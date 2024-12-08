نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العلاج الطبيعي للانزلاق الغضروفي القطني في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

يعتبر الانزلاق الغضروفي القطني من الحالات الشائعة التي تتميز بتحرك أحد الأقراص بين الفقرات القطنية في العمود الفقري، مما يسبب ضغطًا على الحبل الشوكي أو الجذور العصبية المجاورة،وينتج عن ذلك ألم شديد، بالإضافة إلى شعور بالتنميل في الأطراف السفلية،تشمل خيارات العلاج مجموعة متنوعة من الأساليب، بدءًا من العلاجات التحفظية والأدوية، وصولاً إلى العلاج الطبيعي والجراحة في الحالات المتقدمة.

أسباب الانزلاق الغضروفي القطني



يتسبب الانزلاق الغضروفي القطني غالبًا في ألم مزمن وضغط على الأعصاب، مما يؤدي إلى أعراض مزعجة مثل آلام أسفل الظهر، وآلام تمتد إلى الساقين، وشعور بالتنميل أو الخدر في الأطراف،ويمكن إرجاع أسباب الانزلاق الغضروفي إلى عدة عوامل، منها

الإجهاد البدني القيام برفع أشياء ثقيلة بطريقة غير صحيحة قد يؤدي إلى الانزلاق الغضروفي.

التقدم في العمر تصبح الأقراص الفقرية أقل مرونة وأكثر عرضة للتلف مع تقدم العمر.

إصابات الظهر الإصابات المفاجئة أو المتكررة قد تؤدي إلى تحرك الأقراص بين الفقرات.

السمنة يزيد الوزن الزائد من الضغط على الفقرات القطنية، مما يرفع من خطر الانزلاق الغضروفي.

العلاج التحفظي للانزلاق الغضروفي القطني



يُعتبر العلاج التحفظي أول خطوة في التعامل مع الانزلاق الغضروفي القطني،يتضمن هذا النوع من العلاج الراحة وتجنب الأنشطة التي تتسبب في إجهاد الظهر، بالإضافة إلى استخدام بعض الأساليب المنزلية والعلاجات الدوائية البسيطة

1،الراحة



يوصى بالراحة التامة لفترة معينة حتى تخفف الأعراض بشكل ملحوظ.

النوم على الظهر يُعتبر مناسبًا لتخفيف الضغط على الفقرات، مع تجنب النوم لفترات طويلة لتفادي تصلب العضلات والمفاصل.

2،تجنب الأنشطة الشاقة



يجب تجنب الأنشطة الم تحتاج إلى انحناء متكرر أو حمل أشياء ثقيلة، حيث قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض وزيادة الضغط على الفقرات المصابة.

3،استخدام الكمادات



الكمادات الباردة تساعد في تقليل الألم والتورم في المناطق الملتهبة.

الكمادات الدافئة تحسن الدورة الدموية وتخفف التورم والالتهابات في المنطقة المعنية.

العلاج بالأدوية



تلعب الأدوية دورًا محوريًا في تخفيف الألم الناتج عن الانزلاق الغضروفي،يعتمد نوع الدواء الموصوف على شدة الألم والحالة الصحية العامة للمريض،تشمل الأدوية المستخدمة لعلاج هذه الحالة

1،مسكنات الألم



مثل الباراسيتامول والنابروكسين والإيبوبروفين، تسهم في تقليل الألم والالتهاب.

2،أدوية الألم الناتج عن الأعصاب



في بعض الحالات، يصف الأطباء أدوية مثل البريجابلين أو الجابابنتين لتخفيف الألم العصبي الناجم عن الانزلاق الغضروفي.

3،حقن الكورتيزون



تُحقن الكورتيزون مباشرة في المنطقة المصابة لتخفيف الالتهاب والألم بشكل مؤقت.

4،العقاقير الأفيونية



تُستخدم في حالات الألم الشديد لفترات قصيرة فقط، نظرًا لمخاطر الإدمان والآثار الجانبية المرتبطة بها.

العلاج الطبيعي للانزلاق الغضروفي القطني



يُعتبر العلاج الطبيعي من أكثر الوسائل فعالية في تخفيف الألم الناجم عن الانزلاق الغضروفي وتحسين الحركة الوظيفية للعمود الفقري،يتم ذلك تحت إشراف مختصين ويشمل عدة تقنيات

1،تمارين العلاج الطبيعي



تشتمل على تمارين لتحسين المرونة وتقوية العضلات المحيطة بالعمود الفقري، مما يقلل من الضغط على الفقرات.

2،العلاج بالثلج والحرارة



يستخدم الثلج لتخفيف التورم والألم، بينما تعمل الحرارة على تحسين الدورة الدموية وزيادة المرونة.

3،الشد



يتم استخدام تقنية الشد لتخفيف الضغط عن الأعصاب والفقرات من خلال توسيع المسافة بينها.

4،النبضات الكهربائية



تُستخدم أجهزة النبضات الكهربائية لتحفيز الأعصاب وتخفيف الألم.

5،الموجات فوق الصوتية



تساعد الموجات فوق الصوتية في تحسين تدفق الدم إلى المناطق المصابة وتخفيف الألم والالتهاب.

الجراحة



قد يكون التدخل الجراحي هو الخيار الأخير في حالات عدم استجابة المريض للعلاجات التحفظية أو العلاج الطبيعي،يتم اللجوء إلى الجراحة في الحالات التالية

عدم استجابة المريض للعلاجات التحفظية لفترة كافية.

تزايد حدة الأعراض إلى حد يؤثر على القدرة على الحركة أو التحكم في الأمعاء والمثانة.

وجود ألم شديد يصعب السيطرة عليه.

خلال الجراحة، يقوم الجراح باستئصال الجزء البارز من الغضروف الذي يضغط على العصب، وفي بعض الحالات الأكثر تعقيدًا، يتم استئصال القرص بأكمله.

العلاج التقليدي والطب البديل



توجد عدة طرق تقليدية وطبيعية قد تساهم في تخفيف أعراض الانزلاق الغضروفي القطني، مثل

التدليك يُساعد في تحسين تدفق الدم وتخفيف التوتر عام في العضلات المحيطة بالمنطقة المعنية.

الإبر الصينية تُستخدم أحيانًا لتحفيز نقاط معينة في الجسم لتخفيف الألم.

العلاج بالأعشاب يمكن أن تكون بعض الأعشاب مفيدة في تقليل الألم والالتهابات، مثل الكركم والزنجبيل.

مضاعفات الانزلاق الغضروفي القطني



في حال عدم اتباعات تعليمات العلاج، قد تحدث مضاعفات خطيرة، مثل

متلازمة ذيل الفرس تعتبر حالة خطيرة نتيجة الضغط الشديد على الأعصاب في أسفل الظهر، وقد تؤدي إلى الشلل النصفي أو وفقدان التحكم في المثانة والأمعاء.

الشلل الدائم في الحالات الشديدة، يمكن أن ينتج عن الضغط المستمر على الأعصاب فقدان الوظائف الحركية في الأطراف.

نصائح لحماية العمود الفقري



للحفاظ على صحة العمود الفقري وتجنب الإصابة المتكررة بالانزلاق الغضروفي، يُنصح باتباع التوجيهات التالية