حزب الله: قصفنا قاعدة ومخازن ودبابة لجيش الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 06:31 صباحاً - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، تنفيذ عمليتين نوعيتين، ردًا على اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل، خصوصًا في بلدة الأحمدية.
وقال حزب الله في بيان، إنه قصف المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
وأشار إلى استهداف دبابة ميركافا على طريق (رويسات العلم – زبدين) بصاروخ موجه أصابتها بشكل مباشر، ما أدى الى تدميرها واشتعال النيران فيها.
وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ 8 أكتوبر الماضي، تبادلًا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وحزب الله اللبناني، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، أغلبهم مدنيون لبنانيون.