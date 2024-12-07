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ترتيب دول العالم من حيث المساحة



يعتبر ترتيب دول العالم من حيث المساحة أمراً مهماً يستدعي التفكير في تأثيره على المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية،يقدم هذا التقرير تصنيف الدول وفقاً لمساحتها، بدءًا من الأكبر وصولاً إلى الأصغر،

1،روسيا



تُعد روسيا أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، حيث تبلغ حوالي 17.1 مليون كيلومتر مربع،تمتد روسيا على قارتين، أوروبا وآسيا، وتمتاز بتنوع جغرافي هائل يشمل السهول والغابات والتندرا والجبال،

2،كندا



تحتل كندا المرتبة الثانية بمساحة تُقارب 9.98 مليون كيلومتر مربع، وتوجد في شمال أمريكا الشمالية،تُعرف سواحلها الطويلة على المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والمحيط المتجمد الشمالي،

3،الولايات المتحدة



تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة، بمساحة تقارب 9.53 مليون كيلومتر مربع،تشمل هذه المساحة الولايات الـ 50، وتمتاز بتنوع تضاريسي كبير يتضمن السهول والجبال والصحاري،

4،الصين



تحتل جمهورية الصين الشعبية المرتبة الرابعة بمساحة تقدر بحوالي 9.59 مليون كيلومتر مربع،تضم الصين تنوعاً كبيراً في التضاريس والمناخ، من الصحاري إلى الجبال والسهول الخصبة،

5،البرازيل



تُعتبر البرازيل أكبر دولة في أمريكا الجنوبية، حيث تبلغ مساحتها حوالي 8.51 مليون كيلومتر مربع، وتشتهر بغابات الأمازون المطيرة الشاسعة،

6،أستراليا



تحتل أستراليا المرتبة السادسة، بمساحة تُقارب 7.69 مليون كيلومتر مربع، وتتميز بمناطق صحراوية واسعة وغابات مطيرة على السواحل،

7،الهند



تأتي الهند في المرتبة السابعة بمساحة تبلغ حوالي 3.28 مليون كيلومتر مربع،تتميز بتنوع جغرافي كبير، يشمل جبال الهيمالايا في الشمال وسهول نهر الجانج الخصبة في الوسط،

8،الأرجنتين



الأرجنتين تحتل المرتبة الثامنة بمساحة تُقدّر بحوالي 2.78 مليون كيلومتر مربع،تقع في أمريكا الجنوبية وتتميز بسهول البامبا وسلسلة جبال الأنديز،

9،كازاخستان



تأتى كازاخستان في المرتبة التاسعة بمساحة تبلغ حوالي 2.72 مليون كيلومتر مربع،وهي أكبر دولة غير ساحلية في العالم وتقع في آسيا الوسطى،

10،الجزائر



تحتل الجزائر المرتبة العاشرة بمساحة تبلغ حوالي 2.38 مليون كيلومتر مربع، ما يجعلها أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة،

معلومات حول بعض الدول الكبيرة



روسيا



الموقع تمتد روسيا بين قارتي أوروبا وآسيا، تحدها 14 دولة،المساحة 17,098,242 كيلومتر مربع،الثروات الطبيعية تحتوي على مخزون ضخم من النفط والغاز الطبيعي والمعادن، إلا أن استخراجها يواجه تحديات بسبب التكلفة العالية والمواقع الجغرافية الصعبة،

كندا



الموقع تقع في شمال أمريكا الشمالية، تحدها الولايات المتحدة من الجنوب،المساحة 9,984,670 كيلومتر مربع،السكان حوالي 37 مليون نسمة،السمات الجغرافية تتميز بوجود الجبال الصخرية ومساحات واسعة من الغابات والمراعي الطبيعية،

الولايات المتحدة



الموقع تقع في أمريكا الشمالية، تحدها كندا من الشمال والمكسيك من الجنوب،المساحة 9,525,067 كيلومتر مربع،التنوع الجغرافي تشمل تضاريسها السهول الواسعة والجبال العالية والمناطق الصحراوية،

الصين



الموقع تقع في شرق آسيا، تحدها العديد من الدول مثل روسيا والهند وفيتنام،المساحة 9,596,961 كيلومتر مربع،التنوع المناخي يتميز مناخها بالتنوع، حيث يتراوح بين المناخ الصحراوي في الشمال إلى المناخ الاستوائي في الجنوب،

البرازيل



الموقع تقع في أمريكا الجنوبية،المساحة 8,515,767 كيلومتر مربع،السمات الطبيعية تضم أجزاء كبيرة من غابات الأمازون، والتي تُعتبر “رئة العالم”،

أستراليا



الموقع تقع في نصف الكرة الجنوبي بين المحيطين الهندي والهادئ،المساحة 7,692,024 كيلومتر مربع،التضاريس تتميز بالصحارى الداخلية والغابات المطيرة في الشمال الشرقي،

ترتيب أكبر الدول في كل قارة



آسيا



أكبر دولة في آسيا هي روسيا.

إفريقيا



أكبر دولة في إفريقيا هي الجزائر.

أمريكا الشمالية



أكبر دولة في أمريكا الشمالية هي كندا.

أمريكا الجنوبية



أكبر دولة في أمريكا الجنوبية هي البرازيل.

أستراليا



أكبر دولة في قارة أستراليا هي أستراليا نفسها.

أنتاركتيكا



تُعد أنتاركتيكا قارة جليدية وغير مأهولة بالسكان ولا تتبع لدولة معينة.

ترتيب أكبر 30 دولة في العالم من حيث المساحة



الترتيب الدولة المساحة (كلم²) 1 روسيا 17,098,242 2 كندا 9,984,670 3 الصين 9,596,961 4 الولايات المتحدة 9,525,067 5 البرازيل 8,515,767 6 أستراليا 7,692,024 7 الهند 3,287,263 8 الأرجنتين 2,780,400 9 كازاخستان 2,724,900 10 الجزائر 2,381,741 11 جمهورية الكونغو الديمقراطية 2,344,858 12 السعودية 2,149,690 13 المكسيك 1,964,375 14 إندونيسيا 1,904,569 15 السودان 1,861,484 16 ليبيا 1,759,541 17 إيران 1,648,195 18 منغوليا 1,564,116 19 بيرو 1,285,216 20 تشاد 1,284,000 21 النيجر 1,267,000 22 أنغولا 1,246,700 23 مالي 1,240,192 24 جنوب السودان 1,189,569 25 كولومبيا 1,141,748 26 إثيوبيا 1,104,300 27 بوليفيا 1,098,581 28 موريتانيا 1,030,700 29 مصر 1,002,450 30 تنزانيا 945,087

أسئلة شائعة حول ترتيب دول العالم من حيث المساحة



ما هي أكبر دولة في العالم من حيث المساحة



أكبر دولة في العالم من حيث المساحة هي روسيا.

ما هي المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول من حيث المساحة



المرتبة الثانية تعود لكندا كأكبر دولة بعد روسيا.

ما هي أصغر دولة في العالم من حيث المساحة



أصغر دولة في العالم من حيث المساحة هي الفاتيكان.

ما هي المساحة التقريبية للفاتيكان



تُقدر المساحة التقريبية للفاتيكان بحوالي 0.44 كيلومتر مربع.

ما هي أكبر دولة عربية من حيث المساحة



أكبر دولة عربية من حيث المساحة هي الجزائر.

ما هي المساحة التقريبية للجزائر



تُقدَّر المساحة التقريبية للجزائر بحوالي 2.38 مليون كيلومتر مربع.

ما هي أكبر دولة في قارة أفريقيا من حيث المساحة



أكبر دولة في قارة أفريقيا من حيث المساحة تكون الجزائر.

ما هي أصغر دولة في قارة أوروبا من حيث المساحة



أصغر دولة في قارة أوروبا من حيث المساحة هي موناكو.