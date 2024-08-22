توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للجامعة العربية والمعهد الدولي لإدارة المياه

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 أغسطس 2024 02:25 مساءً - وقعت الأمانة العامة - القطاع الاقتصادي – الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه مذكرة تفاهم مع المعهد الدولي لإدارة المياه IWMI يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2024 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك في إطار التعاون المثمر بين كلا الطرفين، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أواصر التعاون فيما بينهما في المسائل المتعلقة بإدارة المياه بما يتيح لكل طرف مساندة الطرف الآخر وتحقيق التكامل فيما بينهما، وتنفيذ الأنشطة والبرامج، وفقا لإطار التعاون المحدد، وكذلك تحقيق التعاون في مجال الأبحاث والدراسات والبيانات واستطلاعات الرأي والتي من شأنها أن تخدم الطرفين في تعزيز مجال الأبحاث والدراسات حول أجندة الأمن المائي، ومشاركة المعهد الخطوط العريضة لأجندة البحث والتطوير في المنطقة العربية لتنفيذ قرارات المجلس الوزاري العربي للمياه.

قامت السيدة/ شهيرة وهبي – مدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه بالتوقيع على مذكرة التفاهم عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومثل جانب المعهد الدولي لإدارة المياه الدكتور/ يوسف بروزيين – الممثل الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وصرح السفير الدكتور/ علي بن إبراهيم المالكي – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بأن مذكرة التفاهم تفتح الآفاق للتعاون مع كيانات أخرى لتحقيق أهداف المذكرة الموقعة مما يعزز عمل الجامعة العربية – الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه في تنفيذ قرارات المجلس وتحقيق الأمن المائي العربي.

وتضمنت مذكرة التفاهم آليات التعاون من خلال تعيين جهات اتصال لتسهيل التواصل لعقد اجتماعات دورية للتنسيق والمتابعة وتنظيم اجتماعات وورش عمل مشتركة، وكذلك تنفيذ المشاريع والأنشطة وفقا لاستراتيجيات وسياسات وأولويات الدول العربية.