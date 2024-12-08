الم أعلى البطن مع غثيان

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هند السوليه - الرياض - محتويات

يعاني العديد من الأفراد من ألم في الجزء العلوي من البطن مصحوبًا بغثيان، وهو عرض قد يكون نتيجة لعدد من الأسباب المتنوعة التي تختلف من شخص لآخر،في بعض الحالات، قد يكون هذا الألم ناتجًا عن عوامل غير مرضية، مثل نقص شرب الماء أو الإجهاد، بينما قد تشير حالات أخرى إلى وجود مشكلة صحية خطيرة تستدعي التدخل الطبي الفوري.

أسباب ألم أعلى البطن مع غثيان



1،حصى المرارة



توجد المرارة تحت الكبد مباشرة، وهي المسؤولة عن تخزين العصارة الصفراوية التي تسهم في هضم الدهون،عند تشكيل الحصوات في المرارة، يمكن أن تسبب انسداد القنوات الصفراوية، مما يؤدي إلى آلام شديدة في الجزء العلوي الأيمن من البطن، مصحوبة بالغثيان والقيء.

2،خراج الكبد



يعتبر خراج الكبد تجمعًا للقيح الناجم عن عدوى بكتيرية أو طفيليات،يسبب خراج الكبد ألمًا في الجزء العلوي من البطن، بالإضافة إلى الأعراض الأخرى مثل الحمى والغثيان.

3،التهاب الكبد



يمكن أن يؤدي التهاب الكبد، سواء كان نتيجة لفيروسات أو لأسباب صحية أخرى، إلى ألم في الجزء العلوي من البطن،وغالبًا ما تترافق هذه الحالة مع أعراض مثل الغثيان، واليرقان (اصفرار الجلد والعينين)، والإرهاق.

4،الحمل والدورة الشهرية



قد تعاني النساء خلال فترة الحمل أو قرب موعد الدورة الشهرية من ألم في الجزء العلوي من البطن مع الشعور بالغثيان،يحدث هذا غالبًا نتيجة للتغيرات الهرمونية والانتفاخ المرافق لتلك الفترات.

5،تكيسات المبيض



في بعض الحالات، قد تؤدي تكيسات المبيض إلى الشعور بألم في الجزء العلوي من البطن، والذي يصاحبه غثيان،ينتج ذلك عن الضغط الذي تسببه التكيسات على أعضاء البطن.

6،القولون العصبي



يُعتبر القولون العصبي من الأسباب الشائعة لحدوث آلام في البطن، بما في ذلك الجزء العلوي منه،وعادة ما يترافق هذا الألم مع الغثيان والتقلصات المعوية والانتفاخ.

7،قرحة الإثني عشر



يمكن أن تسبب القرحة التي تصيب الإثني عشر (الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة) ألمًا في الجزء العلوي من البطن، خاصةً بعد تناول الطعام الدهني أو الحار،قد يكون الغثيان من الأعراض المصاحبة لهذه الحالة.

8،تناول الأطعمة الملوثة



يعد تناول الأطعمة الملوثة أو غير الصحية أحد الأسباب الشائعة لآلام البطن والغثيان،فقد يؤدي تناول طعام غير نظيف أو ملوث بالبكتيريا أو الطفيليات إلى الإصابة بالتسمم الغذائي.

9،المغص الكلوي



ينجم المغص الكلوي عن وجود حصوات في الكلى أو الحالب، مما يسبب ألمًا شديدًا في الجزء العلوي من البطن وقد يصاحبه غثيان وقيء،وعادةً ما يكون الألم موجودًا في الظهر وينتشر إلى البطن.

10،التهاب الزائدة الدودية



يبدأ ألم التهاب الزائدة الدودية عادةً في الجزء السفلي الأيمن من البطن، ولكنه قد يشعر به بعض الأشخاص في الجزء العلوي،وغالبًا ما يترافق هذا الألم مع الغثيان، ويجب علاجه بسرعة لتجنب المضاعفات.

أسباب ألم أعلى البطن مع غثيان لدى الحوامل



تعاني النساء الحوامل غالبًا من ألم في الجزء العلوي من البطن وغثيان نتيجة عدة أسباب، منها

1،التمدد الطبيعي للرحم



مع تمدد الرحم ونمو الجنين، قد تشعر المرأة بألم في الجزء العلوي من البطن،ويتسبب الضغط المتزايد في الشعور بالغثيان.

2،الطلق الكاذب



يحدث الطلق الكاذب مع اقتراب موعد الولادة، وهو يتسبب في ألم مشابه للطلق الطبيعي، ولكنه غير منتظم، وغالبًا ما يترافق مع غثيان.

3،الإجهاض



في حالة الإجهاض، قد تشعر المرأة بألم شديد في البطن العلوي، مصحوبًا بغثيان ونزيف،تحتاج هذه الحالة إلى تدخل طبي فوري.

4،الانفصال المبكر للمشيمة



تحدث حالة الانفصال المبكر للمشيمة عندما تنفصل المشيمة عن جدار الرحم قبل الولادة، مما يؤدي إلى ألم حاد في البطن وغثيان، وهي حالة طارئة تحتاج إلى تدخل طبي عاجل.

متى يجب زيارة الطبيب



تتطلب بعض الحالات زيارة الطبيب لتقييم الحالة وتوجيه العلاج المناسب،يجب استشارة الطبيب في حال

استمرت الآلام الشديدة لأكثر من بضع ساعات.

وجود ارتفاع في درجة الحرارة مصاحب لآلام في البطن.

تغير في لون البول أو البراز، مما قد يشير إلى مشكلة في الكبد أو الكلى.

تكرار حالات الإغماء.

قيء مستمر وغير متوقف.

نزيف أو تغير في لون الجلد (مثل اليرقان).

علاج ألم أعلى البطن مع غثيان في المنزل



في حالات الألم الخفيف مع الغثيان، يمكن الاستفادة من بعض العلاجات المنزلية البسيطة

1،استخدام الكمادات الدافئة



تساعد الكمادات الدافئة في تهدئة آلام البطن،يمكن وضع كمادة دافئة على المنطقة المصابة لمدة 20 دقيقة لتخفيف الألم.

2،تناول الأعشاب المهدئة



تعتبر بعض الأعشاب، مثل النعناع والبابونج، مفيدة في تهدئة آلام المعدة والاسترخاء،يمكن شرب شاي الأعشاب لتخفيف الغثيان وآلام البطن.

3،تناول وجبات صغيرة متكررة



يمكن أن يسهم تناول وجبات صغيرة وصحية عدة مرات خلال اليوم في تقليل التقلصات المعوية والغثيان.

4،تناول الزنجبيل والليمون



يمتلك الزنجبيل والليمون مواد فعالة تساعد في تخفيف الغثيان وتحسين الهضم،يمكن تناول مشروب الزنجبيل أو مضغ قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج.

العلاج الدوائي



في بعض الحالات، قد يقوم الطبيب بوصف أدوية لتخفيف ألم أعلى البطن والغثيان، مثل

الأدوية المضادة للغازات، مثل سيميثيكون، لتخفيف الآلام الناتجة عن الغازات.

مسكنات الألم، مثل الأسيتامينوفين، لتخفيف الألم.

أدوية ملينة، للأشخاص الذين يعانون من الإمساك الذي قد يسبب آلام البطن.

أدوية مضادة للإسهال، مثل لوبيراميد.

نصائح لتجنب ألم البطن والغثيان



للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتجنب الشعور بألم أعلى البطن مع الغثيان، ينصح باتباع الإرشادات التالية