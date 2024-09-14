وزير الشؤون الخارجية الفلسطينية: حل الدولتين هو السبيل لأمن الشرق الأوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 05:25 مساءً - قالت الدكتورة فارسين شاهين، وزير الدولة للشؤون الخارجية الفلسطينية، إن الوضع في قطاع غزة كارثي، وضحاياه من الأبرياء بأعداد مهولة، واليوم حل الدولتين بعيد بسبب الإجراءات الإسرائيلية على الأرض والتوسع الاستيطاني وبناء مستوطنات جديدة أو إضافة وحدات سكنية للمستوطنات القائمة.

وأضافت شاهين»، خلال لقاء خاص ببرنامج عن قرب»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، إذا أردنا استقرار وأمن وسلام في المنطقة حل الدولتين هو الأمثل، فالحلول الأخرى كثيرة منها حل الدولة الواحدة، لكن هل سترضى إسرائيل بأن تكون دولة ديمقراطية يكون بها نحن الفلسطينيين والعرب، فحينها سنكون الأغلبية».

وتابعت: العرب الفلسطينيين اليوم أكثر من 6 ملايين نسمة تقريبا، بينما الإسرائيليين 6 ملايين نسمة، بالتالي هل ستقبل إسرائيل حل الدولة الواحدة، بالطبع لا، وهل نحن سنقبل بأن نكون دولة واحدة يحكمها حكم الأبارتايد - الفصل العنصري- لا، لن نكون في دولة واحدة يكون فيها الفلسطينيين في المرتبة الثانية أو الثالثة».