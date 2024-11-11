أبو ردينة: تصريحات سموتريتش تكشف محاولات الاحتلال تنفيذ مخططاته لضم الضفة الغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية تؤكد نية استكمال مخططات السيطرة على الضفة.



وأشار إلى أن "إسرائيل لم تكتف بجرائمها التي ارتكبتها ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".

وأضاف أن "هذه التصريحات بمثابة تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال، وتتحدى (إسرائيل) المجتمع الدولي وقراراته وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية".

وقال "إننا نحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات الخطيرة التي تقود المنطقة إلى الانفجار الشامل، كما نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية عن دعمها المتواصل للاحتلال للاستمرار في جرائمه وعدوانه وتحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وطالب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، دول العالم بـ"إجبار دولة الاحتلال على التخلي عن هذه الإجراءات الخطيرة، عبر اتخاذ إجراءات فعلية تجاه الاحتلال كإعادة النظر في علاقاتها معه وتجميد عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة".

وقال أبو ردينة إن "عام 2025 سيكون عام تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الذي لن يتحقق السلام والاستقرار دونه".

وأضاف أن "أوهام سموتريتش ومخططاته بالضم والتوسع ستفشل، ولن تمر أمام صمود شعبنا على أرضه مهما كانت التضحيات، وسيبقى شعبنا ثابتا متمسكا بثوابته التي لن يحيد عنها أبدا، خاصة أن القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية أكبر منهم جميعا".