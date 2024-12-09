نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في سوكري؛ تعرف إلى أجمل المعالم السياحية في المدينة الخيالية في المقال التالي

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نبذة عن مدينة سوكري

نبذة عن مدينة سوكري

تعتبر مدينة سوكري، المعروفة رسميًا باسم سوكري (Sucre)، العاصمة الدستورية لجمهورية بوليفيا،تقع المدينة في الجزء الجنوبي الأوسط من البلاد، على ارتفاع 2810 مترًا فوق مستوى سطح البحر، مما يتيح لها مناخًا معتدلاً وباردًا على مدار السنة،تأسست سوكري في عام 1500 على يد المستعمر الإسباني خوان سوكري، وبرزت كواحدة من الوجهات التي تعكس التراث التاريخي والثقافي لبوليفيا، بالإضافة إلى كونها نموذجًا للحياة الأرستقراطية الإسبانية في القرن السادس عشر.

تحظى سوكري بشهرة واسعة بفضل معالمها التاريخية الغنية، ومن أبرزها

فندق لا كاسا دي يبرتاد، حيث كتب الزعيم الثوري سيمون بوليفار الدستور البوليفي. المكتبة الوطنية في بوليفيا، التي تحتوي على وثائق نادرة تعود للقرن الخامس عشر.

تُعتبر سوكري موقع تراث عالمي لليونسكو منذ عام 1991، وذلك تقديرًا لتاريخها المعماري الغني ومساهماتها في الثقافة والتاريخ البوليفي.

أفضل 7 معالم سياحية في سوكري

أفضل 7 معالم سياحية في سوكري

تتميز مدينة سوكري بتنوع المعالم السياحية الرائعة، ومن بين هذه المعالم

دير ومعبد سانتا كلارا

دير ومعبد سانتا كلارا

التأسيس تأسس في عام 1636.

الميزات يواصل الأخوات العيش في الدير حتى اليوم. يحتوي على متحف يعرض لوحات ومنحوتات دينية وآلات موسيقية. يحافظ على أعمال فنية هامة من فنانين مثل بيتي ومونتيفار، بالإضافة إلى أعمال لفنانين مجهولين. تم ترميم أورغن يعود للقرن السادس عشر في عام 1998. يمكن للزوار الاستمتاع باللوحات الجدارية التي تم اكتشافها قبل عقد من الزمن، والتي تصور حياة السيدة العذراء وآلام المسيح.



كاتدرائية سوكري

كاتدرائية سوكري

التأسيس بدأ بناء الكاتدرائية الأصلية في عام 1539 بصحن واحد.

الميزات تمت إضافة مذبح خشبي رائع والجوقة وكنيسة المعمودية في وقت لاحق. تعرض البرج الشهير لأضرار شديدة نتيجة زلزال عام 1600، لكنه أعيد بناؤه لاحقًا. يضم متحف الكاتدرائية مخطوطات موسيقية قديمة ومجموعة متنوعة من القطع الفنية.



تُعتبر هاتان المعلمتان من أبرز المعالم السياحية في سوكري، حيث تقدمان للزوار لمحة عن تاريخ وثقافة المدينة العريقة.

كنيسة ودير سان فيليب دي نيري

كنيسة ودير سان فيليب دي نيري

التأسيس تم بناء الكنيسة في نهاية القرن الثامن عشر.

الميزات تُعتبر الكنيسة واحدة من أقدم الأمثلة على الطراز الكلاسيكي الجديد في بوليفيا. يعزى بناؤها إلى المهندس العسكري خواكين موسكيرا. تقدم الأسطح إطلالات رائعة على المدينة، مما يجعلها وجهة مميزة للسياح. تحتوي الكنيسة على أعمال فنية مقدسة من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، بما في ذلك أعمال لفنانين محليين. القبو يضم رفات آخر رئيس لـ Real Audiencia de Charcas، رامون غارسيا بيزارو، ورئيس الأساقفة بينيتو ماريا موكسو وفرانكولي.



الدير وساحة ريكوليتا

الدير وساحة ريكوليتا

التأسيس تأسس دير لا ريكوليتا عام 1601 من قبل الفرنسيسكان.

الميزات يقع الدير في مكان هادئ وسط ساحة رائعة محاطة بممرات مليئة بالأزهار وإبرة الراعي. يُعتبر مكانًا مثاليًا للاسترخاء في نهاية اليوم ومشاهدة غروب الشمس. يقع عند سفح تل Churuquello، ويوفر إطلالات رائعة على المدينة الاستعمارية وجبال كورديليرا ديل فرايليس.



تعد كنيسة ودير سان فيليب دي نيري ودير وساحة ريكوليتا من أبرز المعالم السياحية في سوكري، حيث تعكسان التاريخ العريق والمعمار الفريد للمدينة.

مصلى “عذراء غوادالوبي”

مصلى “عذراء غوادالوبي”

التأسيس تم بناء المصلى في عام 1617 بناءً على أمر جيرونيمو مينديز دي لا بيدرا.

الميزات يحتوي المصلى على صورة “عذراء غوادالوبي”، لوحة رسمها Fray Diego de Ocaña عام 1601. أضيفت أنواع مختلفة من المجوهرات إلى الصورة على مر الزمن، وفي عام 1748، تمت إضافة طبقة من الذهب والفضة، مما جعل اللوحة الأصلية تظهر بشكل متجدد. يُقام في شهر سبتمبر من كل عام عرض للرقص الشعبي تكريمًا للسيدة العذراء. يعتبر المصلى من أبرز المعالم السياحية في سوكري، حيث يجذب الزوار بفضل تاريخه العريق وتفاصيله الفنية الفريدة.



منطقة ثرابيكو (Tarabuco)

منطقة ثرابيكو (Tarabuco)

الموقع تقع على بُعد بضع ساعات بالسيارة من سوكري.

الميزات يمكن للزوار زيارة السوق الهندي التقليدي الذي يُقام كل يوم أحد، حيث يمكنهم استكشاف الملابس الملونة ذات الطابع قبل الكولومبي التي يرتديها السكان الأصليون. يُعتبر مهرجان Pujllay الهندي، الذي يُنظم في يوم الأحد الثالث من شهر مارس، أحد أبرز الاحتفالات الهندية الأصيلة في بوليفيا.



آثار أقدام الديناصورات وحديقة كريتاسوس

آثار أقدام الديناصورات وحديقة كريتاسوس

الموقع تقع في سوكري ومقاطعة Chuquisaca.

الميزات تُعتبر من أهم المعالم الأثرية في المنطقة، حيث تضم آثار أقدام ديناصورات مذهلة وأدلة على وجودها. أنشئت Parco Cretácico بهدف التعرف على ما قبل التاريخ في Chuquisaca، ويحتوي على أكبر مجموعة من آثار أقدام الديناصورات في العالم.



تتميز سوكري بتنوع معالمها السياحية، مما يجعلها وجهة مميزة للاستكشاف والتمتع بالثقافة والتاريخ.