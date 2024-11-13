ولى عهد الكويت بحث مع الرئيس العراقي تعزيز العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:34 مساءً - التقى ممثل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الشيخ صباح الخالد اليوم الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف جمال رشيد على هامش القمة العالمية للعمل المناخي «COP29» المقامة بالعاصمة باكو في جمهورية أذربيجان، حيث جرى استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات بما يخدم مصالح العمل العربي المشترك، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقد نقل ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى العراقي.