في الحموضة أو حدوث تفاعلات غير مرغوب فيها.

الأفراد الذين يعانون من حساسية



الحساسية تجاه البرتقال قد يصاب بعض الأشخاص بحساسية تجاه البرتقال أو مكوناته، وتظهر هذه الحساسية بأعراض مثل الطفح الجلدي، والحكة، والتورم.

تحدث هذه الأعراض غالبًا عند استهلاك البرتقال أو عصير البرتقال، أو حتى عند ملامسة قشر البرتقال لبعض الأفراد من ذوي الحساسية العالية. صدمة الحساسية (رد الفعل الشديد) في حالات نادرة، قد يعاني بعض الناس من صدمة حساسية (الصدمة الأنافيلكتيكية) إثر تعرضهم للبرتقال أو مكوناته، مما يستدعي رعاية طبية فورية.

تشمل أعراض الصدمة الحساسية صعوبة التنفس، وفقدان الوعي، وانخفاض حاد في ضغط الدم، مما يتطلب علاجًا عاجلاً.

التوصيات العامة



إذا كنت تعاني من حرقة المعدة أو حساسية تجاه البرتقال أو أي منتجات حمضية أخرى، يفضل تجنب تناولها.

دائمًا ما يُنصح بالتشاور مع الطبيب أو خبير التغذية قبل إضافة البرتقال أو عصيره إلى نظامك الغذائي إذا كنت تعاني من أي من هذه المشكلات الصحية.

ختامًا



يمكن أن يساهم تناول البرتقال في تعزيز الصحة العامة بفضل غناه بفيتامين C والعناصر الغذائية الأخرى، ولكن ينبغي الحذر عند تناوله إذا كنت تعاني من أي من الظروف المذكورة،من المهم استشارة الطبيب للحصول على المشورة الملائمة بناءً على حالتك الصحية الفردية.

أضرار عصير البرتقال



يحتوي عصير البرتقال على كميات كبيرة من السكر المضاف، مما قد يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني،كما أن العصير يحتوي على نسبة قليلة من الألياف، مما يقلل من الشعور بالشبع وقد يؤدي إلى زيادة الوزن.

للحصول على فوائد البرتقال الكاملة، يُفضل تناوله طازجًا حيث يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في تقليل الوزن وتقليل خطر الإصابة بالسكري.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن العصير يحتوي على نسبة كبيرة من السكريات، وإذا تم استهلاكها بشكل مفرط قد تؤدي إلى اختلال في توزيع السكر في الجسم، مما يزيد من قلوية الدم ويؤدي إلى ترسب الكالسيوم وتشكل الحصوات البولية.

تناول كميات كبيرة من البرتقال قد يؤدي أيضًا إلى تراكم الألياف في الأمعاء، مما يتسبب في اضطرابات هضمية،تحتوي معظم الفواكه الحمضية على مواد قد تحد من نسبة الحرق وتزيد من إفراز العصارات الهاضمة مما يؤثر على عملية الامتصاص.

لذا، يجب الاعتدال في تناول عصير البرتقال الغني بفيتامين C،عند تناوله بكميات كبيرة، قد يصبح ضارًا للجسم،يمكن تناول ثمرة أو اثنتين من البرتقال في اليوم دون قلق، لضمان الاستفادة من فوائده دون التعرض للأضرار.

الكميات الموصى بها من الفواكه لمرضى القولون



توصيات غذائية لمريض القولون العصبي



تناول الفواكه



يحتاج مرضى القولون العصبي إلى الانتباه لنوعية وكمية الفواكه التي يتناولونها لتجنب تفاقم الأعراض،وفيما يلي بعض الإرشادات الأساسية

الفواكه الطازجة الكمية الموصى بها يُفضل ألا تتجاوز ثلاث حصص من الفواكه الطازجة في اليوم.

اختيار الفواكه يُفضل اختيار الفواكه التي تحتوي على ألياف قابلة للذوبان مثل الموز، والتفاح (بدون القشرة)، والتوت، وتجنب تلك التي قد تسبب الغازات والانتفاخ مثل البطيخ والتفاح بقشره. الفواكه المجففة الكمية الموصى بها يُنصح بتناول حصة واحدة فقط من الفواكه المجففة في اليوم.

الاختيار بحذر تحتوي الفواكه المجففة على تركيز عالٍ من الألياف والسكريات، مما قد يزيد من حدة الأعراض إذا تم تناولها بكميات كبيرة. عصير الفواكه الكمية الموصى بها يُعتبر الكوب الصغير (حوالي 150 مل) كحد أقصى يوميًا من عصير الفواكه مقبولًا.

الاختيار بحذر ينبغي أن يكون العصير طبيعيًا وبدون إضافات سكر أو مواد حافظة، حيث يمكن أن تؤدي السكريات المضافة إلى تفاقم الأعراض.

نصائح إضافية



تناول الألياف بحذر رغم أن الألياف مفيدة للجهاز الهضمي، فإن الألياف غير القابلة للذوبان قد تسبب مشكلات لمريض القولون العصبي،يُفضل التركيز على الألياف القابلة للذوبان مثل الشوفان، والتفاح المقشر، والجزر.

شرب الماء بانتظام التأكد من شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم للحفاظ على الترطيب وتحسين حركة الألياف في الجهاز الهضمي.

تجنب المحفزات بعض الفواكه مثل البطيخ، والكمثرى، والتفاح بقشره قد تسبب الغازات والانتفاخ، لذا يُفضل تجنبها أو تناولها بكميات قليلة.

المراقبة الذاتية من الضروري مراقبة استجابة الجسم لأنواع معينة من الفواكه، حيث تختلف الحساسية من شخص لآخر.

خلاصة



يجب على مرضى القولون العصبي الالتزام بتوصيات محددة عند تناول الفواكه لتجنب تفاقم الأعراض،يُنصح بتناول ثلاث حصص من الفواكه الطازجة كحد أقصى، وحصة واحدة من الفواكه المجففة، وكوب صغير واحد من عصير الفواكه يوميًا،سوف تساعد هذه الإرشادات في إدارة أعراض القولون العصبي بشكل أفضل.

أهمية عصير البرتقال



يحتوي عصير البرتقال على فوائد صحية عديدة للصغار والكبار بفضل احتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة،وإليك أهم فوائده للجسم

تعزيز جهاز المناعة يحتوي عصير البرتقال على فيتامين C الذي يعزز من جهاز المناعة ويحمي الجسم من الأمراض مثل البرد والإنفلونزا. تحسين صحة الكلى تناول عصير البرتقال بكميات معتدلة يساعد في زيادة درجة حموضة البول، مما يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى. مضاد للأكسدة يحتوي البرتقال على مجموعة من المواد المضادة للأكسدة التي تحمي الجسم من الإصابة بالسرطان عبر مكافحة الجذور الحرة. دعم صحة القلب يُساعد تناول عصير البرتقال في تقليل عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم ونسبة الكوليسترول. تقوية جهاز المناعة أكدت الدراسات أن البرتقال يعزز من جهاز مناعة الجسم ويساهم في مكافحة العديد من الأمراض. منع تجلط الدم توفر مادة البكتين الموجودة في البرتقال الحماية من تجلط الدم على جدران الأوعية الدموية، مما يسهل ضخ الدم ويحسن من الدورة الدموية. منع تكون حصوات الكلى تظهر الأبحاث أن النترات في عصائر الفواكه الحمضية، مثل البرتقال، تساهم في تقليل إمكانية تكوين حصوات الكلى.

باختصار، يساهم تناول عصير البرتقال بانتظام في تحسين الصحة العامة؛ بفضل محتواه الغني من الفيتامينات، المعادن، والمواد المضادة للأكسدة.

التداخلات الدوائية للبرتقال



هناك عدة عوامل هامة يجب أخذها في الحسبان عند تناول بعض الأدوية مع البرتقال، حيث يمكن أن يحدث تداخل فيما بينها،ومن بين هذه الأدوية

الإيفرمكتين تناول عصير البرتقال مع هذا الدواء يمكن أن يقلل من امتصاصه في الجسم، مما قد يؤدي إلى تقليل فعاليته. البرافاستاتين تناول عصير البرتقال مع هذا الدواء قد يزيد من امتصاصه، مما ينجم عنه ارتفاع مستوياته في الجسم ظهور بعض الأعراض الجانبية. الكينولون عصير البرتقال المدعم بالكالسيوم يمكن أن يقلل من امتصاص هذا النوع من المضادات الحيوية، مما يؤثر سلبًا على فعاليته في مكافحة الأمراض والعدوى. السيليبرولول تناول كميات مفرطة من عصير البرتقال قد يقلل من امتصاص هذا الدواء، مما يوثر سلبًا على فعاليته،يُفضل تناول العصير بعد مرور أربع ساعات من تناول الدواء. الفيكسوفينادين قد يتداخل تناول البرتقال مع هذا الدواء، مما يقلل من امتصاصه في الجسم،لذلك، يُنصح بتناول البرتقال بعد انقضاء أربع ساعات على الأقل من تناول الدواء.

الفرق بين البرتقال وعصير البرتقال



يعتبر البرتقال فاكهة مغذية ولذيذة، وهو مصدر غني بالفيتامينات والمعادن، مما يجعله جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي الصحي،يحتوي البرتقال على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، ويمكن استهلاكه بطرق عدة، سواء بتناوله كثمار كاملة أو بشرب عصيرها،إليك بعض النقاط المهمة حول فوائد البرتقال

الفيتامينات والمعادن يوفر البرتقال كميات وفيرة من فيتامين C الذي يعد مضاد أكسدة قوي يُساعد في مكافحة الأمراض وتعزيز الجهاز المناعي،كما يحتوي أيضًا على فيتامين A، وفيتامين B6، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم. الفلافونيدات والمغذيات النباتية يحتوي البرتقال على أكثر من 60 نوعًا من الفلافونيدات و170 نوعًا من المغذيات النباتية المختلفة، والتي تعتبر جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي لتحسين الصحة العامة والوقاية من الأمراض. فوائد قشرة البرتقال تحتوي القشرة البيضاء المحيطة بالبرتقال على فيتامين C ومواد مفيدة أخرى، ويمكن استخدامها لإعداد مستخلصات أو مساحيق لزيادة قيمتها الغذائية. عصير البرتقال يحتوي عصير البرتقال على جميع العناصر الغذائية الموجودة في الثمار، باستثناء الألياف التي تفقد عند العصر،لذا، لمن يرغبون في استهلاك الألياف، يُفضل تناول الثمرة كاملة بدلاً من العصير. السكريات المضافة قد يحتوي العصير التجاري على كميات مضافة من السكر، مما يزيد من احتمالية ارتفاع مستويات السكر في الدم، لذا ينصح بتناول البرتقال الطازج كبديل صحي.

باختصار، يعتبر البرتقال إضافة قيمة لأي نظام غذائي صحي، ويقدم فوائد صحية متنوعة سواء كانت على شكل ثمار كاملة أو عصير، شريطة الانتباه لمحتوى السكر المضاف في العصائر التجارية.