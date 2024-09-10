40 شهيدا و60 جريحا في مجزرة الاحتلال بمواصي خان يونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 08:33 صباحاً - قال مدير الإمداد في الدفاع المدني الفلسطيني بغزة، إن فرق الإنقاذ انتشلت، حتى الآن، نحو 40 شهيدًا، وأكثر من 60جريحًا إثر مجزرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي بخان يونس.

وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، سقوط عشرات الشهداء والجرحى إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيام النازحين في مواصي خان يونس، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين في عداد المفقودين.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني: "نحن أمام مجزرة بحق النازحين بمنطقة المواصي خان يونس، وهناك جهود كبيرة تبذل من قبل طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية للسيطرة على الحدث".

وأشار إلى أن بعض المصابين في المجزرة تعرضوا لبتر في الأطراف، كما رصدت فرق الإنقاذ استخدام قوات الاحتلال قنابل إم كيه التي تزن 2000 رطل في ضرب خيام النازحين بالمنطقة.