مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاًغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم الأحد عند مستوى 4772.88 نقطة، مرتفعا بـ 12.04 نقطة وبنسبة 0.25 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4760.85 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونا و537 ألفا و732 ريالا عمانيا، منخفضة بنسبة 69.7 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 5 ملايين و83 ألفا و211 ريالا.

وأوضح التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.045 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 24.59 مليار ريال عماني.