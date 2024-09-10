الرئاسة الفلسطينية: استمرار حرب الإبادة.. والدعم الأمريكي جعل المنطقة في مهب الريح

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - قالت الرئاسة الفلسطينية، إن استمرار حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني والمجازر اليومية التي ترتكب بحقه والدعم الأمريكي جعل المنطقة في مهب الريح، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

ونوهت، بأن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية المجزرة الدموية التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين النازحين في مواصي خان يونس.

آن الأوان أن تدرك إسرائيل بأن المنطقة على حافة الانفجار

وأوضحت الرئاسة الفلسطينية، أنه لولا الدعم الأمريكي لإسرائيل لما استطاعت أن تتحدى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بقتل الأطفال والنساء والشيوخ دون محاسبة.

وأشارت، إلى أنه آن الأوان أن تدرك إسرائيل والإدارة الأمريكية أن المنطقة على حافة الانفجار الشامل جراء سياساتهما المخالفة للإرادة الدولية.

وتابعت: على المجتمع الدولي عدم السماح باستمرار المجازر الإسرائيلية التي أدت إلى دفع المنطقة لشفا حرب لا تنتهي.