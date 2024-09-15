الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن الهجوم الصاروخي على وسط إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ باليستي، وصل إلى وسط إسرائيل، لأول مرة اليوم الأحد، بحسب وكالة "رويترز".

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة في بيان: "نُفذت العملية بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي نجح في الوصول إلى هدفه وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له".

وأضاف أن الصاروخ "تسبب في حالة من الخوف والهلع بأوساط الصهاينة، إذ توجه أكثر من مليوني صهيوني إلى الملاجئ، لأول مرة في تاريخ العدو الإسرائيلي".

وأوضح أن "الصاروخ قطع مسافة 2040 كيلومترا في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة وتسبب في حالة من الخوف والهلع في إسرائيل"، مضيفًا "على الاحتلال الإسرائيلي أن يتوقع مزيدا من الضربات والعمليات النوعية القادمة".