الدولار يتراجع لأدنى مستوى في شهر
انخفض الدولار الأمريكي اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوى في شهر مقابل الين وأدنى مستوى في أسبوع أمام اليورو.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، انخفض الدولار 0.7 في المائة إلى 187.63 ين، وهو أدنى مستوى منذ الخامس من أغسطس.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى في شهر واحد عند 3.708 في المائة.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.1 في المائة إلى 100.94، وهو أدنى مستوى في أسبوع، وحتى الآن تراجع المؤشر 0.8 في المائة خلال الأسبوع.
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