الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع

الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعاستقرت أسعار الذهب، اليوم، قرب أعلى مستوى في أسبوع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية طفيفة بفضل انخفاض الدولار وسط ترقب المتعاملين لبيانات وظائف أمريكية.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2517 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2523.29 دولار في الجلسة السابقة، وارتفع الذهب 0.6 بالمئة خلال الأسبوع.

وبدورها، صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2547.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.76 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 929.10 دولار، وهبط البلاديوم بنحو 0.4 بالمئة إلى 937.50 دولار ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية.