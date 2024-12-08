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هند السوليه - الرياض - محتويات القيمة الغذائية للحمص المطحون الفوائد الصحية للحمص المطحون استخدامات الحمص المطحون في الطهي فوائد أخرى نصائح للاستهلاك

فوائد الحمص المطحون 1،الشعور بالشبع وامتلاء البطن 2،تنظيم مستوى هرمون الجريلين 3،الحفاظ على خلايا الدماغ وتعزيز الذكاء 4،فوائد البشرة 5،تعزيز صحة الشعر 6،تعزيز الصحة الجنسية والخصوبة 7،مكافحة الالتهابات والوقاية من السرطان 8،الوقاية من هشاشة العظام 9،إدارة الوزن 10،بديل صحي للمايونيز 11،خفض مستوى الكوليسترول 12،مفيد لمرضى السكري 13،حماية من السمنة وأمراض التمثيل الغذائي 14،دعم صحة المرأة الحامل 15،مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية الغلوتين 16،غني بالعناصر الغذائية وقليل السعرات الحرارية

كيفية صنع الحمص المطحون المكونات الأدوات الخطوات نصائح فوائد الحمص المطحون

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مشاكل تناول الحمص معلومات أخرى عن الحمص

القيمة الغذائية للحمص المطحون

الأسئلة الشائعة عن الحمص فوائد إضافية للحمص طرق تحضير الحمص للأطفال نصائح إضافية



القيمة الغذائية للحمص المطحون



يقدم كوب واحد بمقدار 92 جرامًا من الحمص المطحون مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية التي تساهم في تعزيز الصحة العامة، حيث يحتوي على ما يلي

356 سعر حراري

20 جرام من البروتين

6 جرامات من الدهون

53 جرام من الكربوهيدرات

10 جرامات من الألياف

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الحمص المطحون على نسب جيدة من الفيتامينات والمعادن الحيوية، من بينها

30% من الثيامين

25% من الحديد

29% من الفوسفور

38% من المغنيسيوم

42% من النحاس

74% من المنجنيز

101% من حمض الفوليك

الفوائد الصحية للحمص المطحون



مصدر جيد للبروتين يعتبر الحمص المطحون مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي، مما يجعله الخيار المثالي للنباتيين والذين يسعون لزيادة تناولهم للبروتين. غني بالألياف تحتوي 92 جرامًا من الحمص المطحون على 10 جرامات من الألياف، مما يساعد في تحسين عملية الهضم والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. غني بالمعادن يتميز الحمص المطحون باحتوائه على نسب عالية من المعادن مثل الحديد، المغنيسيوم، الفوسفور، والنحاس، التي تلعب دورًا فعالًا في العديد من الوظائف الحيوية في الجسم. محتوى عالي من حمض الفوليك يوفر الحمص المطحون نسبة كبيرة من حمض الفوليك، وهو عنصر أساسي خلال فترة الحمل لدعمه في تكوين الحبل الشوكي للجنين دون عيوب.

استخدامات الحمص المطحون في الطهي



يمكن استخدام الحمص المطحون في مجموعة متنوعة من الأطباق، مثل

إضافته إلى الحساء واليخنات يُعتبر الحمص المطحون مكونًا مثيرًا للإضافة في الحساء واليخنات لتحقيق كثافة وقيمة غذائية عالية.

تحضير الفلافل يُعد مكونًا رئيسيًا في إعداد الفلافل الشهير.

صنع الحمص البيتي يمكن استخدامه لصنع الحمص البيتي بعد طحنه مع الطحينة والليمون والثوم.

إضافته إلى الخبز والمخبوزات يُمكن استخدامه كبديل جزئي للدقيق في بعض الوصفات لتحسين القيمة الغذائية.

فوائد أخرى



مضادات الأكسدة يحتوي الحمص المطحون على مضادات الأكسدة التي تساهم في حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة. تحسين مستويات السكر في الدم تساعد الألياف والبروتينات في الحمص على تنظيم مستويات السكر في الدم. دعم صحة العظام يُعتبر المغنيسيوم والفوسفور الموجودين في الحمص من العناصر الضرورية لتعزيز صحة العظام.

نصائح للاستهلاك



يمكن تناول الحمص المطحون بإضافته إلى السلطات أو الأطباق الجانبية.

يمكن استخدامه كبديل للدقيق العادي في وصفات الخبز والمخبوزات لزيادة المحتوى الغذائي.

يُفضل تخزين الحمص المطحون في مكان جاف وبارد للحفاظ على نضارته وقيمته الغذائية.

من خلال إدخال الحمص المطحون إلى نظامك الغذائي، يمكنك الاستفادة من مجموعة واسعة من الفوائد الصحية التي تعزز الصحة العامة وتدعم الجسم بالفيتامينات والمعادن الأساسية.

فوائد الحمص المطحون



يُعتبر الحمص المطحون من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم،فيما يلي نستعرض بعض الفوائد الصحية الرئيسية للحمص المطحون

1،الشعور بالشبع وامتلاء البطن



الغني بالألياف والبروتين يحتوي الحمص المطحون على نسبة عالية من الألياف والبروتين، مما يساعد في زيادة الشعور بالشبع والامتلاء لفترات أطول،هذا يقلل من الرغبة في تناول الطعام بشكل متكرر، ويساعد في إدارة الوزن.

2،تنظيم مستوى هرمون الجريلين



هرمون الشبع يلعب الحمص دورًا في تنظيم هرمون الجريلين، المعروف بهرمون الجوع،بتقليل مستوى هذا الهرمون، يشعر الجسم بالشبع لفترة أطول، مما يساعد في التحكم في الوزن.

3،الحفاظ على خلايا الدماغ وتعزيز الذكاء



أوميجا 3 يحتوي الحمص على أحماض دهنية أوميجا 3 التي تعزز صحة خلايا الدماغ وتحسن الوظائف العقلية والذكاء.

4،فوائد البشرة



الزنك يساعد الزنك الموجود في الحمص على توحيد لون البشرة وتقليل ظهور التجاعيد، مما يحسن من مظهر البشرة ويؤخر علامات الشيخوخة.

5،تعزيز صحة الشعر



مع زيت الزيتون خلط الحمص المطحون مع زيت الزيتون يمكن أن يمنح الشعر كثافة وحيوية ويزيد من طوله بشكل ملحوظ.

6،تعزيز الصحة الجنسية والخصوبة



الفوسفور والزنك يعزز الحمص الصحة الجنسية والخصوبة بفضل محتواه من الفوسفور والزنك، مما يزيد من عدد الحيوانات المنوية ويحسن جودتها.

7،مكافحة الالتهابات والوقاية من السرطان



مضاد للالتهابات يحتوي الحمص على خصائص مضادة للالتهابات، ويعزز الوقاية من بعض أنواع السرطان، مثل سرطان الكلى والمعدة والقولون، بفضل الألياف التي تساعد في التخلص من السموم.

8،الوقاية من هشاشة العظام



الكالسيوم يساعد الكالسيوم الموجود في الحمص في تقوية العظام والوقاية من هشاشة العظام.

9،إدارة الوزن



الدهون الأحادية غير المشبعة تسهم الدهون الأحادية غير المشبعة في الحمص في التخلص من الوزن الزائد وتحسين صحة القلب.

10،بديل صحي للمايونيز



يمكن استخدام الحمص المطحون كبديل صحي للمايونيز في تحضير العديد من الأطباق.

11،خفض مستوى الكوليسترول



تحسين صحة القلب يساعد تناول الحمص في خفض مستوى الكوليسترول في الدم، مما يعزز صحة القلب ويقلل من مخاطر ارتفاع الكوليسترول.

12،مفيد لمرضى السكري



تباطؤ امتصاص السكريات تساعد الألياف الموجودة في الحمص على تباطؤ امتصاص السكريات، مما يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم ويعتبر مفيدًا لمرضى السكري.

13،حماية من السمنة وأمراض التمثيل الغذائي



النشا المقاوم يحتوي الحمص على النشا المقاوم الذي يُعتبر مصدرًا رئيسيًا للبكتيريا النافعة، مما يساعد في الوقاية من السمنة وأمراض التمثيل الغذائي.

14،دعم صحة المرأة الحامل



حمض الفوليك ينصح الأطباء المرأة الحامل بتناول حمض الفوليك، الموجود بكثرة في الحمص المطحون، لدوره الأساسي في بناء الجهاز العصبي والحبل الشوكي للجنين.

15،مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية الغلوتين



بديل للبقوليات يُعد الحمص المطحون بديلاً ممتازًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية الغلوتين، كونه يصنف كبقوليات.

16،غني بالعناصر الغذائية وقليل السعرات الحرارية



بديل صحي للدقيق الأبيض يحتوي الحمص المطحون على الفيتامينات، المعادن، والألياف، بالإضافة إلى قلة السعرات الحرارية، مما يجعله بديلاً أكثر فائدة من الدقيق الأبيض.

كيفية صنع الحمص المطحون



تحضير الحمص المطحون في المنزل يعد عملية بسيطة وممتعة، ويمكن استخدامه في العديد من الوصفات الصحية اللذيذة،إليك خطوات تحضير الحمص المطحون بالتفصيل

المكونات



علبة حمص

ربع كوب من الدقيق

فصان من الثوم

نصف ليمونة

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

الأدوات



ورقة زبدة

صينية خبز

مطحنة كهربائية

منخل

وعاء محكم للتخزين

الخطوات



تحضير الحمص افتح علبة الحمص وصفيها جيدًا من الماء.

اغسل الحمص بالماء النقي واتركه يجف تمامًا. تحميص الحمص سخن الفرن إلى درجة حرارة 175 درجة مئوية.

ضع الحمص المجفف على ورقة الزبدة في صينية الخبز.

أدخل الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق أو حتى يصبح لون الحمص ذهبيًا. طحن الحمص بعد أن يبرد الحمص المحمص، ضعه في المطحنة الكهربائية.

اطحن الحمص حتى يصبح ناعمًا كالدقيق.

إذا كانت الكمية كبيرة، قد تحتاج إلى طحنه على دفعات لضمان الحصول على مسحوق ناعم. نخل الحمص المطحون استخدم المنخل لفصل الحمص المطحون الناعم عن الأجزاء الخشنة التي لم تُطحن بشكل كاف.

يمكنك إعادة طحن الأجزاء الخشنة مرة أخرى لتحصل على مسحوق ناعم. تحضير الثوم والليمون في هذه الأثناء، قشر فصوص الثوم واهرسها.

اعصر نصف الليمونة لتجهيز العصير. خلط المكونات في وعاء، اخلط الحمص المطحون مع ربع كوب من الدقيق وفصوص الثوم المهروسة.

أضف عصير الليمون وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون إلى الخليط.

اخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس. التخزين انقل مطحون الحمص إلى وعاء محكم الإغلاق.

احفظه في مكان جاف وبارد لمدة تصل إلى 6 أسابيع.

نصائح



تحميص الحمص يعزز تحميص الحمص في الفرن نكهته ويساهم في تسهيل عملية طحنه.

التخزين تأكد من أن الوعاء محكم الإغلاق للحفاظ على نضارة الحمص المطحون ومنع تعرضه للرطوبة.

استخدامات الحمص المطحون يمكن استخدامه كبديل للدقيق في بعض الوصفات، أو إضافته إلى العصائر والمشروبات للحصول على قيمة غذائية إضافية.

فوائد الحمص المطحون



غني بالبروتين يُعتبر الحمص مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي، مما يجعله خيارًا مثاليًا للنباتيين.

مصدر للألياف يحتوي الحمص على نسبة عالية من الألياف التي تساهم في تحسين الهضم وتعزيز الشعور بالشبع.

فيتامينات ومعادن يوفر الحمص مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

بهذه الطريقة، يمكنك تحضير الحمص المطحون بسهولة في المنزل واستخدامه في العديد من الوصفات الصحية.

استخدام الحمص المطحون



وصفة باستخدام الحمص المطحون



يمكن استخدام الحمص المطحون كبديل للدقيق العادي في المخبوزات.

يساهم في تحسين جودة المخبوزات من حيث القوام والنكهة.

المخبوزات والمعجنات



يمكن استخدام الحمص المطحون في تحضير المعجنات والمخبوزات الهندية، مثل الفطائر والحلويات.

يستخدم أيضًا في إعداد المقليات بنفس طريقة استخدام دقيق المخبوزات العادي.

فوائد الحمص المطحون



يعد الحمص المطحون خيارًا ممتازًا لمن يبحثون عن بدائل خالية من الغلوتين.

يحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف، مما يجعله خيارًا صحيًا للمخبوزات والمعجنات.

يضيف نكهة غنية ومميزة للأطعمة.

طرق استخدام الحمص المطحون



المخبوزات يمكن استخدام الحمص المطحون لصنع الخبز، الكعك، والكوكيز،يمكن استبدال جزء من الدقيق العادي بدقيق الحمص لتحسين القيمة الغذائية. المعجنات الهندية يُعتبر دقيق الحمص مكونًا أساسيًا في العديد من الوصفات الهندية، مثل الفطائر (تشيباتي) والباجي والحلويات مثل اللدو. المقليات يمكن استخدامه لصنع مقرمشات خالية من الغلوتين، مثل البانكيك والباجي، حيث يساعد في الحصول على قوام مقرمش ولون ذهبي.

مثال لوصفة باستخدام الحمص المطحون



فطائر الحمص المطحون



المكونات

1 كوب حمص مطحون

1/2 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كركم

1 بصل مفروم

زيت للقلي

طريقة التحضير

في وعاء، اخلطي الحمص المطحون مع الماء حتى تحصلي على عجينة ناعمة. أضيفي الملح، الكمون، والكركم، واخلطي جيدًا. سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة. باستخدام ملعقة، اسكبي كميات صغيرة من العجينة في الزيت الساخن. اقلي الفطائر حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة. ضعيها على ورق ماص للتخلص من الزيت الزائد.

يمكن تقديم الفطائر مع صلصات متنوعة أو تناولها كوجبة خفيفة شهية وصحية.

مشاكل تناول الحمص



يجب عدم الإفراط في تناول الحمص لأنه قد يسبب بعض المشاكل الصحية، خاصة للأشخاص الذين يتعاطون مثبطات بيتا،وهذه بعض المشاكل المحتملة

زيادة البوتاسيوم الحمص يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، وقد يؤدي تناول كميات كبيرة منه إلى زيادة مستوى البوتاسيوم في الجسم، مما قد يسبب مشاكل في الكلى. مشاكل في الجهاز الهضمي الألياف الموجودة في الحمص يمكن أن تسبب زيادة الغازات والإسهال، ولذلك يُنصح بتجنبه لمن يعانون من الإسهال. تفاقم أعراض القولون العصبي يمكن أن يزيد الحمص من أعراض ومشاكل القولون العصبي. حساسية البقوليات بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاه البقوليات، مما قد يؤدي إلى الشعور بالقيء والغثيان، الدوار، الإغماء، وانتفاخ في الفم والحلق، وفي الحالات النادرة ضيق في التنفس.

معلومات أخرى عن الحمص



أنواع متعددة الحمص يأتي بأنواع مختلفة مثل الأسود، الأحمر، الأبيض، والبري،وقد أشار العالم ابن سينا إلى فوائده في معالجة القروح الخبيثة، وجع الرأس، الحكة، ومنع انسداد الكبد والطحال. تفتيت حصى الكلى والمثانة الحمص الأسود يمتاز بقدرته على تفتيت حصى الكلى والمثانة. زيادة الخصوبة جميع أنواع الحمص تساهم في زيادة فرص الإنجاب لأنها تعزز الخصوبة. مدر للبول يُستخدم الحمص كمدر للبول ومنشط قوي للأعصاب والمخ. شوربة الحمص للأطفال ينصح الأطباء بإعطاء شوربة الحمص للأطفال بين سن 4 و 5 سنوات. قناع الوجه استخدام الحمص المطحون كقناع للوجه يمكن أن يجلي البشرة ويزيل النمش. انتشار في المطبخ المتوسطي يسيطر الحمص على المطبخ في بلدان البحر الأبيض المتوسط، ويستخدم في العديد من الأكلات. علاج التجاعيد يُستخدم في تصنيع الكريمات لعلاج التجاعيد. فيتامين أ يحتوي الحمص على فيتامين أ الذي يحمي العين، ويحافظ على الأغشية المخاطية، ويحسن من مستوى الرؤية. الأحماض الأمينية يحتوي على أحماض أمينية مثل التربتوفان والسيروتونين، التي تساعد على الشعور بالهدوء والراحة وتحسن من جودة النوم. علاج اليووكوديرما يمكن أن يعالج مرض اليووكوديرما، الذي يسبب فقدان لون الجلد، عن طريق تجديد الخلايا المسؤولة عن إنتاج الصبغة الجلدية. الوقاية من سرطان الثدي للحمص فائدة كبيرة في الوقاية من سرطان الثدي.

بشكل عام، يمكن الاستفادة من فوائد الحمص العديدة عند تناوله بشكل معتدل ومناسب، ولكن يجب مراعاة التحذيرات الصحية المتعلقة ببعض الأشخاص.

القيمة الغذائية للحمص المطحون



يحتوي الحمص المطحون على العديد من الفوائد الغذائية والعلاجية التي تعزز صحة البشرة والشعر، بالإضافة إلى فوائده العامة للجسم،دعونا نلقي نظرة على هذه الفوائد بشكل مفصل

الحماية من أشعة الشمس والعناية بالبشرة يمكن أن يحمي الحمص المطحون البشرة من أضرار أشعة الشمس،يمكن استخدامه في عمل ماسكات طبيعية، حيث يرطب ويحسن من خلايا البشرة.

لإعداد ماسك فعال، يمكن مزج الحمص المطحون مع الكركم والحليب وتطبيقه على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم شطفه بالماء الدافئ،هذا الماسك يعمل كمطهر قوي للوجه ويعزز من نضارة البشرة. علاج قشرة الرأس يحتوي الحمص على الزنك وفيتامين B6، وهما مهمان لصحة فروة الرأس،يمكن عمل قناع لعلاج قشرة الرأس بمزج الحمص المطحون مع الماء وتوزيعه على فروة الرأس،يترك القناع لمدة 15 دقيقة ثم يشطف الشعر جيدًا للتخلص من بقايا الحمص. تعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه يعزز الحمص من نمو الشعر ويمنع تساقطه،كما يساعد في إصلاح أضرار الشعر مثل الجفاف ويتركه ناعمًا وبراقًا. إزالة الشعر من الوجه يمكن استخدام الحمص المطحون للتخلص من الشعر غير المرغوب فيه في الوجه،يُخلط الحمص المطحون مع الدقيق والكركم ويوزع الخليط على الوجه،يُترك لمدة 15 دقيقة ثم يُشطف،تكرار هذه التجربة لمدة شهر يؤدي إلى نتائج مبهرة. فوائد عامة للجسم بناء الأسنان يساعد الحمص في دعم بناء الأسنان بسبب احتوائه على الفوسفور.

إنتاج الأحماض النووية يساعد الحمص في إنتاج الأحماض النووية مثل DNA وRNA.

تنظيم ضربات القلب يساهم الحمص في تنظيم ضربات القلب بشكل طبيعي.

تخفيف آلام الجسم يقلل من الشعور بآلام الجسم، وهو مفيد بشكل خاص للرياضيين.

الحمص ليس فقط مكونًا غذائيًا رائعًا ولكنه أيضًا علاج طبيعي فعال يمكن استخدامه بطرق متعددة لتعزيز الصحة والجمال.

الأسئلة الشائعة عن الحمص



هل يساهم الحمص في زيادة الوزن يعتبر الحمص مشهورًا بأنه غني بالألياف، ولكن يمكن أن يساهم في زيادة الوزن عند تناوله مع الطحينة ضمن نظام غذائي متوازن يستهدف اكتساب الوزن الإضافي،حيث أن الطحينة تضيف سعرات حرارية ودهون صحية مما يجعل هذا المزيج فعالًا في تحقيق زيادة سريعة في الوزن،لذلك، يمكن تضمين الحمص مع الطحينة في قائمة الأطعمة لمن يرغب في زيادة وزنه بشكل صحي.

هل الحمص مفيد للأطفال بالتأكيد، يُعتبر الحمص مفيدًا للأطفال بشكل كبير،فهو يساعد على بناء خلايا الدماغ بفضل محتواه من البروتينات والأحماض الأمينية الضرورية لنمو الجهاز العصبي،كما يحتوي الحمص على الحديد، وهو عامل أساسي في تكوين الهيموجلوبين في الدم، مما يساعد في تقليل خطر إصابة الطفل بفقر الدم،الحديد ضروري لنقل الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم، مما يعزز الطاقة والنمو الصحي للطفل.

فوائد إضافية للحمص



1،مصدر ممتاز للبروتين النباتي يعد الحمص مصدرًا جيدًا للبروتين النباتي، مما يجعله بديلاً ممتازًا للبروتين الحيواني، خاصة في الأنظمة الغذائية النباتية أو النباتية الصارمة.

2،غني بالألياف تساعد الألياف الموجودة في الحمص على تحسين الهضم وتعزيز الشعور بالشبع، مما يمكن أن يساعد في إدارة الوزن عن طريق تقليل الشهية.

3،تحسين صحة القلب تناول الحمص بانتظام يمكن أن يساهم في تحسين صحة القلب، بفضل محتواه من الألياف، والبروتينات، والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم التي تدعم وظيفة القلب الصحية.

4،تعزيز صحة العظام يحتوي الحمص على الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي معادن ضرورية للحفاظ على صحة العظام وقوتها.

طرق تحضير الحمص للأطفال



1،الحمص المهروس يمكن تقديم الحمص المهروس كطعام أولي للأطفال الصغار،يتم طهي الحمص جيدًا ثم هرسه ليصبح ناعمًا وسهل الهضم.

2،الحمص بالطحينة للأطفال الأكبر سنًا، يمكن تقديم الحمص بالطحينة كوجبة خفيفة مغذية،يتم خلط الحمص المسلوق مع الطحينة، وعصير الليمون، والقليل من الملح، ويمكن إضافة بعض زيت الزيتون لتحسين الطعم.

3،الحساء يمكن إعداد حساء الحمص بإضافة الحمص المسلوق إلى مرق الخضار أو الدجاج، مع الخضروات الأخرى مثل الجزر والكرفس، لطهي حساء مغذي ولذيذ.

4،السندويتشات يمكن استخدام الحمص المهروس أو الحمص بالطحينة كحشوة للسندويتشات، مما يوفر وجبة غنية بالبروتين وسهلة التحضير للأطفال.

نصائح إضافية



1،تنويع النظام الغذائي يُفضل دائمًا تنويع النظام الغذائي للأطفال لضمان حصولهم على جميع العناصر الغذائية الضرورية،يمكن أن يكون الحمص جزءًا من هذا النظام المتنوع.

2،مراعاة الحساسية الغذائية يجب مراقبة الأطفال عند إدخال الحمص لأول مرة في نظامهم الغذائي للتحقق من عدم وجود أي حساسية تجاهه.

3،التوازن في الحصص على الرغم من فوائد الحمص، يجب تناوله بكميات معتدلة كجزء من نظام غذائي متوازن لضمان الحصول على فوائد صحية دون زيادة الوزن غير المرغوب فيها.