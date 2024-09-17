وزير خارجية لبنان: تهديد إسرائيل بعملية عسكرية ضدنا لا يخدم التهدئة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 04:32 مساءً - قال وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بوحبيب، إنه بحث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الثلاثاء، التصعيد والتهديدات والتسريبات الإسرائيلية الأخيرة حول نية تل أبيب القيام بعملية عسكرية واسعة ضد لبنان.

وأضاف بو حبيب: "توافقنا بأن هذه التصريحات والتهديدات لا تفيد أجواء التهدئة وخفض التصعيد التي نعمل عليها، كما أنها تزيد الأمور تعقيداً لجهة إمكانية عودة المهجرين والنازحين على جانبي الحدود إلى قراهم".

وتابع: "يبقى الطريق الأفضل لتحقيق العودة وإعادة الهدوء والاستقرار إلى الجنوب هي من خلال تطبيق القرار 1701، والمساعي الدبلوماسية التي تقوم بها بعض الدول".

وينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1701) على وقف الأعمال العدائية بشكل كامل بين إسرائيل وجماعة "حزب الله"، وانسحاب جميع القوات من منطقة منزوعة السلاح بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، وذلك عقب الحرب الإسرائيلية اللبنانية عام 2006.

بعثة لبنان بالأمم المتحدة تقدم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل لاستهداف آلية دفاع مدني

قدمت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة شكوى إلى مجلس الأمن بعد استهداف اسرائيل آلية تابعة للدفاع المدني في بلدة فرون - قضاء النبطية، ما أدى الى مقتل أربعة من عناصر الدفاع المدني كانوا في مهمة لإطفاء حريق أشعله القصف الاسرائيلي.

وأدان لبنان - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - بشدة في الشكوى التي قدمها الاعتداءات الاسرائيلية غير الإنسانية المتكررة والمتعمدة وغير المبررة لعمال الاغاثة والاسعاف ولمراكز صحية و مؤسسات استشفائية، والتي تعدّ انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

ودعت البعثة الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى إدانة هذه الجرائم ومحاسبة اسرائيل والضغط عليها بكل الوسائل من أجل أن تلتزم بالقوانين والأعراف الدولية.

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال طولكرم

استشهد مواطن فلسطيني اليوم /الثلاثاء/، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلي .

وأفادت وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بارتقاء المواطن سمير عبد الرحيم اعمر (55 عاما) وهو من ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، بعد إصابته بعيار ناري في الصدر، بالقرب من جدار الفصل والتوسع العنصري غرب قرية الجاروشية الملاصقة لضاحية شويكة، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بالمدينة.