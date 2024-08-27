انعقاد هيئة تحكيم جائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 01:32 مساءً - تعقد هيئة تحكيم جائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب "لمشروع السكن المنفذ بعنوان: سكن عربي منفذ ذو هوية" اجتماعها بمقر الأمانة العامة للجامعة خلال الفترة 26-28 اغسطس 2024.

وتمنح لأحسن مشروع إسكان متكامل الخدمات يحقق أهداف الجائزة نفذ في إحدى الدول العربية. وتهدف الجائزة الي تشجيع روح المنافسة والإبداع بين المعماريين والمهندسين والفنيين العرب في مجال استنباط الحلول العملية من تراثهم الفني المعماري والهندسي بصفة خاصة والفني المعماري الهندسي العربي الإسلامي بصفة عامة، وحث الأجيال العربية الشابة إلى التعرف على مبادئ المعمار العربي الإسلامي والإيمان بها وتشجيعها للابتكار والتطوير معتمدة على مفردات التراث ووسيلتها إلى ذلك تطويع التقنيات الحديثة لتلائم أسس العمارة والمدينة العربية الإسلامية.

والجدير بالذكر أنه سيتم إعلان الفائزين خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب المقرر عقده خلال شهر أكتوبر القادم.