أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة الشيخ أحمد العمري

لبوزة يعزي بوفاة الشيخ أحمد العمريبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أحمد محمد العمري، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية ذي ناعم سابقاً، شيخ مشائخ قبائل آل عمر، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وأشاد الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها إلى الشيخ علي أحمد محمد العمري وإخوانه، بمناقب الفقيد الوطنية والتنظيمية، ودوره الاجتماعي ومساهمته في خدمة المجتمع والإصلاح بين الناس وبذل الجهد في اداء الواجب تجاه ابناء مديريته.

وعبر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأبناء الفقيد وأسرته وقبائل آل عمر كافة بمديرية ذي ناعم محافظة البيضاء بهذا المصاب.. سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".