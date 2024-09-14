الإمارات تنجح في إنجاز صفقة تبادل 206 أسرى بين روسيا وأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 03:31 مساءً - أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطتها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة، شملت 206 أسرى مناصفة من الجانبين، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 1994 أسيرًا.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيانٍ لها مساء اليوم السبت، عن شكرها للبلدين على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة الإماراتية لإنجاح عملية تبادل الأسرى بالرغم من تحديات ظروف الحرب الحالية.

انعكاس لعلاقات التعاون والصداقة التي تجمع الإمارات بالبلدين

واعتبرت "الخارجية الإماراتية" أن نجاح الوساطة الجديدة، وهي الثامنة من نوعها منذ بداية العام 2024، يمثل انعكاسًا لعلاقات التعاون والصداقة التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين.

وأكدت التزام دولة الإمارات بمواصلة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مؤكدة موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، حيث تسعى إلى دعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى.

عودة 49 أسيرًا أوكرانيًا من روسيا

وفي وقتٍ سابق، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، عودة 49 أسيرًا أوكرانيًا من روسيا، مشددًا على ضرورة عودة جميع الأسرى والرهائن المحتجزين في روسيا، سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين.

وكتب "زيلينسكي"، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بمنصة X: "عودة أخرى لمواطنينا، وهو ما ننتظره دائمًا ونعمل بلا كلل لتحقيقه".

وأضاف: "عاد الآن 49 أوكرانيًا إلى ديارهم، ويشمل هؤلاء: المحاربين من القوات المسلحة الأوكرانية، والحرس الوطني، والشرطة الوطنية، وخدمة حرس الحدود الحكومية، بالإضافة إلى المدنيين".

تبادل 230 أسيرًا بين روسيا وأوكرانيا

وفي 24 أغسطس الماضي، أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة شملت 230 أسيرًا مناصفةً بين الجانبين، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 1788.