الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعيناستقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الين واليورو اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي ستؤثر على حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع.

وأفادت تقارير إعلامية اليوم، بأن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية انخفض مقابل ست عملات رئيسية، إلى 101.69 في التعاملات المبكرة، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى في أسبوعين عند 101.79 الذي وصل إليه أمس.

وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.1060 دولار، وهو ليس بعيدا عن أدنى مستوى خلال أسبوعين البالغ 1.1042 دولار الذي لامسه في الجلسة السابقة.

وانخفض الين إلى 147.10 دولار خلال التعاملات المبكرة، وهو ما يقترب من أدنى مستوى في أسبوعين عند 147.16 الذي سجله أمس.

وتراجع الجنيه الإسترليني قليلا إلى 1.31425 دولار، وانخفض الدولار الأسترالي 0.14 في المائة إلى 0.6782 دولار.