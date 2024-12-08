نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القصر الصيفي في الصين؛ من أجمل حدائق بكين التاريخية وأكثرها ندرة في العالم في المقال التالي

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نبذة عن قصر الصيف القديم في بكين

نبذة عن قصر الصيف القديم في بكين

المعالم السياحية في القصر الصيفي القديم في بكين

المعالم السياحية في القصر الصيفي القديم في بكين

يعتبر القصر الصيفي في بكين من أشهر المعالم التاريخية والثقافية في الصين، حيث يجسد تاريخ البلاد الغني والعمارة التقليدية الرائعة،يتضمن القصر عدة معالم بارزة تتوزع على مناطق متميزة.

المنطقة الأولى قصر رينشو

قصر رينشو يعد المقر الإداري الرئيسي للقصر الصيفي، حيث كان يعقد فيه جلسات المحكمة وتُتخذ فيه القرارات الهامة خلال فترة حكم الإمبراطور تشيان لونغ والإمبراطور غوانغشو،يتميز بموقعه الاستراتيجي إلى الجهة اليسرى من المدخل الشرقي، ويعتبر من أبرز المعالم داخل القصر.

المنطقة الثانية قصور المعيشة

قصر ليشو يُعرف أيضًا بقاعة الفرح وطول العمر، ويطل على بحيرة كونمينغ،يُعتبر هذا القصر معلمًا رئيسيًا في حياة الإمبراطورة تسيشي، حيث تطل قاعته على تل “Longevity Hill” وتعتبر من المناطق السكنية الرئيسية للإمبراطورة.

قصر يولان يقع إلى الغرب من قصر ليشو، وكان يُستخدم كمقر سكني لأباطرة أسرة تشينغ،شهد تاريخياً احتجاز الإمبراطورة تسيشي للإمبراطور غوانغشو لمدة عشر سنوات.

المنطقة الثالثة القسم الترفيهي

تل لونغفيتي (Longevity Hill) بارتفاع 58 مترًا، يحتوي على العديد من المعالم الهامة مثل جناح “Paiyun” وجناح “Foxiang”، بالإضافة إلى بعض المعابد البوذية التبتية،يوفر للزوار إطلالات خلابة على الحديقة.

بحيرة كونمينغ تغطي أكثر من 75% من المساحة الكلية للقصر الصيفي، وتحتوي على ثلاث جزر صغيرة مستوحاة من الأساطير القديمة،تعتبر البحيرة مكانًا مثاليًا للتنزه بالقوارب والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، وخاصة في الصيف.

جناح فوكسيانج معبد بوذي مخصص لعبادة بوذا، يرتفع 41 مترًا ويتكون من ثمانية طوابق مدعومة بأعمدة خشبية هائلة،يتميز بتصميمه الداخلي الفريد والديكور الرائع.

الممر الطويل يعد أطول ممر مغطى في العالم، يمتد بطول 728 مترًا ويحتوي على أكثر من 14,000 لوحة تروي قصصًا شهيرة من الأساطير والحكايات الشعبية الصينية.

شارع سوتشو تم بناؤه لتقليد شارع شانتانغ في سوتشو، حيث كان يُسمح للأباطرة بالتجول فيه والتسوق كما لو كانوا في سوق تقليدي.

جسر القوس 17 يمتد بطول 150 مترًا وعرض 8 أمتار، ويعتبر أكبر وأطول جسر في القصر، ويتميز بـ 17 قوسًا متنوعًا مستلهمًا من جسر الحزام الثمين في سوتشو وجسر لوجو في بكين.

أفضل الأوقات للزيارة

أفضل الأوقات للزيارة

الصيف يعد مناسبًا لركوب القوارب في بحيرة كونمينغ والاستمتاع بالأنشطة الخارجية.

الشتاء يوفر فرصة للاستمتاع بالثلوج التي تغطي الأبراج والجسور، مما يتيح للزوار تجربة الأجواء الشتوية الجذابة.

تعتبر زيارة القصر الصيفي تجربة فريدة، تجمع بين الاستمتاع بالجمال الطبيعي والتاريخي، وتوفر للزوار فرصة لاستكشاف عمق الثقافة الصينية والتاريخ الإمبراطوري.

طرق زيارة القصر الصيفي في بكين

طرق زيارة القصر الصيفي في بكين

1،الطريق الكلاسيكي

ينطلق الزوار عادةً من البوابة الشرقية لزيارة المعالم الرئيسية في القصر الصيفي، مثل

قصر رينشو المقر الإداري ومكان انعقاد الجلسات الرسمية.

معبد وينتشانغ معبد مخصص لآلهة الأدب.

قصر ليشو قاعة الفرح وطول العمر.

قصر يولان موقع الإقامة الإمبراطورية.

قصر يون منطقة سكنية بارزة.

بعد ذلك، يمكن للزوار التوجه إلى الممر الطويل الشهير واستكشاف العمارة الفريدة في تل Longevity Hill، بما في ذلك جناح Paiyun وجناح Foxiang،وفي النهاية، يمكنهم الاستمتاع بجولة بالقوارب نحو جزيرة Nanhu ومشاهدة جسر 17 قوس،تستغرق هذه الجولة بالكامل حوالي 3 ساعات.

2،طريق التمديد

إذا كان لديك وقت إضافي، يمكنك تمديد زيارتك إلى

منطقة السد الغربي تقدم مناظر خلابة وجسور متنوعة.

التل الخلفي يحتوي على مواقع مميزة مثل شارع Suzhou وحديقة Xiequ.

المناطق الأربعة الكبرى الشبيهة بدير Samye في التبت توفر لمحة على التصميمات الثقافية المختلفة.

أسعار تذاكر القصر الصيفي

أسعار تذاكر القصر الصيفي

تختلف الأسعار حسب الموسم

أبريل أكتوبر 30 يوان صيني (حوالي 4 دولارات أمريكية).

نوفمبر مارس 20 يوان صيني (حوالي 3 دولارات أمريكية).

ملاحظة الأسعار لا تشمل رسوم ركوب القوارب أو دخول المعابد.

الخدمات المقدمة في القصر الصيفي

الخدمات المقدمة في القصر الصيفي

دليل سياحي متوفر بالعديد من اللغات مثل الإنجليزية والروسية والفرنسية.

أماكن تناول الطعام تتوفر 3 مطاعم صينية قريبة من القصر.

متاجر تسوق تقدم أعمالاً فنية وقطعًا تذكارية.

دورات مياه متوفرة في جميع أنحاء المنتزه.

تاريخ الترميم

تاريخ الترميم

تعرض القصر الصيفي لأضرار متكررة على مر الزمن

1850s تعرض للتدمير خلال حرب الأفيون الثانية.

1884 1895 تم ترميمه تحت إشراف الإمبراطورة الأرملة تسيشي.

1900 دمر مرة أخرى خلال تمرد Boxer.

1924 تمت إعادة ترميمه ليصبح حديقة عامة.

سبب البناء

سبب البناء

تم إنشاء القصر الصيفي في عام 1750 من قبل الإمبراطور تشيان لونغ احتفالًا بعيد ميلاد والدته، واستمر الأباطرة في استخدامه كمنزل صيفي.

كلفة الزيارة

كلفة الزيارة

تذكرة دخول أساسية 30 يوان صيني (4 دولارات أمريكية).

تذكرة دخول شاملة 60 يوان صيني (8 دولارات أمريكية).

سبب تدمير القصر من قبل البريطانيين

سبب تدمير القصر من قبل البريطانيين

في عام 1860، قام البريطانيون بتدمير القصر الصيفي كنوع من الانتقام لمقتل المبعوثين البريطانيين إلى بكين.