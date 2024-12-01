امير دولة الكويت يرفع الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية الـ45 ويعلن بدء الجلسة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 02:37 مساءً - رفع أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجلسة الافتتاحية للدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها دولة الكويت اليوم الأحد.

وبدأ قادة الدول الخليجية وممثلوهم مباشرة جلسة مغلقة لبحث الملفات والمشروعات المدرجة على جدول الأعمال تمهيدا لإقرارها وإصدار البيان الختامي و(إعلان الكويت).

وكان أمير الكويت قد افتتح الجلسة بكلمة ترحيبية بقادة دول مجلس التعاون وممثليهم في الجلسة الافتتاحية مؤكدا سموه فيها أن هذه القمة تعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي مهددة تنمية شعوبنا ورخاءها مما يتطلب منا تسريع وتيرة عملنا الهادف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.

وأضاف أن ذلك يأتي من خلال توحيد السياسات وتنويع مصادر الدخل غير التقليدية وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ودعم الصناعات المحلية وتوسيع قواعد الابتكار وريادة الأعمال خاصة في المجالات المستحدثة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة ألقاها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي ورئيس وفد سلطنة عمان صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.