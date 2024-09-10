رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية في الأردن يلتقي أمين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 08:33 صباحاً - التقى السيد السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية في المملكة الأردنية الهاشمية، بمعالي السفير/ ماجد القطارنة، أمين عام وزارة الخارجية الأردني، والسفير/ عاهد سويدات، مدير إدارة الشؤون العربية والشرق أوسطية، وذلك يوم الإثنين 9/9/2024 بمقر وزارة الخارجية، حيث تناول اللقاء التحديثات الهامة التي طرأت على العملية الانتخابية في الأردن، كما جرى التأكيد على أهمية العمل على التثقيف الانتخابي للشباب في المدارس والجامعات بهدف تشجيعهم على الانخراط بشكل إيجابي في العمل الحزبي والمشاركة الفعالة في الحياة السياسة، كما تم الإعراب عن التقدير للدور الذي تضطلع به بعثة جامعة الدول العربية في مراقبة هذا الاستحقاق الانتخابي.

وبدوره نقل السفير/ الذوادي رئيس البعثة تحيات معالي الأمين العام، وأشاد باحترام مبدأ دورية الانتخابات والحرص على إجرائها في موعدها القانوني رغم التحديات الجسيمة التي تشهدها المنطقة، كما أعرب عن تقديره للخبرات المتراكمة التي اكتسبتها الهيئة المستقلة للانتخاب ومختلف الجهات الأخرى المعنية بالعملية الانتخابية على مدار السنوات الماضية، والتي ساهمت في التطور الملحوظ للعملية الانتخابية.