مشاركة جامعة الدول العربية في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 04:37 مساءً - ​​شارك وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة معالي الأمين العام/ السيد أحمد أبو الغيط، في أعمال الدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقد شارك معالي الأمين العام والوفد المرافق في عدد من الفعاليات، وقام أبو الغيط بعقد عدد من اللقائات الثنائية على هامش أعمال هذه الدورة.

الأمين العام أمام الاجتماع الوزاري حول الوضع في غزة يؤكد: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمهد الطريق لتفاوض متكافئ

شارك السيد أحمد أبو الغيط ـــ الأمين العام لجامعة الدول العربية في الاجتماع الوزاري حول “الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين بوصفه السبيل إلى السلام العادل والشامل”، والذي عقد2024 بنيويورك على هامش أعمال الدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة. وألقى أبو الغيط كلمة تناول فيها ثلاث نقاط رئيسية هي: ضرورة العمل بشكل فعال وعملي لتنفيذ حل الدولتين، وضرورة العمل على زيادة وتيرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتأكيد على أن السبيل الوحيد لتوسيع رقعة السلام هو بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

الأمين العام يشارك في جلسة الحوار التفاعلي غير الرسمي لأعضاء مجلس الأمن وترويكا القمة العربية

شارك السيد أحمد أبو الغيط ـــ الأمين العام لجامعة الدول العربية، في جلسة الحوار التفاعلي غير الرسمي لأعضاء مجلس الأمن، وترويكا القمة العربية على المستوى الوزاري، برئاسة السيدة تانيا فاجون نائب رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا حول “التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية”، حيث ألقى كلمة أشار فيها من أن المنطقة العربية تقف عند منعطف طرق خطير، وأن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة لوقف آلة القتل والتدمير الاسرائيلية فورا، ومن ثم التدخل الحاسم لفرض الحل العادل، على أساس رؤية الدولتين، ووفقا للمحددات المعروفة دوليا، والتي تم التوافق عليها منذ ثلاثين عاماً ويزيد.

الأمين العام يشارك في اجتماع مجلس الأمن حول لبنان

شارك السيد أحمد أبو الغيط ــ الأمين العام لجامعة الدول العربية في اجتماع مجلس الأمن حول لبنان، وأكد في الكلمة التي ألقاها أن المجتمع الدولي أمام لحظة خطيرة تستدعي الانتباه والتحرك العاجل لوقف الانزلاق الخطير نحو الكارثة في المنطقة. وقال أبو الغيط ان إسرائيل اختارت توسيع دائرة النار والدم، لتعتدي على دولة عربية ذات سيادة، يعيش شعبها اليوم في قبضة الخوف والترويع.

الأمين العام يؤكد أمام اجتماع مدريد: نحتاج لخطوات عملية وليس مجرد خطاب بلا مضمون

شارك السيد أحمد أبو الغيط ــ الأمين العام لجامعة الدول العربية في الاجتماع الذي عقد بمدريد حول تطبيق حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة. وجاء الاجتماع بدعوة من الجانب الإسباني وضم عددا من وزراء خارجية الدول الأوروبية التي أقدمت على الاعتراف بدولة فلسطين، مثل النرويج وسلوفينيا وايرلاندا، جنبا إلى جنب مع وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بمتابعة التطورات في قطاع غزة برئاسة المملكة العربية السعودية. كما شارك أبو الغيط بعدها في اللقاء الوزاري الذي انصب على السبل العملية لتحويل حل الدولتين إلى واقع ملموس.

الأمين العام يشارك في جلسة النقاش العام رفيعة المستوى في مجلس الأمن تحت البند الدائم “صون السلم والأمن الدوليين”

شارك السيد أحمد أبو الغيط ــ الأمين العام لجامعة الدول العربية في جلسة النقاش العام رفيعة المستوى في مجلس الأمن والمنعقدة تحت البند الدائم المعنون “صون السلم والأمن الدوليين”، حيث ألقى كلمة أكد فيها على أن المنطقة العربية تقف في مفترق طرق خطير جراء التصعيد الإجرامي الذي تمارسه إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية ومؤخرا في لبنان، ومحذرا من اتساع دائرة النار والدمار وخروج الأمور عن السيطرة مؤكداً على أن الصراع لم يبدأ في 7 أكتوبر، كما تريد إسرائيل أن تقنع العالم، وهذا ما عبر عنه بوضوح الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو الماضي بأن الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو أصل المشكلة، وأن تفكيك الاحتلال هو بداية الحل.

الأمين العام يشارك في قمة المستقبل بنيويورك

شارك السيد أحمد أبو الغيط ــ الأمين العام لجامعة الدول العربية في أعمال قمة المستقبل بنيويورك، حيث ألقى كلمة أكد فيها على أن القضايا اليوم مرتبطة ومتشابكة، وكلها تتقاطع عند نقطة رئيسية هي صيانة التعددية والعمل المشترك على الصعيد الدولي، وأشار أبو الغيط في كلمته إلى أن الجميع صار مقتنعا بأن مجلس الأمن بشكله الحالي لم يعد يعكس حقائق عالم اليوم، وأنه لم يعد يخدم أهداف العمل المتعدد الأطراف على نحو فعال ومؤثر في النزاعات القائمة.

بيان الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري على هامش الدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة

عقد الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية على هامش الشق رفيع المستوى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني ن وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية. وتناول الاجتماع تطورات الوضع الخاص بالحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على غزة والتصعيد الإسرائيلي الخطير ضد لبنان. نص البيان

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن السودان

شارك السفير حسام زكي ـــ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في الاجتماعات التي عقدت على هامش الشق رفيع المستوى من اعمال الدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن السودان. حيث عقد الاجتماع الأول حول الاستجابة الانسانية في السودان كما شارك في الاجتماع رفيع المستوى حول دعم السلام في السودان، حيث أكد السفير زكي في بيان الجامعة العربية على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية.

الأمين العام يوقع على مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الرقمي

وقع السيد أحمد أبو الغيط ــ الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسيدة ديمه اليحيا الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي على مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الرقمي على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وأكد أبو الغيط حفل التوقيع الذي تم تنظيمه في مقر بعثة الجامعة العربية بنيويورك، على اهتمام الجامعة العربية المتزايد في مجال التعاون والتحوّل الرقمي، متمنيا كل التوفيق في بلورة مذكرة التفاهم هذه بما يخدم مصالح المنظمتين والدول الأعضاء

الأمين العام يلتقي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا

التقى السيد أحمد أبو الغيط ـــ الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيدة تانيا فاجون نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا، رئيسة مجلس الأمن لشهر سبتمبر. حرص أبو الغيط على تهنئة الوزيرة السلوفينية بمناسبة رئاسة بلادها لمجلس الأمن، معربا عن أمله في أن تلعب سلوفينيا دورا داعما للقضايا العربية، خاصة في ضوء المستجدات الخطيرة للمنطقة والعدوان الاسرائيلي الغاشم على لبنان، واستمرار جرائم الاحتلال في فلسطين، خصوصا أن سلوفينيا من الدول الأوروبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.

الأمين العام يلتقي الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات

التقى السيد أحمد أبو الغيط ـــ الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد ميجيل موراتينوس الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات. وحذر أبو الغيط من أن التحديات المتنوعة التي يواجهها العالم اليوم، لاسيما استمرار الاجرام والقتل الاسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان، دون أي احترام للقيم والمبادئ الانسانية والقوانين الدولية، أدى الى غياب الثقة والى عرقلة أي جهود تفضي لتعزيز ثقافة السلام والحوار.