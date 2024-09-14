حزب الله: قصفنا قاعدة ومخازن ودبابة لجيش الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 06:31 صباحاً - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، تنفيذ عمليتين نوعيتين، ردًا على ‌‏اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل، خصوصًا في بلدة ‏الأحمدية.

وقال حزب الله في بيان، إنه قصف ‌‏المقر الاحتياطي للفيلق ‏الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا.‏

وأشار إلى استهداف دبابة ميركافا على طريق (‏رويسات العلم – زبدين) بصاروخ موجه أصابتها بشكل مباشر، ما أدى الى تدميرها واشتعال ‏النيران فيها.‏

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ 8 أكتوبر الماضي، تبادلًا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وحزب الله اللبناني، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، أغلبهم مدنيون لبنانيون.